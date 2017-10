Dodik traži produženje roka za održavanje referenduma

Nakon sastanka predstavnika vlasti i nevladinog sektora iz Republike Srpske, održanog u subotu a povodom odluke Suda BiH o oslobođenju Nasera Orića za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine, predsjednik RS-a Milorad Dodik pozvao je predstavnike opozicionog Saveza za promjene da podrže održavanje Referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.

Pozvao je i izabrane predstavnike iz RS u institucijama BiH da takođe zatraže i podrže srpske predstavnike u BH pravosudnim institucijama da suspenduju svoj rad u Sudu i Tužilaštvu BiH.

To su samo neki od zaključaka sa sastanka koje treba provesti kako bi se, kako kaže Dodik, zaustavilo „konstantno ponižavanje Srba“. Dodik je najavio i održavanje posebne sjednice Narodne skupštine RS o radu Suda i Tužilaštva BiH.

„Konstatujemo da je neophodno izvršiti produženje roka za izvršavanje Referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH te dopuniti odluku o Republičkoj referendumskoj komisiji, na bazi prethodno pribavljene saglasnosti svih, a prije svega opozicije u RS. Pozivam opoziciju da podrži održavanje referenduma sa predloženim izmjenama u roku od deset dana. Ukoliko podrške ne bude, odluku o referendumu treba privremeno povući do postizanja konsenzusa. U međuvremenu treba podržati inicijativu da se organizuje potpisivanje peticije sa pitanjem identičnim referendumskom o Sudu i Tužilaštvu BiH i da se obezbijedi najmanje 500 hiljada potpisa za ovu inicijativu na prostoru RS", naveo je Dodik.

Jedan od zaključaka sastanka jeste i da je potrebno da se u što prije u Krivični zakon RS-a uvrsti i krivična odgovornost za nepoštivanje odluka RS-a na nivou BiH. Od Visokog predstavnika Valentina Incka se traži izvještaj o radu.

"Predlažemo NSRS da zatraži od Visokog predstavnika da dostavi izvještaj o svom radu NSRS-u u roku od najmanje 30 dana. Želim da se zahvalim svima na doprinosu. Dogovorili smo se da u roku od 30 dana održimo sličan sastanak kako bi vidjeli šta se provelo od ovih zahtjeva. Poniženje koje stvaraju Sud i Tužilaštvo zbog procesuiranja zločina nad Srbima su nešto s čim su se svi složili, a s ovim zahtjevima je uravnotežen odnos sa traženim odgovorima za novonastalu situaciju", istakao je Dodik.

Sastanku kod Dodiku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović, ministri u entitetskoj Vladi, direktor Policije RS, predstavnici vladajućih političkih partija te udruženja boraca, logoraša, žrtava i drugih organizacija proisteklih iz proteklog rata.

Predstavnica udruženja porodica žrtava iz regije Podrinja Radojka Filipović rekla je da organizacije koje su prisustvovale sastanku podržavaju zaključke.

"Stojimo iz svih današnjih zaključaka. Pozivamo sve da stanu iza istine i pravde, da budu na istom putu kao mi, a to je zaštita mira. Oslobađajuća presuda Oriću je prelila čašu. U Sud BiH i Tužilaštva BiH onakvo kakvo je danas mi više ne vjerujemo", rekla je Filipovićeva.

Sastanku se nisu odazvali predstavnici opozicije, zbog čega je Dodik naglasio kako opozicija nije spremna da „u otvorenom i konstruktivnom dijalogu da snažan odgovor konstantnom ponižavanju od Suda i Tužilaštva BiH.“

No lider opozicionog NDP-a Dragan Čavić ističe da Dodik nema razloga da traži od opozicije podršku za referendum.

„Referendum mora da se održi u prvoj nedelji po isteku 50 dana od datuma kada je odluka stupila na snagu, dakle 19. novembra. I da oni imaju stvarno namjeru i hrabrosti da stvari mijenjaju onako kako su ih zacrtali, oni bi proveli tu zakonsku obavezu. Kao njima je stalo do mišljenja opozicije. Pa nisu nas ni pitali kad su to stavljali na dnevni red, a sad nas kao pitaju i mi smo im bitni da održe referendum. To je potpuno smiješno. Oni koji su insistirali na referendumu prije dvije godine iz istih razloga, sad pogotovo poslije presude Oriću imaju svu argumentaciju da to održe. Neka održe, provedu zakon, a kako ću ja dati odgovor na referendumu, to je moje privatno pravo i o tome ću se odrediti onog dana kad bude referendum", naveo je Čavić.

Većina u Narodnoj skupštini RS-a je polovinom jula 2015. godine glasala da podržava održavanje referenduma na području Republike Srpske s pitanjem: “Da li podržavate neustavno i neovlašteno nametanje zakona od visokog predstavnika i međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o Sudu i Tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na prostoru RS”.

Odluka u entitetskom Službenom glasniku o referendumu objavljena je prije nepunih mjesec dana. Referendum bi, ako ne bude suspendovan, trebao biti održan 19. novembra.

Komisija za sprovođenje referenduma 13. oktobra održala je sjednicu u Banjaluci nakon koje je izdato kratko saopštenje za javnost, u kome se navodi da je Komisija je razmatrala organizaciono-tehnička pitanja u vezi sa sprovođenjem njenih nadležnosti utvrđenih Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi i odlukama o raspisivanju referenduma i izboru članova Komisije.

Predsjednik Komisije je bivši poslanik SNSD Željko Mirjanić.

Predsjednik RS je prije oko mjesec dana najavio da će suspendovati Odluku o referendumu, da bi se sad to pitanje ponovo aktuelizovalo nakon presude Naseru Oriću.

Bivši komandant u Armiji BiH Naser Orić i pripadnik te Armije Sabahudin Muhić oslobođeni su 9.oktobra, pred Sudom BiH, optužnice kojom je Tužilaštvo BiH nastojalo dokazati da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 1992. godine.

Prema optužnici, u selima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili su tri zarobljenika srpske nacionalnosti, ali je sud naveo da je tokom sudskog procesa odbrana dokazala da su nevini.