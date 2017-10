Presude Oriću: Od Miloševićevog obezbjeđenja do savjetnika ministra

Pred Sudom Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Naseru Oriću, ratnom komandantu Armije BiH u Srebrenici.

Sud Orića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

U optužnici se navodi da su Naser Orić, kao komandant Štaba teritorijalne odbrane Srebrenica i komandant Štaba oružanih snaga TO subregije Srebrenica i Sabahudin Muhić, kao pripadnik oružanih snaga TO Srebrenica, od maja do decembra 1992. godine, na području sela Zalazje, Lolići i Kunjerac, opština Srebrenica i Bratunac, počinili krivično djelo ratni zločin nad tri ratna zarobljenika, uzrokujući njihovu smrt.

Naser Orić je uhapšen u Bernu gdje je polovinom 2015. boravio sa tadašnjim načelnikom Srebrenice Ćamilom Durakovićem i Hamdijom Fejzićem, potpredsjednikom Skupštine opšine Srebrenica, na obilježavanju genocida.

Uhapšen je prema potjernici Srbije, zbog sumnje da je počinio ratni zločin u Srebrenici.

Na zahtjev Tužilaštva BiH, a zbog provođenja istrage za ratne zločine, Orić je isporučen Bosni i Hercegovini.

Ista pravosudna institucija je optužnicu protiv njega i Sabahudina Muhića podnijela 9. septembra 2015.

Obojica su se izjasnili da nisu krivi za počinjene zločine, a doneseno je i rješenje kojim su Oriću određene mjere zabrane napuštanja mjesta boravišta, zabrana putovanja i obaveza povremenog javljanja nadležnom državnom organu jednom sedmično. Ove mjere su ukinute polovinom 2016.

Tužilac Miroslav Janjić rekao je tokom iznošenja završne riječi da je Tužilaštvo, na osnovu dokaza i iskaza svedoka, utvrdilo i dokazalo da je na području Srebrenice postojao oružani sukob u julu 1992. godine i da su optuženi počinili krivična djela za koja se terete.

Istovremeno, Orićeva advokatica Lejla Čović rekla je da Tužilaštvo nije ništa uspjelo dokazati, predloživši da njen branjenik bude oslobođen po sve tri tačke optužnice.

Inače, Naseru Oriću sudilo se i pred Haškim tribunalom.

Početkom jula 2008. godine Apelaciono vijeće Haškog tribunala pravosnažno ga je oslobodilo krivice za zločine nad Srbima u tom gradu 1992. - 1993. godine. Vijeće je time preinačilo prvostepenu presudu, izrečenu u ljeto 2006. godine, kojom je Orić bio proglašen krivim što nije spriječio zločine nad Srbima, na osnovu čega je bio osuđen na dvije godine zatvora.

Apelaciono vijeće je zaključilo da su prvostepene sudije pogriješile kada su Orića proglasili krivim, a prethodno nisu utvrdili ko je tačno počinio zločine, da li su počinioci bili potčinjeni Oriću i da li je on znao za zločine.

Saopštavajući presudu, predsjedavajući sudija Volfgang Šomburg rekao je da je utvrđeno da su teški zločini nad Srbima u Srebrenici nesumnjivo počinjeni, ali da nije bilo dokaza na osnovu kojih bi se Orić mogao osuditi.

"Žalbeno vijeće na osnovu člana 25 Statuta i pravila 117 i 118 Pravilnika, razmotrivši pismene podneske strana i argumente iznesene na raspravi 1. i 2. aprila 2008. na javnoj sejdnici, djelimično prihvata žalbene osnove Nasera Orića, odbacuje prvi žalbeni osnov Tužilaštva u cjelini, odbija da razmotri sve druge žalbene osnove koje su strane iznijele, ukida osudu Nasera Orića po članu 7-3 Statuta za propust u izvršenju dužnosti nadređenog da preduzme potrebne i razumne mjere da spriječi događanje ubistva i okrutnog postupanja od 27. decembra 1992. do 20. marta 1993. i proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama", rekao je Šomburg.

Optužnica protiv Nasera Orića pred Haškim tribunalom je podignuta u martu 2003. godine, a pripadnici tadašnjeg SFOR-a su ga uhapsili u njegovom fitness klubu u Tuzli u aprilu iste godine.

Inače, Naser Orić je kao policajac obezbjeđivao Slobodana Miloševića, a na demonstracijama 9. marta 1991. je, također, kao policajac učestvovao u hapšenju Vuka Draškovića.

Orić je početkom 2016. imenovan za saradnika u Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH.

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH Salko Bukvarević tada je izjavio kako je Orić zaposlen na osnovu ugovora o djelu.