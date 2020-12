Budžetska tumbanja za vakcinaciju u BiH

Bosna i Hercegovina (BiH) je od Globalnog saveza za cjepiva (GAVI) dobila novi rok za uplatu preostalih sredstava za nabavku vakcine protiv COVID-a-19. Do srijede 23. decembra trebalo bi da bude uplaćen novac koji do prvobitnog roka, 15. decembra, nije uplatilo Ministarstvo zdravstva Federacije BiH (jednog od dva bh.entiteta).

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH saopšteno je da su zatražili i dobili produžetak roka za uplatu.

“Svakodnevnom komunikacijom sa predstavnicima GAVI-a o produženju roka za uplatu preostalog dijela sredstava u Ministarstvo civilnih poslova je 17. decembra u večernjim satima stigao odgovor u kojem su nas informirali da je produžen rok do 23. decembra“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Fadil Novalić, rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da će novac za vakcine, u ponedjeljak 21. decembra, biti operativan.

Vlada FBiH je održala dvije hitne telefonske sjednice. Odlučeno je da se 11.700.000 konvertibilnih maraka (oko 6 miliona eura) s budžetske pozicije Federalnog ministarstva finansija preraspodjeli na Federalno ministarstvo zdravstva.

Novac će biti prebačen na račun Ministarstva zdravstva FBiH, koje će ga dalje uplatiti Ministarstvu civilnih poslova BiH koje koordinira nabavku vakcina.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH podsjećaju da je broj naručenih doza vakcina u iznosu od 1.232.000, dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20 posto stanovništva BiH i da se odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama Mehanizma za globalni pristup vakcinama za sprјečavanje COVID-19 (COVAX).

Gdje je ‘zapelo’?

Građani nisu iznenađeni, kako kažu, neozbiljnošću i neodgovornošću koju pokazuje vlast u BiH, tokom pandemije i procesa nabavke vakcina.

“Sramota od ove vlasti, prosto, to vam je sve korupcija. Odgovorna je vlast, odgovorno je Ministarstvo zdravstva”, komentariše za RSE Ismir iz Sarajeva činjenicu da vlasti BiH kasne sa uplatom novca za nabavku vakcina.

Za Orhana, također iz Sarajeva, dezorganizacija bosanskoherecegovačkih vlasti nije nikakvo iznenađenje.

“Tako je sve u ovoj državi. Nisam ni očekivao da budu ekspeditivniji i da sve riješe na vrijeme”, kaže on za RSE.

Sa njim se slaže i Amela koja kaže kako u BiH sve kasni, i dodaje “uvijek kasnimo za svima, tako da ništa nije iznenađujuće”.

Nabavka vakcina, načini plaćanja i procedure vezane za nabavku u BiH su komplikovanije zbog nepostojanja državnog ministarstva zdravstva. Zbog toga je odlučeno da pregovore i kupovinu vakcina kooordinira državno Ministarstvo civilnih poslova.

Oblast zdravstva je na nivou entiteta (Republika Srpska i Federacija BiH), odnosno deset kantona u Federaciji BiH.

To ministarstvo je 18. septembra, na osnovu iskazanih potreba nadležnih zdravstvenih institucija u BiH, potpisalo Ugovor o preuzimanju obaveza (aranžman o obaveznoj kupnji) sa Globalnim savezom za cjepiva (GAVI).

„U zadanom roku uplaćen je avans u iznosu od 20 procenata ukupnog iznosa čime je zadovoljen prvi uslov GAVI-a prema zemljama potpisnicama Ugovora“, objašnjavaju iz ovog ministarstva.

Na sastanku, predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH, premijera entiteta i predstavnika Brčko distrikta, održanom krajem novembra oba entitetska premijera kazala su da će osigurati sredstva za naručene vakcine.

Ministarstvu civilnih poslova BiH, kao potpisniku Ugovora, 10. decembra, stigao je zahtjev COVAX mehanizma za uplatu preostalog dijela sredstava. Rok za uplatu bio je 15. decembar.

Taj su zahtjev, tvrde u Ministarstvu civilnih poslova, odmah uputili nadležnim zdravstvenim institucijama, kako bi preostala sredstva bila uplaćena.

„Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH su u traženom vremenskom okviru izvršili uplatu preostalog dijela sredstava prema Ministarstvu civilnih poslova BiH, dok je Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo odgovor da su financijska sredstva za ove namjene planirana u budžetu Federacije BiH za 2021. godinu“, navodi se u saopštenju.

Federalna vlada je trebala Ministarstvu civilnih poslova BiH uplatiti iznos u od 11.564.738,92 KM, (5,5 miliona eura).

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH, Goran Čerkez, novinarima je kazao kako federalna Vlada novac nije uplatila, jer to nije u kratkom roku mogla učiniti u skladu sa zakonom.

“Vlada Federacije BiH je o potrebi uplate ostatka sredstava obaviještena 11. decembra, to je bio petak, a koja je trebala biti izvršena u roku od tri ili četiri dana”, kazao je Čerkez na konferenciji za novinare Kriznog štaba federalnog ministarstva zdravstva u četvrtak 17. decembra.

Dan ranije iz Vlade je saopšteno kako nije pronađena mogućnost za osiguranje preostalih finansijskih sredstava za nabavku vakcine protiv COVID-19, te kako su sredstva planirana u Budžetu Federacije za 2021. godinu, kao i da će biti uplaćena nakon njegovog usvajanja.

Federalna vlada je na sjednici 16. decembra usvojila Prijedlog budžeta za 2021. godinu u kojem se, između ostalog, nalazi novac potreban za nabavku vakcine protiv COVID-19 u iznosu od 12 miliona maraka (šest miliona eura).

Medicinari očekivali vakcinu prije Nove Godine

Infektolog u Općoj bolnici u Sarajevu Ednan Drljević za RSE kaže kako su medicinski radnici očekivali da će vakcinu protiv korona virusa dobiti prije Nove godine.

On vjeruje da su se bh vlasti kasno uključile u proces nabavke vakcine, te da naručene količine koje bi trebalo da pokriju oko 20 posto stanovništva neće biti dovoljne.

„Pretpostavljam da ćemo, ipak, dobiti prvu dozu vakcina, ali svugdje u svijetu, po kalendaru, ide se u roku od šest mjeseci u tri grupe vakcinacije. Započinje se za dvadesetak posto stanovništva, ali se nakon tri mjeseca ide u još dvadeset posto i nakon šest mjeseci se završava vakcinacija sa najmanje 60 posto. U svim zemljama Evropske unije već je formiran taj kalendar vakcinacije“, objašnjava Drljević, navodeći da ukoliko prva doza vakcine ne stigne na vrijeme , kasniće se i sa drugom.

„Svako odlaganje vakcinacije produžava borbu protiv COVID -19. Oslabljuje privredu, oslabljuje zdravstveni sistem koji praktično može pući, svi ljudi će imati problema“, kaže on.

Predsjednik Udruženja imunologa BiH, Jasenko Karamehić, vjeruje da je bilo dovoljno vremena za nabavku vakcine, te da je vlast postupila neodgovorno i neozbiljno.

„Bilo je dovoljno vremena, nisu to velika sredstva, a radi se o krucijalnim stvarima za zdravlje stanovnika ove zemlje. Za to treba neko od njih odgovarati“, kaže on za RSE.

Podsjeća da je vakcinacija već uveliko počela u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), te da zemlje Evropske unije (EU) najavljuju razrađen plan vakcinacije od 27. decembra. O daljem planu vakcinacije u BiH se još uvijek ne govori.

“A oni ne mogu da se dogovore ni da zahtjev upute, niti da naprave finansijsku konstrukciju, a imaju ogromne, ogromne budžete za sebe, od limuzina, kabineta, ogromnih plata itd, a tričavih deset, jedanaest miliona nisu u stanju da skupe. To nije ništa kada se uzme kakav je ulog, to je zdravlje svih stanovnika Bosne i Hercegovine, njihova egzistencija. I opstanak, na kraju krajeva”, dodaje Karamehić.

Pandemija ne poznaje entitete i kantone

Iz Bosne i Hercegovine su upućene dvije porudžbine za buduće vakcine protiv korona virusa.

Jedna je, sa državnog nivoa, poručena putem Globalnog saveza vakcine (GAVI), u kojem učestvuje 186 država svijeta. Druga je porudžbina iz Banjaluke, centra entiteta Republike Srpske. Ona je upućena Rusiji, državi koja je u avgustu registrovala vakcinu Sputnjik V. U njenom testiranju je preskočena treća faza, koja može da traje i mjesecima, a što je izazvalo globalnu zabrinutost.

Problem je što vlast u BiH nema strategiju, kaže doktor Ednan Drljević i podsjeća da je BiH jedina zemlja na svijetu koja nema ministarstvo zdravstva na državnom nivou.

Dodaje kako je pandemija bolest koja zahvata dvije ili više država i da ne poznaje kantone i entitete.

„Kod nas se to, zaista, radi pogrešno. Republika Srpska je napravila jedan presedan što vrijeđa sve stanovnike Federacije i Distrikta Brčko. Oni su naručili sami za sebe rusku vakcinu. To ne postoji. Zamislite kada bi u sarajevskom kantonu jedno selo naručilo samo za sebe vakcinu, da oni budu vakcinisani, a da ovi drugi ne budu vakcinisani. To sa naukom i strukom nema nikakve veze“, dodaje on.

Prema njegovom mišljenju ni naručena doza vakcina koja bi pokrila 20 posto stanovništva nije dovoljna da se zaustavi širenje pandemije, ali može biti dragocjena za najteže bolesnike i za zdravstvene radnike.

„Tih 20 posto i treba da se rasporedi samo na te grupe. Sljedeća grupa bi bili svi stariji od 65 godina, to bi trebalo za jedno tri mjeseca da bude, i policija i vojska, a u šestom mjesecu bi onda trebali svi ostali građani da dobiju tu vakcinu, odnosno da imaju pravo da je dobiju“, kaže Drljević.

Napominje da nije samo problem u plaćanju i novcu. Vlasti su već trebale, kako kaže, da odluče koja vakcina će doći u zemlju

„Da onda znamo kako se ta vakcina lageruje, kakvi nam frižideri trebaju, u čemu ćemo čuvati to, da sve to obezbijedimo i da uradimo jednu dobru vakcinalnu kampanju, kao što rade druge zemlje. Mora se iznad 50 posto stanovništva vakcinisati da bi stekli taj imunitet, imunitet krda, odnosno da bi te barijere bile dovoljne da se infekcija prestane širiti“, zaključuje on.

Moguće posljedice, zbog kako kaže predsjednik Udruženja imunologa BiH Jasenko Karamehić, neodgovornosti i neozbiljnosti vlasti mogu biti velike.

“Za zemlju od tri miliona, imati hiljadu inficiranih svaki dan. To su sve veliki brojevi. To se mora spriječiti. To se da spriječiti, nije nikakav problem, međutim, vlasti su vrlo, vrlo neodgovorne i neozbiljne. Ova agonija će se zbog toga u svakom slučaju produžiti”, dodaje on.

U BiH su u posljednja 24 sata registrovana još 784 nova slučaja infekcije korona virusom, a 34 ljudi je umrlo.