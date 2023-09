Bajden: Jače veze SAD sa Vijetnamom zbog globalne stabilnosti, a ne Kine

Predsednik SAD Džozef Bajden (Joseph Biden) izjavio je da ne pokušava da započne "hladni rat" sa Kinom tokom svoje prve posete Vijetnamu već da želi da obezbedi stabilnost širom sveta.



"Imamo priliku da ojačamo saveze širom sveta kako bismo održali stabilnost. To znači ovo putovanje", rekao je Bajden 10. septembra po dolasku u glavni grad Vijetnama pošto je učestvovao na samitu Grupe 20 u Indiji.



"Ne radi se o obuzdavanju Kine. Radi se o postojanju stabilne baze", izjavio je američki predsednik, prenosi AP.



Asošiejted pres navodi da američko širenje partnerstava na države Azije predstavlja širi napor da se Vašington suprotstavi uticaju Kine.



Bajden je rekao da Vijetnam želi da poveća stepen nezavisnosti, a američke kompanije traže alternativu uvozu iz kineskih fabrika.

Predsednik SAD je svoju konferenciju za novinare otvorio rekavši da je "proputovao svet za pet dana", od Vašingtona do Nju Delhija i sada Hanoja, pokazujući napore njegove administracije da stvori saveze.



Činilo se da su pretrpani raspored uticali na 80-godišnjeg predsednika, koji je završio svoje pojavljivanje pred medijima rekavši "Idem u krevet".



Odgovarajući na jedno pitanje, Bajden je rekao novinarima da se sastao sa kineskim premijerom Li Ćiangom tokom G20.



"Razgovarali smo o stabilnosti... To uopšte nije bilo sukobljavanje", rekao je on.



Bajden je posle dolaska u Hanoj otišao na sastanke sa vijetnamskim liderima.



"Možemo da pratimo 50-godišnji tok napretka između naših država od sukoba do normalizacije do ovog novog povišenog statusa", rekao je Bajden posle sastanka sa Ngjien Fui Trongom, generalnim sekretarom Komunističke partije Vijetnama.



Trong je obećao da će njegova zemlja naporno raditi na primeni dogovora. "Tek tada možemo reći da je to uspeh", rekao je on.