Biden izjavio da Izrael pristaje da zaustavi napade u Gazi za Ramazan, ako se postigne dogovor o taocima

Predsednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) izjavio je da je Izrael pristao da zaustavi vojne aktivnosti u Pojasu Gaze za muslimanski sveti mesec Ramazan, ako se postigne sporazum da dok ekstremistički pokret Hamas oslobodi taoce koje je oteo u napadu na Izrael u oktobru.

Nacrt predloga, za koji je visoki izvor blizak pregovorima o primirju u Parizu rekao Rojtersu da će omogućiti da se bolnice i pekare u Gazi poprave i da 500 kamiona pomoći svakog dana uđe u palestinsku enklavu, predstavlja najozbiljniji pokušaj u poslednjih nekoliko nedelja da se okonča sukob koji izbio u oktobru prošle godine kada je Hamas, kojeg EU i SAD smatraju terorističkom organizacijom, napao jug Izraela.

Bajden je u emisiji "Late Night with Seth Myers" na televiziji NBC, na pitanje da li se takav dogovor može postići, rekao da se nada da će to biti do vikenda.

"Moj savetnik za nacionalnu bezbednost mi govori da su blizu, Blizu su. Još nisu gotovi. Nadam se da ćemo do sledećeg ponedeljka imati primirje", rekao je Bajden

Ramazan počinje u ponedeljak, 10. marta, uveče i završava 9. aprila uveče.

"Približava se Ramazan i postoji sporazum s Izraelcima da se neće uključivati u aktivnosti tokom Ramazana, kako bi nam dali vremena da izvučemo sve taoce", rekao je Bajden.

On je takođe upozorio da Izrael rizikuje da izgubi međunarodnu podršku zbog velikog broja poginulih među Palestincima, dodajući da se Izrael obavezao da će omogućiti Palestincima da se evakuišu iz Rafe na jugu Pojasa Gaze pre nego što intenzivira svoju kampanju u tom gradu da uništi Hamas.

Bajden, čije su izjave snimljene u ponedeljak i emitovane u utorak, rekao je da postoji načelni sporazum o prekidu vatre između dve strane, a da se puste taoci, koje je Hamas oteo u napadu na Izrael. On je rekao da se nada da će doći do prekida vatre u sukobu do sledećeg ponedeljka.

"Ima previše nevinih ljudi koji su ubijeni. I Izrael je usporio napade u Rafi", rekao je Bajden i dodao da bi privremeni prekid vatre vodio do proces za stvaranje Palestinske države.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je rešenje dve države za bliskoistočni sukob.

Prema nacrtu predloga, razmena palestinskih zatvorenika za izraelske taoce bila bi u razmeri 10 prema jedan, rekao je izvor.

U nacrtu se takođe navodi da će Hamas osloboditi 40 izraelskih talaca, uključujući žene, mlađe od 19 godina, starije od 50 godina i bolesne, dok će Izraelci osloboditi oko 400 palestinskih zatvorenika i neće ih ponovo hapsiti, rekao je izvor Rojtersu.

Posrednici su pojačali napore da obezbede primirje u Gazi, u nadi da će sprečiti izraelski napad na Rafu gde se više od milion raseljenih ljudi sklonilo na južnu ivici enklave,

Nakon što je Hamas 7. oktobra, prema izraelskim podacima, ubio 1.200 ljudi i zarobio 253 taoca, Izrael je započeo ofanzivu na Gazu, u kojoj je, prema zdravstvenim vlastima Gaze pod kontrolom Hamasa, ubijeno skoro 30.000 ljudi.

