"Koliko sam razumeo, ovo je nešto internacionalno, na latinici. Znači - sumnjivo" - tako je u šaljivom tonu Milosav Marinović Saki, osnivač i glavni urednik magazina Lice ulice, otvorio već tradicionalni Međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće "Biblioteka XX vek", koji se u Beogradu održava paralelno sa "velikim" Sajmom knjiga. Za jedanaest godina, koliko se organizuje, ovaj "alternativni" sajam postao je, ne samo kulturni događaj, već i značajna oaza kritičke misli u Srbiji.

Marinović je, pored ostalog, primetio da urednik Ivan Čolović nema razloga da menja naziv Biblioteke, "jer se XX vek nikako ne završava".

"Da li ćemo, ako ne zauvek, a ono još dugo ostati zarobljeni u 20. veku, u njegovoj pogubnoj vlasti, to ipak zavisi malo i od nas. Neće on, očigledno je, otići mirno. Taj 20. vek. Možda ćemo opet morati na ulice, mislim na one sajamske - Andrićevu, Tišminu, Kišovu. I pošto on neće da ode sam, moraćemo ga poterati. A da bi za to bili sposobni, potrebno nam je da ga što bolje upoznamo, razumemo i protumačimo, pa će i 'Biblioteka XX vek' imati razloga, na našu veliku sreću, da traje još dugo", rekao je Marinović.

Ova izdavačka kuća više od četiri decenije objavljuje naučna i esejistička dela domaćih i stranih pisaca o širokom krugu antropoloških, lingvističkih i istorijskih tema.

"Zadovoljan sam što se već jedanaestu godinu potvrđuje da sam bio u pravu kada sam rekao da se ne mora biti na velikom Sajmu knjiga, da postoje i alternativni načini da se uspostavi kontakt sa čitaocima i autorima, i imam sve više istomišljenika. Sve više ljudi ima potrebu da se malo izmeste sa tog, inače važnog, velikog Sajma, ali koji ne zadovoljava sve kriterijume kada je reč o kvalitetu, vrsti knjige", kaže urednik Ivan Čolović.

Uoči ovog jednodnevnog sajma objavljeno je šest novih izdanja, među kojima je i knjiga antrolpološkinje iz Ljubljane Svetlane Slapšak Muške ikone antičkog sveta.

"To je treća knjiga, dve su ženske, jedna je muška. Ovde se osećam kao kod kuće, ovde je obilje lica koje volim tako da - šta ćeš više od života", kaže Svetlana Slapšak.

Dan ranije, Svetlana Slapšak bila je i na "velikom" Sajmu knjiga, gde je predstavila drugi novi romanom. Teško je, kaže, bilo ne primetiti centralno mesto u glavnoj hali, koje zauzima "Velika Srbija", izdavačka kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika opozicione Srpske radikalne stranke.

"Malo sam se klonila svega toga da se ne bih suviše nervirala, i tražila sam male izdavače i zanimljive knjige, i to sam i uspela da nađem. Ali, ne možeš drugačije nego da prođeš pored džinovskog plakata na kojem se reklamiraju naučna dela Vojislava Šešelja", navodi Slapšak.

Uprkos protestu Udruženja izdavača Srbije, koje je tražilo da Odbor Sajma povuče odluku o dodeli velikog štanda izdavačkoj kući "Velika Srbija", Šešelj je na ovom centralnom mestu svakodnevno od otvaranja do zatvaranja. Društvene mreže preplavili su snimci i slike dece iz osnovnih i srednjih škola, koja u redu čekaju da se sa njim fotografišu, a on im se obraća pitanjima poput - jeste vi četnici?

"To su stvari koje bi pedagozi ipak morali znati. Ali, očigledno da ta stvar ne dopire do nekog pedagoškog informativnog centra u njihovim glavama", primećuje Svetlana Slapšak.

Za razliku od ovog i drugih "kontroverznih" momenata na ovogodišnjem Sajmu knjiga, dekontaminirani prostor alternativnog sajma okuplja drugačiji duh i sistem vrednosti.

Među novim izdanjima je i knjiga lingviste Ranka Bugarskog Govorite li zajednički, o tome kako je nastala i kako je primljena Deklaracija o zajedničkom jeziku. Bugarski navodi da su reakcije velikog broja ljudi iz svih država regiona, ali i dijaspore i sveta pokazatelj da se ne slažu sa insistiranjem na apsolutnoj različitosti.

"Na tom razdvajanju se uveliko temelji moć političkih i drugih elita. Oni svoju moć ne održavaju nikakvim približavanjem ili zajedništvom, nego naprotiv, što većim udaljavanjem", navodi Ranko Bugarski.

"Biblioteka XX vek", okuplja brojne autore iz regiona, a sva izdanja posetioci sajma mogli su da kupe po sniženim cenama. Oni čiji se broj našao u šeširu kolportera magazina Lice ulice, dobili su besplatne knjige na već tradicionalnoj tomboli.