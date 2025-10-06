Ko to obara ruske dronove: Belorusija

U ranim jutarnjim satima 10. septembra, dok su rojevi ruskih dronova ulazili u beloruski vazdušni prostor leteći na zapad ka poljskoj granici, beloruski vojni oficir podigao je slušalicu specijalne telefonske linije i pozvao svog poljskog kolegu da ga upozori.

To nije bio prvi put.

Poljska nije jedini sused koji je dobio poziv od Belorusa. U Litvaniji, koja se graniči s Belorusijom na severozapadu, vojni zvaničnici su takođe dobili upozorenje.

Rusija pojačava svoje ratovanje dronovima protiv Ukrajine, sve više puneći belorusko nebo tim sredstvima – što uznemirava Minsk, koji mora da odluči da li da ih oboriti ili da ih ometa, upozoriti svoje susede ili sve navedeno. A Minsk to mora da učini tako da ne iritira Moskvu, čije su vojne i bezbednosne strukture isprepletene s beloruskim.

Od jula 2024. godine, najmanje 700 ruskih dronova ušlo je u beloruski vazdušni prostor, procena je RSE na osnovu zvaničnih izjava, izveštaja otvorenih izvora i podataka beloruske organizacije Hajun, monitoring grupe koju su vlasti zatvorile u februaru 2025. godine.

Koliko ih je oborila ili presrela beloruska vojska nije poznato; vlada ili državni mediji su objavili samo nekoliko incidenata. Međutim, od jula 2024. godine bilo je desetina nepotvrđenih izveštaja – uglavnom objava na društvenim mrežama – o tome kako su ostaci drona pali na belorusko tlo.

To uključuje incident u rano jutro 29. avgusta 2024. godine, kada je beloruski lovački avion poleteo i oborio dron kamikazu u južnoj Gomeljskoj oiblasti – što je prvi incident za koji se zna i u kojem je Minsk namerno presreo ruski dron.

Međutim, u velikoj većini poznatih slučajeva, beloruski zvaničnici nisu ništa rekli niti preduzeli.

Upadi dronova dodaju potencijalno eksplozivan element ponekad napetim odnosima Belorusije i Rusije, koja je iskoristila svog daleko za vođenje rata protiv Ukrajine i za postavljanje oružje koje potencijalno preti NATO-u.

"Ti dronovi redovno skreću s kursa, nekontrolisano lete u Belorusiju, i Lukašenkov je prioritet, a ne Rusije, da dronovi ne padaju na glave i krovove beloruskih ljudi", rekao je beloruski politički analitičar Artjom Šrajbman, misleći na dugogodišnjeg čvrstorukaškog lidera Aleksandra Lukašenka.

"Lukašenko ima puno pravo da bude ljut što se to tako često dešava u njegovom vazdušnom prostoru", rekao je Šrajbman, koji je povezan s Karnegijevom fondacijom za međunarodni mir.

Ni zvaničnici poljskog ili litvanskog ministarstva odbrane nisu odgovorili na upite RSE za komentar.

U izjavi novinarima, zamenik ministra odbrane Litvanije potvrdio je da su beloruski zvaničnici obavestili litvanske kolege o dolazećim dronovima 10. septembra.

"Kontakt s Belorusijom je održan, ali mi u potpunosti razumemo da Belorusija nije ni naš partner niti na bilo koji način saveznička država", rekao je Karolis Aleksa 17. septembra. "Postoji telefonska linija i kada je potrebno, taj kanal se koristi."

Lukašenkova klackalica

Na vlasti i praktično bez rivala više od tri decenije, Lukašenko je hodao po tankom konopcu između otvaranja svoje zemlje prema Zapadu i popuštanja pritisku Moskve da je čvršće integriše.

Posle kratkog otopljavanja tokom prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa (TrumP) – poseta Majka Pompea (Mike Pomeo) Minsku u februaru 2020. bila je prva poseta državnog sekretara SAD u poslednjih 26 godina – Lukašenko se vratio Rusiji posle izbora u avgustu koji su široko smatrani nameštenim.

Meseci neviđenih uličnih protesta opozicije doveli su do masovnog represije snaga bezbednosti u kojima uhapšene hiljade ljudi, čime je Lukašenko opet dobio status parije.

Ruska invazija na Ukrajinu u februaru 2022. godine uzdrmala je Lukašenkovu vladu, ali se on odupreo ruskom pritisku da pošalje beloruske trupe u Ukrajinu, pokušavajući da očuva neutralnost. Beloruske bolnice su intenzivno korišćene za lečenje ranjenih ruskih vojnika.

Međutim, ruski dronovi koji lete kroz beloruski vazdušni prostor predstavljaju poseban rizik za Minsk.

"Postoji manje-više jedno jasno pravilo: sve dok Belorusija ne koristi svoje trupe u ovom ratu i ne daje teritoriju za očigledan napad na Ukrajinu ili zemlje NATO-a, smatra se neutralnom zemljom", rekao je Oleksij Ižak, analitičar Nacionalnog instituta za strateške studije u Kijevu. "I niko neće dirati Belorusiju."

Lukašenko verovatno pokušava da zataška to (ruske dronove koji se padaju unutar Belorusije), jer ne želi da belorusko stanovništvo bude uplašeno ili ljuto na Rusiju, rekao je Ejtvidas Bajarunas (Eitvydas), bivši litvanski ambasador u Rusiji i Velikoj Britaniji.

Vlasti su takođe pokušale da suzbiju objave na društvenim mrežama o dronovima u beloruskom vazdušnom prostoru.

U oktobru 2024. godine, specijalna policijska jedinica, zajedno s pripadnicima beloruske obaveštajne službe KGB, privela je ženu u južnom gradu Kalinkaviči nakon što je u jednoj čet zajednici objavila video snimak pada drona, snimljen nadzornom kamerom njene kuće. Žena je optužena za širenje panike i dezinformacija.

Hronologija letova ruskih dronova iznad Belorusije 12. jul 2024. Gomeljska oblast Prvi poznati incident s ruskim dronom koji je uleteo na belorusku teritoriju tokom napada na Ukrajinu. Izvor 13. jul 2024. Vitebska oblast Ruski dron leti 350 kilometara od ukrajinske granice do Vitebske oblasti. Beloruski vojni avioni su poslati da ga presretnu. Izvor 16. jul 2024. Akcjabrski rejon, Gomeljska oblast Ruski dron se srušio i eksplodirao na beloruskoj teritoriji. Nema izveštaja o povređenima. Izvor 9. avgust 2024. Grad Kascjukoviči, Mogiljovska oblast Prvi put su beloruske vlasti tvrdile da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili neke od 13 dronova. Pres služba Aleksandra Lukašenka okrivila je Ukrajinu za incident, međutim, kanali za praćenje otvorenih izvora osporili su to. Izvor 29. avgust 2024. Jelski rejon, Gomeljska oblast Verovatno prvi slučaj da je beloruski vojni avion oborio ruski dron. Zvaničnici nisu komentarisali. Izvor 5. septembar 2024. Gomeljska oblast Fragmenti drona pali su na belorusku teritoriju, izazvali požar u skladištu. Prvi put je beloruska vojska saopštila da su borbeni avioni oborili dron. Izvor 17. septembar 2024. Minsk Prvi put, Lukašenko objavljuje da su ruski dronovi ušli u beloruski vazdušni prostor. Izvor 3. oktobar 2024. Kalenkaviči, Gomeljska oblast Ruski dron kamikaza Šahed je pao i eksplodirao u Kalenkavičima. Trenutak eksplozije je prvi put snimljen na video snimku. Izvor 29. jul 2025. Minsk Ruski dron pada na zemlju u Minsku, blizu stambenog solidera, udarajući u parkirani automobil. Beloruske vlasti tvrde da postoje dokazi o "ukrajinskom tragu" Izvor 9-10. septembar 2025. na belorusko-poljskoj granici Ruski dronovi ulaze u beloruski vazdušni prostor i izlaze iz njega. Lukašenko tvrdi da je beloruska vojska oborila neke od dronova. Izvor Izvor: BELTA.BY

Ko ometa dronove?

Postoji još jedan razlog zašto ruski dronovi padaju u Belorusiji: elektronsko ratovanje ili ometanje.

U neobičnom saopštenju objavljenom na engleskom jeziku samo nekoliko sati posle incidenta s Poljskom kada je oko 20 dronova ušlo u vazdušni prostor te zemlje, načelnik Generalštaba beloruske vojske general-major Pavel Muravejka je naveo da su neki od ruskih dronova zalutali dok su bili u beloruskom vazdušnom prostoru usleed elektronskog ometanja. Oborila ih je beloruska odbrana, naveo je on.

Muravejka nije rekao čiji su dronovi; Ukrajina takođe ima opsežne kapacitete s dronovima i skoro svake noći pokreće vazdušne napade na ruske ciljeve.

Stručnjaci, međutim, kažu da je malo verovatno da Ukrajina koristi beloruski vazdušni prostor za gađanje lokacija u Rusiji.

Međutim, elektronsko ometanje po svojoj prilici sprovodi Ukrajina, rekao je Bajarunas.

Ruska vojska je rutinski koristila deo jugoistočne beloruske teritorije za napade u Ukrajini, pokazuju podaci otvorenog koda koji mapiraju putanje letova ruskih dronova i raketa.

Prvi poznati incident s ruskim dronom iznad Belorusije desio se 12. jul 2024.

Lukašenko je prvi put javno pomenuo pad drona u septembru 2024. godine, oko dva meseca pošto se jedan srušio blizu južnog grada Babrujska. Borbeni avion Suhoj Su-30 i borbeni helikopter Mi-24 su poslati da presretnu tu napravu.

Međutim, on je rekao da je srušen ukrajinski dron – verovatno zbog elektronskog ometanja. Kanali za praćenje otvorenog koda su to osporili.

Podaci praćenja takođe pokazuju da ruski dronovi ponekad lebde ili se kreću duž belorusko-ukrajinske granice pre nego što uđu u ukrajinski vazdušni prostor. To ukazuje na određeni stepen komunikacije između ruske i beloruske vojske, rekao je Dejvid Gendelman, stručnjak za odbranu iz Izraela.

"Oni to ne govore naglas, ali možda postoji koordinacija na vojnom nivou i zato se ti dronovi ne obaraju", rekao je Gendelman u intervjuu.

Beloruska protivvazdušna odbrana je usmerena na obaranje većih meta – aviona i raketa, a ne manjih objekata poput dronova, rekao je Ižak.

"Beloruska protivvazdušna odbrana je veoma ograničena. Nije lako oboriti dronove", rekao je on.

To je problem s kojim se Poljska, Litvanija i ceo NATO savez sada suočavaju. Rusija je 10. septembra lansirala oko 415 dronova, pokazuju podaci ukrajinske vojske. Dok je više od desetak ušlo u poljski vazdušni prostor – a Minsk je upozorio Varšavu – NATO avioni su poleteli da ih presretnu.

U presretanju su učestvovali holandski avioni F-35, poljski avioni F-16 i italijanski avion za izviđanje AWACS, rekao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte), zajedno s nemačkom baterijom protivvazdušne odbrane Patriot – što je sve skupa oprema za obaranje jeftinog sredstva.

Rusija sve češće koristi beloruski vazdušni prostor za testiranje ili "provociranje" članica NATO-a – Poljske ili Litvanije – što dodatno pojačava pritisak na Lukašenkovu administraciju; na primer, ako NATO odluči da počne da obara ruske dronove koji se približavaju pre nego što uđu u vazdušni prostor alijanse.

"Ovo se koristi kao još jedno važno sredstvo uticaja na belorusko rukovodstvo", rekao je Ižak. "Ako ne budu poslušni, (Rusi) bi mogli da počnu da uvlače Belorusiju u te vrste evropskih obračuna."