Marš 'Besmrtnog puka' po uzoru na Rusiju i ove godine u Banjaluci

U Banjaluci je 9. maja organizovan marš "Besmrtnog puka", manifestacije koja se od 2007. godine održava u Rusiji.

Vijence i cvijeće su položili delegacije Narodne skupštine, ministri u Vladi Republike Srpske, izaslanici predsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine i srpskog člana Predsjedništva BiH, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, predstavnici Konzulata Srbije u Banjaluci, delegacije grada Banjaluka, SUBNOR-a, antifašista i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.



Prije polaganja vijenaca intonirane su himne Republike Srpske, Srbije i Ruske Federacije.

Marširali su i predstavnici Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR), te potomci žrtava i boraca sa njihovim slikama.

Marš u Banjaluci je održan u okviru obilježavanja 9. maja, Dana pobjede protiv fašizma, koji je u Republici Srpskoj (RS), jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, neradni dan.

Šetnja "Besmrtni puk" je prvi put organizovana u Rusiji 2007. godine, a u okviru nje marširaju potomci boraca antifašista noseći njihove fotografije.