Izetbegović o sankcijama Bjelorusiji: Treba podržati EU 

Bosna i Hercegovina (BiH) trebala bi pratiti politike Europske unije (EU) kad je riječ o sankcijama Bjelorusiji, izjavio je Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, nakon sjednice u četvrtak, 27. maja.

"Trebalo bi kazniti takve ljude koji su uradili takve stvari", kazao je Izetbegović u vezi s međunarodnom osudom nakon nedavnog prisilnog slijetanja putničkog aviona u Minsk i hapšenja bjeloruskog novinara Ramana Prataseviča.

"Treba tim diktatorima pokazati da to tako ne može raditi i da će civiliziran svijet to tako i uraditi. BiH bi trebala biti među onima koji će prići i pomoći EU kad je o tome riječ. Nismo razmišljali o posebnoj inicijativi, ali možemo se pridružiti, možemo to uraditi", odgovorio je Izetbegović na pitanje Radija Slobodna Evropa (RSE) u vezi s mogućim pridruživanjem BiH sankcijama Bjelorusiji.

Da situaciju u vezi sa sankcijama Bjelorusiji treba dobro analizirati, mišljenja je zastupnica u Domu naroda PBiH iz Hrvatske demokratske zajednice BiH Marina Pendeš.

Bivša ministrica odbrane BiH za RSE kaže: "S obzirom na to da nismo članica EU, to ne znači da ne trebamo poštovati odluke EU, ali to je za jednu raspravu onih koji su mjerodavni da donose takve odluke".

U BiH o sankcijama odlučuje Predsjedništvo BiH, nakon inicijative Ministarstva vanjskih poslova i odluke Vijeća ministara BiH.

Zasad nije bilo zvanične inicijative Ministarstva vanjskih poslova BiH kad je riječ o sankcijama Bjelorusiji.

Ministrica Bisera Turković je na svom Twitter nalogu, 24. maja, napisala:

"Bosna i Hercegovina osuđuje čin Bjelorusije i pridružuje se zahtjevima za međunarodnom istragom prisilnog prizemljenja putničkog aviona Ryanair te hapšenja novinara."

Ranije je šef crnogorske diplomatije Đorđe Radulović rekao da će ta država slijediti vanjsku politiku Europske unije i kada su u pitanju nove sankcije prema Bjelorusiji, zbog hapšenja novinara i aktiviste Ramana Prataseviča.

Crnogorski ministar inostranih poslova je nakon razgovora sa predsjedavajućom OEBS-a i ministarkom vanjskih poslova Švedske Ann Linde, kazao da uskoro očekuje poziv Crnoj Gori da se priključi sankcijama EU što će ona, kako je istakao, i učiniti.

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocijenla je da još uvijek bespredmetno komentirati da li će se Beograd priključiti sankcijama Brisela.

Ona je rekla da će država doneti eventualnu odluku o sankcijama Belorusiji kada takav zahtjev bude zvanično stigao.



“Nismo u Srbiji još ništa [zvanično] videli, tako da je bespredmetno da komentarišem šta bi bilo kad bi bilo, hajde da vidimo o čemu se radi, pa će onda Srbija da odluči u odnosu na te stvari, u odnosu na naše evropske integracije i aspiracije ali i naš državni interes“, izjavila je Brnabić.

Nakon što su u nedjelju 23. maja bjeloruske vlasti prisilile avion kompanije Ryanair da sleti u Minsk i uhapsile novinara Ramana Prataseviča i njegovu devojku koji su bili na tom letu, lideri Europske unije (EU) pozvali su na hitno uvođenje oštrijih sankcija Bjelorusiji.

Izvjestilac Europskog parlamenta (EP) za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je da Europska unija (EU) očekuje da zemlje kandidati za članstvo i potencijalni kandidati usklade svoju vanjsku politiku kada je riječ o Bjelorusiji.

"Očekivali bismo da zemlje kandidati za članstvo u EU i potencijalni kandidati prilagode svoje stavove i odražavaju ovaj najnoviji razvoj događaja u svojim političkim odlukama", poručio je Bilčik u pisanoj izjavi za RSE 26. maja.