Smrtonosna talibanska zlatna groznica stavlja fokus na rudarenje uz podršku Kine

Smrtonosni sukob u rudniku zlata na severu Avganistana bacio je novo svetlo na napore talibana da povećaju vađenje zlata, postavljajući pitanja o uglavnom neregulisanim operacijama i njihovoj podršci iz inostranstva, uglavnom iz Kine.

Nakon poslednjeg incidenta Ministarstvo unutrašnjih poslova talibanske vlade 7. januara potvrdilo je da su u sukobima prošle nedelje između zvaničnika kompanije s ugovorom za vađenje zlata i stanovnika okruga Čah Ab u provinciji Tahar poginule četiri osobe, dok je pet ranjeno.

Među poginulima su tri lokalna stanovnika i jedan radnik kompanije, rekao je novinarima posle incidenta portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Abdul Matin Kane, dodajući da su jedan čuvar kompanije i jedan meštanin uhapšeni pod optužbom za ubistvo i da je poslovanje firme obustavljeno dok traje istraga.

On nije naveo ime kompanije niti je identifikovao žrtve, ali se napad dogodio u području poznatom po velikom broju kineskih ili zajedničkih avganistansko-kineskih rudarskih projekata.

Meštani kažu da je sukob počeo pošto je kompanija počela da kopa na poljoprivrednom i stambenom zemljištu, što je izazvalo proteste koji su doveli do nasilja, ističući porast tenzija oko sektora zlata u Avganistanu koji se ubrzano, ali i netransparentno širi pod vladavinom talibana.

Od povratka talibana na vlast u avgustu 2021. mineralni resursi zemlje, koji se smatraju stubom ekonomskog oporavka, ušli su u novu fazu obeleženu ograničenim nadzorom, povećanim učešćem stranaca – koje uglavnom predvodi Kina – i sve snažnijim lokalnim protivljenjem.

U novembru 2025. u dva odvojena napada ubijeno je pet kineskih državljana koji su radili u rudniku zlata blizu udaljene granice Tadžikistana s Avganistanom. I dalje je nepoznato ko je stajao iza napada, ali su izveštavanja RSE otkrila istoriju porasta tenzija i nasilja između lokalnog stanovništva i rudarskih operatera koje podržava Kina zbog ekoloških problema i nezadovoljstva eksploatacijom mineralnog bogatstva regiona.

"Nažalost, u Avganistanu nema nadzora, a vađenje se uglavnom odvija u oblastima koje je najlakše eksploatisati", rekao je za RSE Abdul Kadir Motafi, veteran avganistanske rudarske industrije, dodajući da je javni i nezavisni nadzor znatno ograničen u rudnicima koje su talibani dali pod ugovor.

Ekološki problemi

U severnim provincijama kao što su Badahšan i Tahar, vađenje zlata je dramatično poraslo pod lokalnim liderima povezanim s talibanima, dok se tamošnje zajednice žale da su raseljene i isključene dok drugi dobijaju profit.

U okrugu Šahr-e-Buzurg u Badahšanu, oko 50 kilometara od Fajzabada, vađenje zlata je povećano ubrzo pošto su talibani preuzeli vlast.

Seljani koji su nekada ispirali rečna nanose osnovnim alatima doživeli su da se njihove neformalne aktivnosti utope u veći koncesioni projekat koji kontrolišu talibanski zvaničnici i kineski partneri koristeći tešku mehanizaciju. Radnici koji su govorili za RSE kažu da su široka područja sada ograđena i da ih čuvaju naoružane ljudi povezani s uticajnim ličnostima, onemogućavajući pristup lokalnom stanovništvu zemlji i vodi od kojih su zavisili.

"Obični ljudi ne mogu ni da priđu na kilometar", rekao je jedan rudar za RSE, govoreći pod uslovom da mu se ne navodi ime, plašeći se mogućih posledica.

Rudarska zona Šahr-e-Buzurg obuhvata i državno i privatno zemljište, a kineske kompanije i ličnosti povezane s talibanima navodno eksploatišu državne parcele, dok privatni vlasnici ili sami kopaju ili prodaju parcele spoljnim investitorima.

Stanovnici procenjuju da više od 500 grupa sada posluje unutar i oko okruga, uključujući radnike koji dolaze iz drugih provincija poput Kandahara i Helmanda, povećavajući pritisak na lokalnu ekologiju.

Uticaj rudarskih operacija na životnu sredinu vidljiv je u severnim rečnim dolinama. Seljani kažu da su uništeni zasadi pistaća i pašnjaci, dok su radovi na iskopavanju i preusmeravanju toka više puta menjali tok Amu Darje, glavne reke u regionu koja takođe protiče kroz Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

Jedan starešina zajednice u Badahšanu, koji je govorio za RSE pod uslovom da mu se ne navodi ime kako bi izbegao odmazdu talibana, rekao je da kineske rudarske firme dovode svoje bezbednosne snage iz Kabula i rade sa velikom slobodom, a da pritom ne ulažu u lokalnu zajednicu.

I dalje nema novih klinika, škola ili mostova, rekao je on, a profit prvenstveno ide kompanijama, talibanskim zvaničnicima i malom krugu lokalnih investitora.

Ključni izvor prihoda talibana

Talibansko Ministarstvo za rudnike i naftu nije mnogo učinilo da ospori takvu percepciju na lokalnom nivou.

Režim je objavio tendere za nalazišta zlata u okruzima Ragistan i Šahr-e-Buzurg u Badahšanu, ali nije objavio tekstove ugovora, podatke o prihodima ili stanje životne sredine. Na nacionalnom nivou, Ministarstvo promoviše rudarstvo kao kamen temeljac ekonomske politike i potpisalo je desetine sporazuma sa stranim, uglavnom kineskim, partnerima, predstavljajući velike investicione obaveze u nekoliko provincija, uključujući Tahar.

Za talibanske vlasti u Kabulu, incijativa s rudarstvom nudi ključni dotok čvrste valute usred sankcija i diplomatske izolacije. Zvaničnici tvrde da će projekti podržani iz inostranstva napraviti radna mesta i finansirati nacionalni razvoj, ukazujući na značajne investicione brojke i projektovane prihode države.

Međutim, ekonomisti i stručnjaci za rudarstvo upozoravaju da izvoz uglavnom neprerađene rude pod slabom regulacijom donosi opasnost da Avganistan ostane s iscrpljenim nalazištima, ograničenom zaposlenošću, učvršćenim mrežama protekcije i produbljenom nejednakošću.

Azarakš Hafizi, bivši generalni direktor Privredne komore Avganistana, rekao je za RSE da Avganistan mora da prerađuje više svojih minerala u zemlji kako bi napravio lance vrednosti i stvorio održiva radna mesta, umesto da se oslanja na izvoz sirovina u velikim količinama.

"Izvoz mineralnih sirovina bez ograničenja nema pozitivan ekonomski efekat. Naši rudnici su iscrpljeni i ostajemo siromašni", rekao je Hafizi. "Trebalo bi da vadimo manje, ali kako treba, da obrađujemo materijale unutar zemlje i dodajemo vrednost".