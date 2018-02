Čemu uče djecu u Jelahu?

Sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini istražuju postoje li elementi krivičnog djela nakon objavljenih snimaka iz adrenalin parka u Jelahu, na kojem djecu, kako se sumnja, treniraju pripadnici vehabijskog pokreta.

I dok je za jedne riječ o kampu koji obučava potencijalne teroriste, u udruženju Asker koje je organiziralo kako kažu trening s djecom, tvrde da se radi o razvijanju motoričkih vještina, ali i moralnih osobina kod djece, kroz vjersku naobrazbu. No Islamska zajednica u BiH ogradila se od njihovih aktivnosti.

Askeri, ili u prijevodu vojnici, djeca su koju je, na kampovanje povelo istoimeno Udruženje čije je sjedište u Sarajevu. Radnja se dešava u adrenalin parku "Jelen" u mjestu Jelah. Na snimku objavljenom na You Tube kanalu krajem januara vide se djeca kako preskaču prepreke, trče, rade sklekove. Mada ono što rade asocira na vojnički trening, predsjednik udruženja Enver Hebibović, koji se pojavljuje u ulozi trenera, na za neke spornim snimcima, u medijskim istupima tvrdi kako okupljaju djecu koja uče borilačke vještine, te im podižu i moralne osobine.

"Ja ne znam šta je ovdje sporno, jer iz ovih snimaka se vidi da nema nijedne vojne vježbe, nema oružja, nema puzanja, nema kolutova, nema preskakanja. Za one koji se bave sportom vidjeće da su ovo osmišljeni treninzi za cross fittere, MMA borce, boksere, karataše, za razvijanje eksplozivne snage, motorike, izdržljivosti...", rekao je Hebibović za TV N1.

Iz državne Agencije za istrage i zaštitu saopštili su kako "raspolažu određenim operativnim saznanjima o udrženju 'Asker' na osnovu kojih se provode određene aktivnosti". Više informacija ne mogu dati. Isto je i sa Ministarstvom sigurnosti BiH, koje, kako je naveo prvi čovjek te institucije Dragan Mektić, još nema konkretnih saznanja.

"Ako bude išta za šta se budemo mogli uhvatiti da na bilo koji način izlazi izvan okvira zakona dostavićemo tužilaštvu kompletnu zadokumentovanu informaciju. No prve početne informacije su meni indikativne da sumnjam u časne namjere tog udruženja. Ne sumnjam u djecu, djeca mogu samo tu biti zloupotrijebljena samo zato što se u tim organizacijama, pa i ovom slučaju nalaze lica iz kriminalnog podzemlja i kriminalnog miljea. Znam da ima Naser Orić, jedan od njih, i još su dva imena sporna", rekao je Mektić.

Ratni komandant nekadašnje Armije Republike BiH za područje Srebrenice Naser Orić, kojeg Mektić pominje, u petak je za TV N1 izjavio kako sa navodnom obukom djece nema nikakve veze. Prema njegovim riječima, udruženje Klub borilačkih vještina Asker - akademija, gdje se Orić spominje predsjednik Upravnog odbora, registrovala se 2014. godine. To je, kako tvrdi ciljano iskorišteno - povezujući ga sa drugim Udruženjem Asker - s kojim Orić nema veze.

"Vi kažete da je došlo do zablude, a to je ciljano bilo jer se našlo moje ime i prezime na papiru. To su napravili priču da bi skrenuli pažnju od Srbske časti i aktivnosti koje provode srpske službe u Republici Srpskoj. Ne odustaju od plana kojeg su imali 1992. godine. Sredoje Nović se aktivirao za jednu banalnu stvar, kako ga nije stid i sramota one djece koja su stavljena na ekrane?", pitao se Orić.

"Ako već postoji klub Askeri, koji je zaveden u Ministarstvu pravde, da bi nam dali taj naziv, obično vrate na doradu. S obzirom da klub nije zaživio - nismo imali članove, to je bruka i sramota. Tražimo od organa bezbjednosti da oni koji su objavili imena i slike nedužne djece - koje su zloupotrebili i promovisali ih u teroriste, to je sramota ove države i institucija", izjavio je Naser Orić za N1.

Paralelno, Općinsko vijeće Usore, mjesta u kojem u većini žive Hrvati, a koje graniči sa lokacijom kampa u kome su boravili Askeri zatražilo je od nadležnih da se pozabave ovim slučajem "posebice s aspekta prikrivenih oblika militarizacije i eventualne zloupotrebe djece, a kao mogući izvor narušavanja sigurnosne situacije i usložnjavanja međunacionalnih odnosa, te shodno utvrđenom poduzmu potrebne mjere".

Nedavno je objavljen i sličan snimak, ovaj put vojne obuke s puškama u kampu u Rusiji na kome su, kako se tvrdi, bila i djeca iz Republike Srpske.

U jednom TV duelu sa ministrom unutrašnjih poslova RS Draganom Lukačem, Mektić je potvrdio ovu informaciju.

I dok se u bh. javnosti sve češće spominje rat, naoružavanje, te formiranje paravojnih jedinica, počelo je i sa zloupotrebom djece iz različitih nacionalnih korpusa, tačnije Srba i Bošnjaka. Njihovo dovođenje u kontekst ratnika zapravo je medijsko potpirivanje, bez valjanih dokaza, smatra profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Goran Kovačević. Kovačević podsjeća da, kako posljednji snimak, tako ranije i onaj o obuci djece u Rusiji, mogu biti provjereni i informacije o njihovoj opasnosti obzanjene, jer javnost ima pravo da zna, ali da to u ovom trenutku nije politički profitabilno.

"Nije to više ni opasnost sama po sebi koliko se ona diže na taj nivo. Ovo je trebalo prvo ispitati pa onda reći koliko je opasnost, a ne da se ne zna o čemu se radi.To se ne želi provjeriti jer sad je izborna godina i svaka igra i svaka dobija, pogotovo ona nacionalistička koja govori da postoji ugroženost nacije, vjere, etničke grupe. Ko su ti koji je ugrožavaju", kazao je Kovačević.

Od aktivnosti Udruženja Asker ogradila se i Islamska zajednica u BiH, jer se na snimcima vidi kako pojedinci u kampu djeci drže neku vrstu vjerske poduke. Naveli su kako s njima nemaju nikakvu saradnuju, niti snose odgovornost za bilo šta što se dešava izvan zvaničnih institucija.