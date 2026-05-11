Podsekretarka Rogers potpisala u Beogradu Sporazum o učešću SAD na izložbi EXPO

Podsekretarka za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sara Rodžers (Sarah B. Rogers) potpisala je u Beogradu Sporazum o učešću SAD na međunarodnoj izložbi EXPO 2027.

"Svetske izložbe pružaju priliku za angažovanje i inspirisanje globalne publike, promovisanje ekonomskih i komercijalnih interesa SAD i isticanje američke izvrsnosti", saopštio je ranije Stejt department.

Zvaničnici Srbije veruju da će učešće SAD značajno doprineti događaju, koji smatraju velikom razvojnom šansom.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević navela je da će SAD imati veliki paviljon.

"Zaista želimo da još šire otvorimo vrata za američke kompanije i mislim da to može da bude izuzetna prilika da oni dođu i vide sve ono što region može da ponudi", rekla je.

Do sada je svoje učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd potvrdilo 137 zemalja, među kojima su pojedine članice Evropske unije, kao i Turska, Kina i Rusija.

EXPO koji organizuje Beograd nije svetska, već specijalizovana izložba koja se održava između dve glavne manifestacije.

Tokom posete Beogradu Sara Rodžers će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Prethodnog dana se sastala sa šefom diplomatije Marko Đurićem, koji je nakon susreta napisao na Instagramu da je taj sastanak "odrazio rastući pozitivan zamah u srpsko-američkim odnosima i rastući obim saradnje između dve zemlje."

Stejt departmenta je najavio da će Rodžers sastati sa članovima Vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i SAD na Zapadnom Balkanu.

Američka podsekretarka boravi u Beogradu i Veneciji od 6. do 12. maja.

Rodžers je u Veneciji prisustvovala otvaranju američkog paviljona na Venecijanskom bijenalu.

Kako je RSE ranije pisao, na osnovu podataka iz godišnjih budžeta Srbije, izdvajanja za izgradnju kompleksa i realizaciju EXPO izložbe u Beogradu su od 2024. godine premašila dve milijarde evra.

Pored izgradnje kompleksa, ta sredstva su, između ostalog, predviđena i za izgradnju Nacionalnog stadiona i saobraćajnica za potrebe izložbe.

Kako bi ubrzala procedure za izgradnju, Skupština Srbije je u oktobru 2023. usvojila poseban zakon, lex specialis, koji predviđa da se radovi ugovore direktnim pogodbama bez primene Zakona o javnim nabavkama.

Za vlast, projekat je od izuzetnog značaja, jer će, kako navode zvaničnici, privući nove investicije u Srbiju.