Rama posle protesta brani investiciju Trumpovog zeta na albanskoj obali

Albanski premijer Edi Rama stao je u odbranu projekta izgradnje hotelskog kompleksa na području Zvernec, koji je opisao kao "izuzetan".

Rama je to rekao u prvoj reakcija posle protesta protiv te investicije, u kojima je povređena i jedna osoba.

Područje gde su počeli radovi na izgradnji rizorta deo je zaštićene oblasti od nacionalnog i međunarodnog značaja. Smatra se da se u toj oblasti na obali nalazi jedno od najvažnijih staništa u za ptice močvarice i selice, među kojima su i flamingosi.

Radovi su povezani s ranije objavljenim planovima Džareda Kušnera (Jared Kusner), zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), koji je u martu 2024. godine izjavio da namerava da izgradi hotele i stotine vila na području Zverneca.

RSE je poslao upit Kušnerovoj kompaniji povodom poslednjih dešavanja u Albaniji.

Rama je rekao da je projekat započet kao interesovanje investitora 2023. godine i da je uključivalo ostrvo Sazan.

"Naš stav je bio da je Sazan državno zemljište i da smo spremni da sarađujemo s vama, ali to zemljište nije na prodaju, albanska država će biti strana u postupku, odnosno partner. Što se tiče projekta u Zvernecu, jasno smo stavili do znanja da to moraju rešiti s vlasnicima. To je početak", rekao je Rama tokom sastanka parlamentarne grupe njegove Socijalističke partije.

On je dodao da svi znaju ko su zainteresovane strane u ovom projektu.

"Čitav svet priča o ovom projektu zbog čoveka koji ga je promovisao Džareda Kušnera, ali svet ima svoje neraščišćene i svoje ratove koje vodi, pa je zato projekat privukao interesovanje američkih i evropskih medija, ali s agendom, ne da bi informisali o razvoju Albanije, već da bi tražili iglu u plastu sena. Zbog toga su investitori angažovali svetski vrh u arhitekturi, inženjerstvu, životnoj sredini, pravnim aspektima itd.", rekao je Rama.

Prema njegovim rečima, albanska Vlada je zaštitila interese zemlje, ističući da su vlasti odbile jedan ranije projekat jer su "zahtevale visoke standarde".

Rama je rekao da su napadi na projekat političke prirode. On je dodao da je izdržao sve napade zbog vizije koju ima za Albaniju i da mu, prema njegovim rečima, bez te vizije ne treba fotelja u vlasti.

On je rekao da je projekat u Zvernecu, vredan četiri milijarde evra, jedna od investicija koja ima za cilj da Albaniju postavi na "listu šampiona" u turizmu i da se zato našao na meti napada.

Prema njegovim rečima, brojne reakcije građana u vezi s projektom posledica su "manipulacija i neistina" o toj investiciji.

Rama je rekao da su investitori za ovaj projekat angažovali pet svetski poznatih arhitektonskih studija, kao i najbolje stručnjake za zaštitu životne sredine.

"Videli ste da su investitori došli i da ona gospođa... (Ivanka Tramp) nije došla na odmor, već su pola dana proveli na javnoj raspravi s profesorima istorije i geodezije iz Albanije koji su govorili o svim aspektima, dok je velika grupa ljudi slušala i hvatala beleške", rekao je Rama, misleći na ćerku američkog predsednika, koja je u januaru boravila u Albaniji.

Prema Raminim rečima, u martu je predstavljen "drugi rekonceptualizovani projekat, s drugačijim projektantskim i razvojnim pristupom", dodajući da Nacionalni savet za teritoriju, kojim predsedava albanski premijer, "nije odobrio projekat onako kako je predstavljen, već je postavio uslove".

"Projekat će se razvijati isključivo na privatnoj imovini registrovanoj na državnom zemljištu, laguna se ne diram i razvoj ne može da uključuje marinu, pošto je ona bila predviđena u dve verzije, pa smo je uklonili. Za marinu je traženo da se naknadno uradi projekat kasnije u konsultaciji s ekspertima i nakon što se projekat u celini sagleda. Američki investitori su mi rekli da će sve uraditi po zakonu", rekao je Rama.

On je rekao da će postojati zaštitni pojas kako bi se očuvali prirodni pejzaži, kvalitet staništa i ekološki procesi u tom području.

Posle protesta 30. maja u Zvernecu, reagovala je Grčka tražeći da se rasvetli incidenta, pošto je jedan demonstrant povređen. Povređeni demonstrant ima i albansko i grčko državljanstvo.

Rama je odgovorio na tvrdnje Atine, naglašavajući da su čin izveli pripadnici privatnog obezbeđenja, a ne država, što se, kako je rekao, dešavalo Albancima u Grčkoj.

Ponašanje kompanije za obezbeđenje, ali i policije u Valoni "bilo je odvratno", rekao je Rama. On je, međutim, pohvalio mere koje su preduzele albanske vlasti povodom tog slučaja.

Reakcija Grčke

Posle protesta tokom vikenda, Grčka je reagovala tražeći objašnjenje od Albanije, pošto je povređen jedan grčki državljanin.

"Ministarstvo spoljnih poslova izražava snažnu zabrinutost zbog incidenata u Zvernecu u Albaniji, tokom protesta meštana za njihova imovinska prava, među kojima je povređen i jedan grčki državljanin", saopštilo je grčko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prema navodima Ministarstva, grčka ambasada u Tirani preduzima "neophodne korake kod albanske strane", zahtevajući potpuno rasvetljavanje incidenta i "utvrđivanje odgovornosti".

Grčka je u reakciji istakla potrebu za poštovanjem i zaštitom prava i imovine pripadnika grčke nacionalne manjine, kao i važnost efikasne zaštite ekološki zaštićenih područja, u okviru usklađivanja zakona s Evropskom unijom.

Albansko Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove u odgovoru je saopštilo da žali zbog situacije koja se dogodila u Zvernecu i dodalo da su vlasti dve zemlje u stalnom kontaktu na različitim nivoima.

Na društvenim mrežama objavljen je video snimak na kojem se vidi kako radnik privatne kompanije za obezbeđenje udara demonstranta, dok ga druga dvojica vukla po zemlji nekoliko metara.

Policija Valone, oblasti u kojoj se nalazi Zvernec, saopštila je da je demonstrant na silu ušao u područje gde se izvode radovi, premda su snimci na društvenim mrežama pokazali suprotno. Generalni direktor Državne policije Skender Hita naredio je suspenziju direktora policije u Valoni, kao i pokretanje disciplinske istrage protiv drugih policijskih rukovodilaca u tom okrugu.

Albansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je uhapšen radnik obezbeđenja koji je primenio nasilje nad demonstrantom s albanskim i grčkim državljanstvom uhapšen, dok je protiv još dva zaposlena pokrenut krivični postupak.

"Albanija ostaje potpuno posvećena daljem jačanju odnosa s Grčkom, zasnovanih na uzajamnom poštovanju, otvorenom dijalogu i zajedničkim evropskim vrednostima", navodi se u reakciji albanskog Ministarstvo spoljnih poslova.

Protest u Zvernecu izazvao je reakciju civilnog društva i ekoloških aktivista. Oni navode da se radovi izvode suprotno javnom interesu i da se njima uništava zaštićeno područje. U nedelju popodne održan je protest ispred generalnog direktorata policije.

Posle toga su učesnici protesta otišli do Ministarstva. Demonstranti su zahtevali odgovore od institucija u vezi s postupcima policije i radnika privatnog obezbeđenja. Takođe su tražili obustavu gradnje u zaštićenim područjima.