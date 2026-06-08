Evropska komisija upozorava da sporni projekat u Zvernecu može da utiče na put Albanije ka EU

Evropska komisija je u ponedeljak izrazila zabrinutost da bi planirani projekat u zaštićenom području Piše Poro–Narte mogao imati uticaje na životnu sredinu koji su u suprotnosti s procesom pregovora o pristupanju između Albanije i Evropske unije.

Poslednjih dana u Albaniji su održani protesti zbog izgradnje rezorta u Zvernecu, blizu Valone, usled zabrinutosti zbog uticaja na životnu sredinu i sporova oko vlasništva nad zemljištem.

Portparol Evropske komisije Gijom Mersije (Guillaume Mercier) skrenuo je pažnju na to da se od Albanije u procesu pristupanja EU, u okviru metila za zatvaranje pregovora o Poglavlju 27 o životnoj sredini i klimatskim promenama, očekuje da se u potpunosti uskladi sa zakonima EU u toj oblasti.

To, prema njegovim rečima, uključuje primene Direktiva o pticama i staništima, ukidanje neusklađenih odredbi usvojenih izmenama Zakona o zaštićenim područjima, kao i okončanje važenja zakona o strateškim investicijama iz 2015. godine.

"Pored toga, da bi zatvorila Poglavlje 27, Albanija mora da pokaže sposobnost upravljanja budućim lokacijama mreže Natura 2000 (mreža zaštićenih prirodnih područja u EU), uključujući mere očuvanja koje sprečavaju narušavanje staništa i vrsta. Albanija mora da se uzdržati od postupaka koji bi mogli da ugroze ispunjenje merila za zatvaranje (poglavlja)", rekao je Mersije u pisanom odgovoru za RSE.

Poglavlje 27 pregovora o pristupanju EU obuhvata životnu sredinu i klimu. Ono promoviše održivi razvoj i zaštitu životne sredine za sadašnje i buduće generacije. To poglavlje se zasniva na preventivnom delovanju, principu "zagađivač plaća", borbi protiv ekološke štete na samom izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integraciji zaštite životne sredine u druge politike EU.

To poglavlje obuhvata više od 200 važnih pravnih akata koji pokrivaju horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vode i vazduha, upravljanje otpadom, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanje rizicima, hemikalije i genetski modifikovane organizme, buku, šumarstvo i klimatske promene.

Albanija je otvorila sva poglavlja pregovora o pristupanju s Evropskom unijom i nalazi se na drugom mestu među zemljama kandidatima po napretku ka članstvu.

Članice EU u maju su usvojile izveštaj o proceni ispunjenosti privremenih kriterijuma u oblasti vladavine prava, što je neophodan korak ka privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja.

Međutim, evropski zvaničnici tvrde da izražena zabrinutost nije nova.

"Kao što je već istaknuto u našem poslednjem Izveštaju o proširenju, ponovljeno produženje zakona o strateškim investicijama i dalje izaziva zabrinutost u pogledu potencijalnih uticaja na životnu sredinu, posebno u zaštićenim područjima", rekao je portparol Evropske komisije.

Zvaničnik je takođe potvrdio da je slična zabrinutost preneta albanskom Ministarstvu turizma i životne sredine u vezi s potencijalnim nedostacima projekta. Prema rečima Mersijea, Ministarstvo je obavestilo evropske sagovornike da su građevinski radovi obustavljeni i da će za projekat biti sprovedena potpuna procena uticaja na životnu sredinu, uz konsultaciju s civilnim društvom.

Agencija za medije i informisanje pri albanskoj vladi potvrdila je da je povodom tog pitanja 26. maja tokom onlajn sastanka s predstavnicima Evropske komisije, albanski ministar životne sredine Sofjan Jaupaj obavestio da ne postoji odobren konačni projekat, niti da je bilo koji projekat u fazi izgradnje.

"Ministar je istakao posvećenost Albanije da osigura da svaki potencijalni razvojni projekat prođe kroz potpunu procenu uticaja na životnu sredinu, koja će biti sprovedena u potpunoj transparentnost i uz konsultacije s javnošću. Albanija ostaje posvećena procesu pristupanja EU“, saopštila je albanska vlada.

Albanski premijer Edi Rama izjavio je u nedelju uveče da su debate i brige izražene oko projekata u Zvernecu i Sazanu "lažne" i "neosnovane".

On je rekao da su takve inicijative važne za ekonomski razvoj zemlje i da će se pretvoriti u "primere nacionalnog ponosa", pomažući time, prema njegovim rečima, integraciji Albanije u EU.

Područje Piše Poro-Narte je zaštićena sredina i smatra se jednim od najvažnijih staništa u Albaniji za ptice močvarice i ptice selice, uključujući flamingose.

Radovi su povezani s planovima koje je ranije najavio Džared Kušner (Jared Kusher), zet američkog predsednika Donalda Trampa (Trump). U martu 2024. godine, Kušner je najavio nameru da izgradi hotele i stotine vila u oblasti Zverneca.