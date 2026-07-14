Albanija zatvorila prva poglavlja u pregovaračkom procesu o članstvu u EU

Albanija je ušla u najvažniju fazu procesa pristupanja Evropskoj uniji – fazu privremenog zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu zemlja je prvi put privremeno zatvorila tri pregovaračka poglavlja, čime je napravila novi korak ka članstvu u EU.

Predstavnici Evropske unije (EU) pozdravili su ovaj napredak, ali su poručili da je neophodno nastaviti sa sprovođenjem reformi.

Irski ministar za evropska pitanja Tomas Birn (Thomas Byrne), čija zemlja predsedava Evropskom unijom, rekao je da Albanija treba da nastavi sa reformama, posebno u oblasti vladavine prava, reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije.

"Irska će pružiti podršku Albaniji u daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i napretku u pristupnom procesu", izjavio je Birn nakon održavanja Međuvladine konferencije sa Tiranom.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos takođe je pozdravila zatvaranje prvih poglavlja, ističući da će dalji napredak zavisiti od nastavka reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava, pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Reforme moraju biti praćene transparentnim, odgovornim i inkluzivnim donošenjem odluka, uz učešće svih političkih aktera, civilnog društva i građana", navela je Kos.

Albansku delegaciju predvodio je premijer Edi Rama, koji je ovaj događaj ocenio kao prekretnicu na, kako je rekao, nepovratnom putu Albanije ka Evropskoj uniji.

"Privremeno zatvaranje poglavlja predstavlja potvrdu da reforme daju rezultate i da je zemlja spremna da preuzme obaveze koje proizlaze iz članstva u EU. Ovaj korak pokazuje da Evropska unija prepoznaje i nagrađuje ostvareni napredak", izjavio je albanski premijer.

Jedna od tema konferencije za novinare nakon Međuvladine konferencije bili su i protesti koji su održani u Tirani.

Komesarka Kos podsetila je da su Evropska unija i albanske vlasti još ranije postigle dogovor o ukidanju Zakona o strateškim investicijama i pozvala vlasti da taj proces završe što je pre moguće.

Premijer Rama potvrdio je da će Zakon o strateškim investicijama biti ukinut, navodeći da o tome već duže vreme postoji saglasnost sa Evropskom unijom. Istovremeno je branio Zakon o zaštićenim područjima, ocenivši da je reč o jednom od najboljih zakonskih rešenja koje je Albanija usvojila i da je rezultat dugotrajnog rada na njegovoj pripremi.

Međuvladina konferencija sa Albanijom bila je četvrta po redu tokom istog dana, koji se u Briselu kolokvijalno naziva "super utorak".

Reč je o najvećem broju održanih međuvladinih konferencija u jednom danu u poslednjih više od 20 godina. Ukrajina i Moldavija otvorile su po jedan klaster, Crna Gora je zatvaranjem još dva poglavlja prešla polovinu privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja, a Albanija je prvi put započela proces zatvaranja poglavlja.

Albanija je tokom 2025. godine otvorila sva pregovaračka poglavlja. Smatra se trenutno drugom najnaprednijom zemljom u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zemlja ima ambiciju da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja 2027. godine.