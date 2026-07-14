U Briselu međuvladine konferencije bez učešća Srbije, Crna Gora zatvara dva poglavlja

Crna Gora će preći polovinu privremeno zatvorenih poglavlja, Albanija prvi put zatvara poglavlja, dok će tokom dana Ukrajina i Moldavija otvoriti po još jedan klaster u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom na međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Poznat kolokvijalno kao "super utorak", ovaj dan obeležava organizovanje najvećeg broja međuvladinih konferencija u zadnjih 20 godina.

"Danas imamo najveći broj međuvladinih konferencija o pristupanju još od 2002. godine. Ovo je izuzetno značajan trenutak u procesu pristupanja", izjavio je Tomas Birn (Thomas Byrne), irski ministar nadležan za evropska pitanja, čija zemlja predsedava Evropskom unijom (EU). "Imali smo zaista intenzivne i značajne aktivnosti u vezi sa proširenjem i današnji dan zaista vidimo kao veoma važan trenutak u tom procesu", dodao je on.

Crna Gora zatvara dva pregovaračka poglavlja, čime će imati ukupno 18 zatvorenih od 33 poglavlja u pregovorima sa Briselom. Albanija, koja se smatra drugom na listi predvodnika, privremeno zatvara prva tri poglavlja u ovom procesu.

"Ovo je prelomni trenutak za Albaniju, koja započinje zatvaranje pregovaračkih poglavlja. A, naravno, naš predvodnik u procesu proširenja, Crna Gora, danas zatvara još dva poglavlja. Zato je ovo dan za slavlje, ali i dan da gledamo unapred i radimo još više. Imamo podršku država članica, ali samo ukoliko zemlje kandidati ispunjavaju svoje obaveze. Na to moramo posebno da obratimo pažnju", izjavila je evropska komesarka Marta Kos.

U prethodnim nedeljama se aktivno radilo na tome da ovaj "super utorak" ima pet međuvladinih konferencija. Evropske institucije su pokušale da ubede države članice da i Srbija istog dana otvori Klaster 3. Međutim, nije bilo konsenzusa među državama članicama EU. Za svaku međuvladinu konferenciju neophodna je saglasnost svih država članica.

Irska, koja predsedava EU do 31. decembra, obećala je da će nastaviti da se angažuje kako bi se postigao konsenzus oko Srbije.

"Srbija je zemlja kandidat za članstvo i to je pitanje o kojem ćemo svakako nastaviti da razgovaramo sa državama članicama. Tu ima još posla koji treba obaviti, ali sam, kao irski ministar, posvećen tome da nastavimo dijalog i sa državama članicama i sa Srbijom kako bismo videli na koji način možemo da unapredimo njen pristupni proces", izjavio je irski ministar Tomas Birn.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je povodom toga istakla da je, kako bi neka zemlja mogla da nastavi pristupni proces, potrebno da zemlja kandidat ispuni obaveze, a da Evropska komisija državama članicama obrazloži zašto je predložila ono što je predložila, odnosno otvaranje Klastera 3. Sve to zajedno, upozorava Kos, zahteva i saglasnost država članica koje, prema njenim rečima, moraju da uoče koristi i razloge zbog kojih bi toj zemlji trebalo omogućiti da nastavi proces pristupanja.

"Nakon nazadovanja koje je konstatovano u prošlogodišnjem Izveštaju o proširenju, načinjeni su određeni pomaci. I dalje ima mnogo toga da se uradi, posebno u oblasti vladavine prava, ali sada dobijamo signale iz Srbije da je spremna da se više uskladi sa strateškim opredeljenjima Evropske unije", izjavila je evropska komesarka za proširenje.

Svaka delegacija će tokom dana održati odvojene sastanke. Albanija cilja da okonča pregovore do kraja 2027. godine, dok Irska smatra da bi Crna Gora taj proces mogla završiti i do kraja ove godine.