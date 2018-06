Srpski akademici po ruskom ključu

Nedavno je objavljeno u medijima u Srbiji da je grupa građana Srbije i Crne Gore, među kojima su i jedan ambasador i jedan visoki crkveni zvaničnik, dobila zvanje akademika, odnosno da su postali članovi Međunarodne slovenske akademije (MSA) u Rusiji.

O kakvoj se instituciji radi?

Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa (RSE), kaže da Međunarodna slovenska akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije.

"To je samo gromki naziv. To nije znanstvena institucija koja ima oficijelnu akreditaciju. To je samo društvena organizacija koja je registrovana kao stotine drugih u Rusiji - od fitnesa, do bodibildinga, pa eto i do Slovenske akademije", objašnjava Šari.

Ona organizuje slovenske olimpijske igre, ima inicijative vezane za budućnost slovenskih naroda u budućoj Evropi.

"Ali, sve je to kao iz 19. stoleća; kako da se vrati Aleksandar Drugi koji će sad ujediniti slovenske narode i osloboditi ih ropstva" kaže Šari i dodaje da ruski predsednik Putin u poslednje vreme koristi neke od ideja iz korpusa pravoslavne leve struje, ali nikada vezano za ovu akademiju.

"Njihovi članovi su gospoda u poodmaklim godinama, najčešće preko devedeset", kaže Šari.

Novi "akademici" su mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanje posledica NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije, profesor Mirko Zurovac, bivši ministar kulture u naprednjačkoj vladi Bratislav Petković, koji je smenjen nakon godinu dana (2012-2013 godine), i glumica Ivana Žigon. Zanimljivo je da je u biografijama koje su tom prilikom objavljene, kao važna činjenica istaknuto da je Terzić bio svedok odbrane i ekspert na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a da je Amfilohije Radović posetio Miloševića u Haškom zatvoru. Obrazloženje je da su to zaslužili "na osnovu doprinosa u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskih naroda, sa područja Srbije i Crne Gore". Izborom šest novih akademika, srpsko odeljenje MSA imaće ukupno 18 članova.

Međunarodna slovenska akademija osnovana je 1992. godine u vreme kada je postojala ideja u ruskim krugovima da se vojno umeša u sukobe na području bivše Jugoslavije, kaže Šari. To je razlog zašto su tada u tim okolnostima ovoj organizaciji pristupila tadašnja dva patrijarha - ruski Aleksij II i srpski Pavle. U ovom času ta organizacija ima oko 180 članova iz Rusije, Belorusije, Bugarske, Kirgizije, Makedonije, Srbije, Ukrajine, kao i Pridnjestrovske i Donjecke republike.

Spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan kaže tim povodom da, bez obzira što je ta organizacija bez velikog uticaja, ne treba smetnuti sa uma strategiju Rusije da se angažuje na terenu u svim oblastima, od sporta do politike i ekonomije.

"Oni, naravno, biraju u svoje članstvo one koji su njima naklonjeni. Da upotrebim jedno sportsko poređenje - dovodi tog člana na tribinu, u navijačku grupu gde su na stadionu vrlo jasno grupisani navijači jednog ili drugog tima", kaže Erdeljan.

Naš sagovornik posebno skreće pažnju da članstvo u takvim organizacijama visokih državnih službenika koji ne predstavljaju samo sebe i svoja lična uverenja, već i državu, može biti problematično.

Na čelu Međunarodne slovenske akademije je političar Sergej Baburin koji je prilikom promocije knjige u Beogradu Srbija i Evroazijski savez u decembru 2016. izjavio:

"Zašto Srbiju ubeđuju da uđe u EU? Da bi zauvek legalizovali gubitak Kosova i da bi doveli u pitanje veliki broj procesa! Mnogi se boje da Srbija uđe u Evroazijski savez. EU hoće da Srbiju postavi na istu klupicu sa Kosovom i da kaže da će tu da sede kao ravnopravni. A u Evroazijskom savezu, Srbija će da dobije prijatelje koji će da kažu - ko to tamo hoće da učini nažao našoj braći Srbima?!"