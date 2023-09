'Bezveze je fudbal dijeliti na muški i ženski'

Kako se boriti protiv predrasuda i postati jedna od najboljih nogometašica u BiH i regiji? Koliko treba odricanja? Kako je igrati za najbolje u BiH, zatim biti najbolja igračica u Hrvatskoj, a potom postati pojačanje za turski Trabzonspor?

U ovoj epizodi Glasom mladih Mahir Sijamija vas vodi kroz inspirativnu priču nogometašice Aide Hadžić.

Razgovaraju o igri, podjelama u nogometu, Svjetskom prvenstvu, ali i posljednjem slučaju seksualnog uznemiravanja španske igračice, kao i reakcijama i potezima koji su uslijedili nakon toga.

Hadžić, koja je za reprezetaciju Bosne i Hercegovine imala preko 80 nastupa kaže da je za nju "bezveze što se fudbal dijeli na muški i ženski."

"Prvo igra ko igra to mi para uši, ali od toga ne možemo pobjeći, moramo se tako izražavati. Istina je da kod muških kolega je to totalno otišlo u drugom smjeru, evo Saudijska Arabija, evo što se sve radi, ali meni su te stvari postale stvarno, moram tako reći, gadljive, to mi više nema smisla, igra je igra. Šta ti imaš raditi od milion kvadrata, auta silna, ne znam ni brojke koje su po mrežama postavljene i to sve – te stvari su mi tako bezveze", kaže Hadžić u Glasom mladih.

Dodaje da su na nedavno održanom Svjetskom nogometnom prvenstvu za žene stadioni bili puni.

"Nemaju 22 igračice toliko rodbine da popune cijeli stadion, jer na našim utakmicama dolazi generalno samo porodica, rodbina i par prijatelja i to je to. Nije to da nisu žene dovoljno dobre da ih se prati isto kao muške, nego jednostavno suština igre i ono što krasi nogomet, to ćeš naći na ženskoj utakmici, dok na muškoj trka, trka, trka.."

Provela je 12 godina u klubu SFK 2000 Sarajevo, a bila je proglašena i za najbolju nogometašicu bh. premijer lige. Nakon toga odlazi u nogometni klub u Splitu, gdje je 2022. proglašena i najboljom nogometašicom Hrvatske lige.

