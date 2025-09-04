Za Afganistanku kojoj su u potresu poginuli muški članovi porodice budućnost je neizvjesna

Sola se probudila u bolnici prepunoj ljudi koji su preživjeli razorni zemljotres na istoku Afganistana.

Nakon što je došla svijesti, mlada žena je obaviještena da je osam članova njene porodice poginulo u ponoćnom potresu koji je 31. avgusta usmrtio preko 2.200 ljudi, uglavnom u udaljenoj planinskoj istočnoj provinciji Kunar.

"Ne znam ko me je doveo ovdje", rekla je Sola, koja je dala samo svoje ime, iz bolničkog kreveta u glavnom gradu provincije, Asadabadu. "Nemam nikoga sa sobom", kazala je ova žena za Radio Azadi, program Radija Slobodna Evropa (RSE)

To uključuje i njene muške rođake, koji su svi poginuli u snažnom zemljotresu jačine 6,0 stepeni Rihterove skale koji je sravnio njihovu porodičnu kuću sa zemljom, kao i mnoge druge u njihovom selu.

Pod talibanima, žene ne mogu napustiti svoje kuće niti koristiti javni prijevoz bez muškog staratelja. Od preuzimanja vlasti u augustu 2021. godine, ova tvrdokorna islamistička grupa ozbiljno je ograničila slobodu kretanja žena i djevojčica, te kako se mogu pojaviti u javnosti i njihovo pravo na rad i studiranje.

Žene se takođe suočavaju s velikim kulturnim i zakonskim preprekama u pristupu medicinskoj njezi.

"Ovdje nema doktorica", rekla je Sola. "Imam povrede na dijelovima tijela koje ne mogu pokazati doktorima."

Afganistan se suočava s akutnim nedostatkom doktora, lijekova i opreme. U nekim ruralnim područjima nema medicinskih stručnjaka.

"Imala sam porodicu, imala sam dom, ali sada ne znam gdje ću ići ili šta ću raditi", dodala je Sola.

Žene 'podnose najveći teret ove katastrofe'

Stručnjaci upozoravaju da će žene i djevojčice biti među onima koje će katastrofa najviše pogoditi.

"Žene i djevojčice će ponovo snositi najveći teret ove katastrofe, stoga moramo osigurati da njihove potrebe budu u središtu odgovora i oporavka", rekla je 2. septembra specijalna predstavnica UN-a za žene u Afganistanu Susan Ferguson.

Fawzia Naseem, afganistanska doktorica koja je otputovala u Kunar kako bi liječila preživjele, rekla je da je situacija za žene i djevojčice izuzetno teška.

"Ženama i djeci je trenutno hitno potrebno sklonište i zaštita od daljnjih prirodnih katastrofa jer su njihovi (muški) skrbnici umrli", rekla je.

"Njihove potrebe su brojne - hrana, voda za piće i sklonište. Najveća potreba je za šatorima i skloništem, jer su mnoge kuće uništene, a one koje su ostale nisu za stanovanje", dodala je Naseem.

Od povratka na vlast 2021. godine, talibani su uveli brojne dodatne zabrane ženama, uključujući mjeru iz decembra 2024. godine koja ženama zabranjuje da se obrazuju za medicinsku struku ili polažu završne ispite za medicinsku obuku.

Kako je RSE ranije izvještavao, s obzirom na to da u regiji, a kamoli u zemlji, gotovo da nema doktorica, mnoge žene neće dobiti medicinsku njegu dovoljno brzo.

Ovo je bio treći veliki smrtonosni zemljotres u Afganistanu otkako su se talibani vratili na vlast.

U junu 2022. godine, snažan zemljotres je pogodio provincije Paktia, Paktika i Khost. Prema procjeni koju je u to vrijeme proveo Međunarodni komitet za spašavanje u Khostu, žene i djevojčice su bile najviše pogođene zemljotresom.

Godinu dana kasnije, u provinciji Herat, oko 1.500 ljudi je poginulo u zemljotresu, a žene i djevojčice su činile većinu žrtava, prema podacima UNICEF-a.