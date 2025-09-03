Zemljotres pogoršao patnju Afganistanki pod talibanskim režimom

Snažan zemljotres ove sedmice u Afganistanu, u kojem je poginulo više od 1.400 ljudi, ostavio je žene, koje se već bore pod strogim pravilima vlade koju predvode talibani, ranjivim zbog nedostatka podrške.

Zemljotres jačine 6,0 stepeni Rihterove skale opustošio je istočni dio zemlje blizu granice s Pakistanom, povrijedivši hiljade ljudi u udaljenom području do kojeg spasioci i njegovatelji teško mogu doći.

Stručnjaci upozoravaju da će žene i djevojčice biti među onima koje će katastrofa najviše pogoditi i da će "podnijeti najveći teret" suočavajući se s kulturnim i zakonskim preprekama u pristupu bolničkoj njezi i drugim ograničenjima u podršci.

Talibani zabranjuju ženama da ih liječe muški doktori.

Ali od povratka na vlast 2021. godine, talibani su uveli brojne dodatne zabrane ženama, uključujući mjeru iz decembra 2024. godine koja ženama zabranjuje da se obrazuju za medicinsku struku ili polažu završne ispite za medicinsku obuku.

S obzirom na to da u regiji, a kamoli u zemlji, gotovo da nema doktorica, mnoge žene neće dobiti medicinsku njegu dovoljno brzo, prema riječima Abdula Qayuma Raheema, afganistanskog doktora.

"Zemljotresi su pitanje minuta i sekundi, odlaganje evakuacije može uzrokovati više žrtava među ženama", rekao je Raheem za Radio Azadi, program Radija Slobodna Evropa (RSE).

"Ljudi u selima znaju da u bolnici nema dovoljno ženskog osoblja i ne mogu se usuditi odvesti svoje ranjene žene i djevojčice u zdravstvene ustanove. Porodice pokušavaju liječiti povrijeđene maloljetne žene lokalno, umjesto da ih vode u bolnicu."

Portparol Ministarstva javnog zdravstva talibanske vlade nije odgovorio na pitanja Radija Azadi o izvještajima da žene ne primaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu usred znakova iz pogođenog područja koji izgleda potvrđuju takve strahove.

Iako su većina od više od 3.000 do sada prijavljenih žrtava bila žene i djeca, šef bolnice u provinciji Kunar rekao je da je tamo trenutno hospitalizirano samo 13 žena, dok je broj hospitaliziranih muškaraca 67.

Jedan muškarac je za Radio Azadi rekao da je njegova trudna supruga doživjela spontani pobačaj nakon što nije dobila odgovarajuću medicinsku pomoć nakon zemljotresa.

"Kada je zemljotres pogodio zemlju, ona se porađala i to je išlo jako loše", rekao je.

"Ona je sada u državnoj bolnici, ali se nije oporavila i u istom je stanju kao i prije. To je zato što nema doktorica i nema lijekova."

Prema riječima doktorice u Kabulu koja je nedavno govorila za Radio Azadi, udaljena područja često imaju samo primalje ili medicinske sestre u zajednici. U nekim područjima nema ni jednog ni drugog.

Nilofar Ayoubi, aktivistica za ljudska prava iz Afganistana, izjavila je za RSE da su posljedice zemljotresa sve alarmantnije, posebno za žene i djecu.

"Ova strašna nestašica prisilila je mnoge porodice da prevezu svoje povrijeđene žene i djevojčice u grad Jalalabad, najbliži urbani centar", rekla je Ayoubi, koja je pobjegla u Poljsku nakon što su se talibani vratili na vlast.

"Međutim, bolnice u Jalalabadu su i same preopterećene, boreći se s istim nedostatkom osnovnih potrepština i ozbiljnim nedostatkom ženskog medicinskog osoblja."

Ovo je bio treći veliki smrtonosni zemljotres u Afganistanu otkako su se talibani vratili na vlast.

U junu 2022. godine, snažan zemljotres je pogodio provincije Paktia, Paktika i Khost. Prema procjeni koju je u to vrijeme proveo Međunarodni komitet za spašavanje u Khostu, žene i djevojčice su bile najviše pogođene zemljotresom.

Godinu dana kasnije, u provinciji Herat, oko 1.500 ljudi je poginulo u zemljotresu, a žene i djevojčice su činile većinu žrtava, prema podacima UNICEF-a.

UN Women Afganistan je 2. septembra saopštio da se boji da odgovor na ovonedeljni zemljotres - od hitne medicinske pomoći i nege do sigurnog skloništa i zaštite - ponovo neće dati prioritet ženama.

"Žene i devojke će ponovo snositi najveći teret ove katastrofe, tako da moramo osigurati da njihove potrebe budu u središtu odgovora i oporavka", rekla je specijalna predstavnica UN Women Afganistan Susan Ferguson.

"To uključuje podršku vitalnom radu žena humanitarki - u suprotnom bi žene i devojke mogle propustiti pomoć ili informacije koje spašavaju živote u narednim danima."

Priredila Lejla Sarić