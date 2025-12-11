Talibani u Afganistanu uhitili mladiće zbog odijevanja poput likova iz serije Peaky Blinders

Talibanska policija za moral uhitila je četvoricu mladića u gradu Heratu na zapadu Afganistana jer su bili obučeni kao likovi iz poznate britanske TV serije Peaky Blinders.

Uhićeni su nakon što su se na društvenim mrežama proširile njihove fotografije u odjeći nalik onoj koju nosi obitelj Shelby u popularnoj dramskoj seriji.

Asghar Husaini, Jalil Yaqoobi, Ashore Akbari i Daud Rasa članovi su skupine koja sebe naziva Thomas Shelby Group, a lokalno su poznati kao "Jabrael Shelbysi" prema četvrti Herata u kojoj žive.

Tijekom proteklog mjeseca mladići, za koje se vjeruje da su u 20-im godinama, viđani su na ulicama Herata s ravnim kapama, odijelima, rukavicama i dugim kaputima.

Odjeća je podsjećala na stil iz razdoblja nakon Prvog svjetskog rata, kakav je prikazan u seriji Peaky Blinders.

Ova uhićenja dio su šire kampanje kojom talibani žele iskorijeniti ono što smatraju suvremenim ili zapadnjačkim utjecajima u Afganistanu.

Talibanski zakon o "Promicanju vrline i sprječavanju poroka", službeno donesen 2024., izričito zabranjuje muškarcima u Afganistanu da u javnosti nose zapadnjačku odjeću.

"Htjeli su izraziti otpor ovom sustavu prisile i dominacije", izjavila je afganistanska redateljica Sahraa Karimi za RSE, objašnjavajući zašto su mladići odabrali takvu odjeću.

"Takva odjeća posve je uobičajena diljem svijeta, a ovi ljudi također žive u tom svijetu, koriste društvene mreže, gledaju filmove i serije", dodala je.

Talibanski pokušaj brisanja svega što je suvremeno

Talibani od ponovnog dolaska na vlast uveli su stroga ograničenja koja se odnosi i na način na koji muškarci i žene u Afganistanu smiju izgledati i ponašati se u javnosti.

Žene moraju nositi nikab, pokrivalo za tijelo i lice, i moraju biti u pratnji muškog skrbnika.

Muškarce se, pak, potiče da puštaju brade i nose tradicionalnu afganistansku odjeću.

Većina talibanskih dužnosnika nosi turbane i široku odjeću.

Glasnogovornik talibanskog Ministarstva za promicanje vrline i sprječavanje poroka, Saiful Islam Khyber, rekao je da ponašanje Thomas Shelby Grupe krši "islamske vrijednosti i afganistansku kulturu". Objavio je i video u kojem se jedan od mladića javno ispričava.

Prije samog uhićenja, vođa skupine Husaini izjavio je da ih je motivirala "posebna sklonost klasičnom stilu odijevanja" iz Peaky Blindersa.

Za lokalni YouTube kanal Herat Mic rekao je da su planirali u budućnosti predstaviti i odjeću različitih afganistanskih zajednica.

Rasa, drugi član skupine, rekao je da su doživjeli i kritike na internetu.

"U kibernetičkom prostoru nastala je velika buka", rekao je, dodajući kako su ih čak i neki rođaci optužili da promiču zapadnjačku kulturu.

"Ali ovo nije samo zapadnjačka kultura. Pedesetih i šezdesetih godina imali smo sličan stil i ovdje u Afganistanu", istakao je.

U Afganistanu je zapadnjački stil odijevanja postao simbol modernosti i liberalizma još 1920-ih, nakon što je reformistički kralj Amanullah Khan uveo odijela za muškarce i suknje za žene kao svečanu odjeću.

U desetljećima koja su uslijedila, mnogi obrazovani Afganistanci prihvatili su takav stil odijevanje, a u državnim uredima zahtijevala se formalna zapadna odjeća.

Međutim, afganistanske islamističke skupine protive se zapadnjačkoj odjeći i manirama.

Talibani su takvu odjeću službeno zabranili i vrše pritisak na one Afganistance koji ju nose. Redovito provode stroge kontrole, uz novčane kazne i zatvorske kazne za prekršitelje.

Serija Peaky Blinders, koju je napisao i režirao britanski autor Steven Knight, prikazuje podvige Shelby, izmišljene kriminalne obitelji u Birminghamu nakon Prvog svjetskog rata.

Od premijere 2013. stekla je veliku popularnost diljem svijeta.