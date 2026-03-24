Afganistanski talibani tvrde da su pustili američkog državljanina nakon molbe njegove majke

Talibanska vlada u Afganistanu saopštila je da je oslobodila Dennisa Coylea, američkog državljanina koji je bio u pritvoru više od godinu dana, nakon što je njegova majka uputila molbu za pomilovanje povodom Ramazanskog bajrama (Eid al-Fitr), koji obilježava kraj svetog mjeseca Ramazana.

Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je 24. marta da je Coyle "na putu kući" i zahvalio Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na njihovoj "podršci" u ovom slučaju.

Coyle, 64-godišnji akademik iz američke savezne države Kolorado, pritvoren je u januaru 2025. zbog onoga što su talibani nazvali "kršenjem važećih zakona Afganistana". Optužbe nikada nisu precizirane, što je potaknulo tvrdnje da talibanske vlasti namjerno hapse strane državljane kako bi ih koristile kao pregovarački adut.

Coyleova porodica navela je da je radio legalno u zemlji "kako bi podržao afganistanske zajednice kao akademski istraživač".

"Iako je ovo pozitivan korak talibana, potrebno je još mnogo toga", rekao je Rubio u saopštenju.

"Još uvijek tražimo hitan povratak Mahmooda Habibija, Paula Overbyja i svih drugih nepravedno pritvorenih Amerikanaca. Talibani moraju prekinuti praksu diplomatskog uzimanja talaca."

Drugi Amerikanci u pritvoru

Habibi je američki državljanin koji je u Afganistanu u pritvoru od 10. avgusta 2022., nedugo nakon što je američki zračni udar ubio vođu Al-Kaide, Aymana al-Zawahirija, i to bez podizanja optužnice.

Overby je američki autor koji je nestao na putu za Vaziristan, u pakistanskim Federalno administriranim plemenskim područjima blizu afganistanske granice. Njegova lokacija je nepoznata, iako mnogi vjeruju da je u pritvoru.

Afganistanski ministar vanjskih poslova Amir Khan Muttaqi rekao je da je oslobađanje uslijedilo nakon što je Vrhovni sud presudio da je "period pritvora (Coylea) bio dovoljan" i donio odluku o njegovom puštanju.

Muttaqi je također odbacio optužbe da talibani pritvaraju strane državljane u "političke svrhe".

Coyle je na ceremoniji primopredaje na Međunarodnom aerodromu u Kabulu bio u pratnji svog brata i bivšeg američkog izaslanika Zalmaya Khalilzada.

Tokom tog događaja, Mohammad Ibrahim, sin Mohammada Rahim, afganistanskog pritvorenika koji je u zatvoru Guantanamo već 19 godina bez optužnice, rekao je da je porodica predala pismo američkoj delegaciji s molbom da ga dostavi Washingtonu kako bi se zatražilo njegovo oslobađanje.

Rahim se smatra posljednjim državljaninom Afganistana koji se još nalazi u tom zatvoru. Talibanski zvaničnici su ranije tražili njegovo oslobađanje u zamjenu za američke državljane.