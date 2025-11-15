Naturalizovanim Kazahstancima iz Afganistana Astana oduzela državljanstvo

Ajnudin Muradi je godinama državljanin Kazahstana, ali se sada suočava sa deportacijom u zemlju rođenja, Afganistan.

Kazahstanske vlasti su u maju oduzele ovom 27-godišnjaku državljanstvo uz obrazloženje da nije etnički Kazah, što on poriče.

Muradi, koji se žali na odluku, odustao je od afganistanskog državljanstva kada je dobio kazahstansko državljanstvo 2019. godine.

Građanima ove centralnoazijske zemlje nije dozvoljeno da imaju dvojno državljanstvo.

Sada je Muradi, čije je dijete rođeno u Kazahstanu, praktično bez državljanstva.

"Neću odustati od svoje zemlje [Kazahstana]", rekao je Muradi, koji tečno govori kazahstanski, za Kazahstanski servis RSE. "Neću se preseliti u drugu zemlju".

Nije sam. Desetine etničkih Kazahstanaca iz Afganistana su lišene državljanstva od strane Astane u posljednje dvije godine zbog sumnji u njihovu etničku pripadnost.

Program preseljenja

Kazahstan nudi državljanstvo etničkim Kazahstancima koji emigriraju iz inostranstva. Preko milion etničkih Kazahstanaca iz susjednih zemalja preselilo se u ovu naftom bogatu centralnoazijsku zemlju od 1990-ih.

Prema zvaničnim podacima, oko 13.000 etničkih Kazahstanaca iz Afganistana imigriralo je u Kazahstan otkako je zemlja stekla nezavisnost nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Kazahstanske vlasti tvrde da je u Afganistanu ostalo samo nekoliko stotina etničkih Kazahstanaca. Ali etnički Kazahstanci u Afganistanu procjenjuju da je taj broj mnogo veći.

Mnogi članovi etničke kazahstanske zajednice govore dari ili uzbečki jezik i žive među etničkim uzbečkim zajednicama u sjevernom Afganistanu. Većina njih živi u ruralnim područjima i bavi se stočarstvom.

'Nije Kazahstanac'

Muradi je rodom iz sjeverne afganistanske provincije Kunduz. Preselio se u Almati, najveći grad Kazahstana, 2016. godine da bi studirao na univerzitetu. Muradi, koji živi u centralnoj Karagandi, kasnije se oženio u Kazahstanu.

Prošle godine, vlasti su ga obavijestile da mu se državljanstvo oduzima jer je kazahstanska ambasada u Kabulu utvrdila da "nije Kazahstanac već Uzbekistanac", bez navođenja detalja. U maju je lokalni sud potvrdio odluku.

Muradi se žali na odluku, ali se suočava sa teškom borbom da dokaže da je etnički Kazahstanac.

Bahit Saraj, direktorka nevladine fondacije Elsana Amanat koja pomaže Afganistancima koji pokušavaju da povrate svoje kazahstansko državljanstvo, rekla je da je Astana posljednjih godina oduzela državljanstvo oko 250 Afganistanaca.

Kazahstanska ambasada u Kabulu 2023. je podijelila sa Astanom spisak kazahstanskih državljana porijeklom iz Afganistana za koje se sumnja da nisu etnički Kazahstanci, rekla je.

Saraj je rekla da su se mnogi od onih kojima je oduzeto državljanstvo vjenčali u Kazahstanu i da su im se djeca tamo rodila. Mnogi su ostali bez državljanstva i vjerovatno će biti primorani da se vrate u Afganistan, rekla je ona.

"Plaše se povratka u Afganistan jer njihova djeca ne mogu da studiraju i integrišu se u društvo", rekla je Saraj za Radio Slobodna Evropa (RSE).

U komentarima za RSE, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kazahstana je saopštilo da je dobilo informacije "od nadležnih organa" da oni kojima je oduzeto kazahstansko državljanstvo "nisu pripadali kazahstanskoj nacionalnosti" i da su te osobe "predstavile lažna dokumenta koja potvrđuju njihovu kazahstansku nacionalnost".

Ministarstvo je dodalo da se te osobe moraju vratiti u Afganistan da bi dobile pasoš i legalizovale svoj boravak u Kazahstanu.

Među onima koji su izgubili kazahstansko državljanstvo je i Abdul Halil Nadžibulah.

Pedesetšestogodišnjak je rekao da je izgubio farmu i posao u Kazahstanu nakon što mu je oduzeto državljanstvo 2021. godine. Rekao je da je optužen da je lagao o svojoj etničkoj pripadnosti, što on poriče.

Nadžibulah se prvi put preselio u Kazahstan 2000. godine iz sjeverne afganistanske provincije Farjab, gdje je rođen. Žalio se na odluku i vodi borbu na sudu.

"Nekoliko puta sam pitao kako mogu da živim bez ikakvih dokumenata", rekao je Nadžibulah, koji i dalje živi u Kazahstanu, o svojim žalbama kazahstanskim vlastima. "Rečeno mi je da je to moj problem [ne njihov]".