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Uživo Zastupnici se okupljaju kako bi formirali novu Skupštinu Kosova

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  • Izabrani zastupnici okupljaju se kako bi formirali novu Skupštinu Kosova
  • Dnevni red uključuje formiranje verifikacijske komisije, polaganje zakletve zastupnika te izbor potpredsjednika i predsjednika.
  • Konstituiranje Skupštine otvara put formiranju nove Vlade i izboru novog predsjednika.
  • Sjednica se održava dok Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova još uvijek nemaju dogovor koji bi deblokirao zastoj.
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10:48

Tahiri: Alijansa nije promijenila svoj stav

Besnik Tahiri
Besnik Tahiri

Zastupnik Alijanse, Besnik Tahiri, rekao je da se njihov stav nije promijenio u vezi s glasanjem o vladi i izborom predsjednika.

Prema njegovim riječima, Kosovo "nema ni vremena ni energije za trošenje na političke igre i cjenkanje".

"Imamo javni stav, koji nije vezan ni za jedan trenutak da želimo imati udio u vladi ili da namjeravamo učiniti nešto slično. Mi brinemo da Kosovo gubi, da ide unatrag. Kosovo se degradira na svaki način i konstituiranje kosovskih institucija je ključno", izjavio je.

Tahiri je rekao da bi vršitelj dužnosti premijera, Albin Kurti, trebao odgovoriti na zahtjeve koje je Alijansa iznijela, a koji su, prema njegovim riječima, za dobrobit Kosova.

"Možete li mi reći koja je tačka štetna za Kosovo od naših šest tačaka?"


10:23

Još uvijek se čeka početak sjednice

Izabrani zastupnici počeli su zauzimati svoja mjesta u skupštinskoj dvorani, čekajući konstitutivnu sjednicu.

Sjednica je trebala početi u 10:00 sati.

10:22

Hamza: Ne mijenjamo stav o pitanju predsjednika

Lider Demokratske partije Kosova (PDK), Bedri Hamza, rekao je da nisu promijenili stav o izboru predsjednika. Dodao je da na prethodnim sastancima nije bilo rasprave o mogućnosti da Demokratska partija Kosova predloži kandidata za predsjednika.

"Stav PDK-a je dosljedan. To jest, otišli smo na sastanak, nismo se takmičili ni za jednu poziciju, takmičili smo se i tražili smo glas građana Kosova o ekonomiji, pravosuđu, energetici, infrastrukturi, članstvu... Ako nemamo dogovor o tim temama, o tim prioritetima, onda je apsurdno razgovarati o drugim temama".

Bedri Hamza
Bedri Hamza

Demokratska partija Kosova odbila je poziv Pokreta Samoopredeljenje na raspravu o izboru predsjednika.

09:59

Abdixhiku: Demokratska ravnoteža ključ dogovora sa Samoopredelenjem

Vođa Demokratskog saveza Kosova, Lumir Abdixhiku, izjavio je da je ključ dogovora između njegove stranke i Pokreta Samoopredeljenje aktuelnog premijera Albina Kurtija dogovor o "demokratskoj ravnoteži".

Abdixhiku, koji se tri puta sastao s Kurtijem u pokušaju postizanja prijeko potrebnog dogovora o formiranju institucija i okončanju političke krize, rekao je da još uvijek postoje velike razlike između stranaka o pitanju predsjednika.

"Postoji mnogo pristupa o mnogim pitanjima, ali još uvijek imamo distancu o glavnom pitanju, a to je demokratska ravnoteža. Parlament se mora konstituirati danas, nema razloga da se ne konstituira", rekao je Abdixhiku.

Lumir Abdixhiku
Lumir Abdixhiku

Abdixhiku je rekao da ne želi govoriti o pojedinačnim imenima za mjesto predsjednika, insistirajući da njegova stranka zaslužuje tu poziciju.

"Tražimo demokratsku ravnotežu, što zahtijeva da Demokratski savez Kosova bude zastupljen. Ne govorimo o imenima pojedinaca, već o demokratskoj ravnoteži koja bi bila dobra i za Kosovo", rekao je.

"Još imamo 25 dana za formiranje Vlade. Ako se ranije dogovorimo o svim institucijama, bolje, ako se ne dogovorimo, moramo biti transparentni prema vama i narodu da je ovo sve što smo mogli učiniti i nažalost ne možemo učiniti više. Dok se sastajemo, to su dobre vijesti", dodao je.

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