Tahiri: Alijansa nije promijenila svoj stav
Zastupnik Alijanse, Besnik Tahiri, rekao je da se njihov stav nije promijenio u vezi s glasanjem o vladi i izborom predsjednika.
Prema njegovim riječima, Kosovo "nema ni vremena ni energije za trošenje na političke igre i cjenkanje".
"Imamo javni stav, koji nije vezan ni za jedan trenutak da želimo imati udio u vladi ili da namjeravamo učiniti nešto slično. Mi brinemo da Kosovo gubi, da ide unatrag. Kosovo se degradira na svaki način i konstituiranje kosovskih institucija je ključno", izjavio je.
Tahiri je rekao da bi vršitelj dužnosti premijera, Albin Kurti, trebao odgovoriti na zahtjeve koje je Alijansa iznijela, a koji su, prema njegovim riječima, za dobrobit Kosova.
"Možete li mi reći koja je tačka štetna za Kosovo od naših šest tačaka?"
Još uvijek se čeka početak sjednice
Izabrani zastupnici počeli su zauzimati svoja mjesta u skupštinskoj dvorani, čekajući konstitutivnu sjednicu.
Sjednica je trebala početi u 10:00 sati.
Hamza: Ne mijenjamo stav o pitanju predsjednika
Lider Demokratske partije Kosova (PDK), Bedri Hamza, rekao je da nisu promijenili stav o izboru predsjednika. Dodao je da na prethodnim sastancima nije bilo rasprave o mogućnosti da Demokratska partija Kosova predloži kandidata za predsjednika.
"Stav PDK-a je dosljedan. To jest, otišli smo na sastanak, nismo se takmičili ni za jednu poziciju, takmičili smo se i tražili smo glas građana Kosova o ekonomiji, pravosuđu, energetici, infrastrukturi, članstvu... Ako nemamo dogovor o tim temama, o tim prioritetima, onda je apsurdno razgovarati o drugim temama".
Demokratska partija Kosova odbila je poziv Pokreta Samoopredeljenje na raspravu o izboru predsjednika.
Abdixhiku: Demokratska ravnoteža ključ dogovora sa Samoopredelenjem
Vođa Demokratskog saveza Kosova, Lumir Abdixhiku, izjavio je da je ključ dogovora između njegove stranke i Pokreta Samoopredeljenje aktuelnog premijera Albina Kurtija dogovor o "demokratskoj ravnoteži".
Abdixhiku, koji se tri puta sastao s Kurtijem u pokušaju postizanja prijeko potrebnog dogovora o formiranju institucija i okončanju političke krize, rekao je da još uvijek postoje velike razlike između stranaka o pitanju predsjednika.
"Postoji mnogo pristupa o mnogim pitanjima, ali još uvijek imamo distancu o glavnom pitanju, a to je demokratska ravnoteža. Parlament se mora konstituirati danas, nema razloga da se ne konstituira", rekao je Abdixhiku.
Abdixhiku je rekao da ne želi govoriti o pojedinačnim imenima za mjesto predsjednika, insistirajući da njegova stranka zaslužuje tu poziciju.
"Tražimo demokratsku ravnotežu, što zahtijeva da Demokratski savez Kosova bude zastupljen. Ne govorimo o imenima pojedinaca, već o demokratskoj ravnoteži koja bi bila dobra i za Kosovo", rekao je.
"Još imamo 25 dana za formiranje Vlade. Ako se ranije dogovorimo o svim institucijama, bolje, ako se ne dogovorimo, moramo biti transparentni prema vama i narodu da je ovo sve što smo mogli učiniti i nažalost ne možemo učiniti više. Dok se sastajemo, to su dobre vijesti", dodao je.