Zastupnik Alijanse, Besnik Tahiri, rekao je da se njihov stav nije promijenio u vezi s glasanjem o vladi i izborom predsjednika.

Prema njegovim riječima, Kosovo "nema ni vremena ni energije za trošenje na političke igre i cjenkanje".

"Imamo javni stav, koji nije vezan ni za jedan trenutak da želimo imati udio u vladi ili da namjeravamo učiniti nešto slično. Mi brinemo da Kosovo gubi, da ide unatrag. Kosovo se degradira na svaki način i konstituiranje kosovskih institucija je ključno", izjavio je.

Tahiri je rekao da bi vršitelj dužnosti premijera, Albin Kurti, trebao odgovoriti na zahtjeve koje je Alijansa iznijela, a koji su, prema njegovim riječima, za dobrobit Kosova.

"Možete li mi reći koja je tačka štetna za Kosovo od naših šest tačaka?"



