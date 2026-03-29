Više incidenata na lokalnim izborima u Srbiji

U Boru, na istoku Srbije, je fizički napadnut posmatrač i advokat CRTE, objavila je ta organizacija koja godinama unazad prati izbore u Srbiji.

U audio snimku koji je objavljen navodi se da je do tuče došlo ispred PIO fonda.

"Tukli su ljude. Velika grupa ljudi koji su izašli iz PIO fonda. Ja sam prišao, snimao i oni su krenuli na mene", navodi u audio snimku posmatrač CRTE.

Prethodno su studenti u blokadi takođe naveli da su napadnuti na tom mestu i da su povređeni njihovi članovi mobilnog tima.