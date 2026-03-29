Više incidenata na lokalnim izborima u Srbiji

CRTA objavila da je napadnut njen posmatrač u Boru
U Boru, na istoku Srbije, je fizički napadnut posmatrač i advokat CRTE, objavila je ta organizacija koja godinama unazad prati izbore u Srbiji.
U audio snimku koji je objavljen navodi se da je do tuče došlo ispred PIO fonda.
"Tukli su ljude. Velika grupa ljudi koji su izašli iz PIO fonda. Ja sam prišao, snimao i oni su krenuli na mene", navodi u audio snimku posmatrač CRTE.
Prethodno su studenti u blokadi takođe naveli da su napadnuti na tom mestu i da su povređeni njihovi članovi mobilnog tima.
Niz nepravilnosti na biralištima, saopštio pokret Kreni-promeni
Posmatračka misija pokreta Kreni-promeni saopštila je, u prvom izveštaju od otvaranja birališta, na "niz nepravilnosti koje mogu ukazivati na pokušaje manipulacije izbornom voljom građana".
Navode da su uočeni ponavljajući obrasci nepravilnosti - "od korišćenja mobilnih telefona i fotografisanja listića, do vođenja paralelnih evidencija i prisustva neovlašćenih osoba na biračkim mestima".
"Posebno zabrinjava praksa fotografisanja glasačkih listića, koja je zabeležena u više gradova, uključujući Aranđelovac, Bor, Kulu i Smederevsku Palanku", piše u objavi ovog pokreta.
Tvrde da je "u Smederevskoj Palanci jutros prekinut pokušaji organizovanog glasanja poznatog kao 'bugarski voz', kao i da je tom prilikom oduzet paralelni spisak birača".
"U pojedinim mestima, poput Knjaževca, prijavljeno je i organizovano dovoženje birača, što može ukazivati na koordinisano glasanje pod kontrolom", saopštili su.
Napadnuta dva člana mobilnog tima u Boru, objavili studenti u blokadi
Studenti u blokadi saopštili su na društvenim mrežama da su tokom izbornog dana u Boru, na istoku Srbije, napadnuti članovi mobilnog tima biber sprejem.
Tvrde da se to dogodilo u blizini PIO fonda i da je policija bila prisutna.
Navode da su članovi njihovog tima zadobili povrede glave "koje zahtevaju hitno ušivanje".
Policija reagovala u Kuli
Kako javlja reporterka RSE, policija je u Kuli, na severu Srbije, reagovala zbog sumnje na kupovinu glasova.
Do incidenta je došlo u naselju Crvenka.
Građani su od jutros na lokalnim izborima u Kuli na više mesta prijavili potencijalnu kupovinu glasova, javlja agencija Beta.