Vučić: Drago nam je što EP nije prihvatio prekid pregovora sa Srbijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan zbog toga što Evropski parlament (EP) nije prihvatio predlog da se prekinu pregovori o pristupanju sa Srbijom zbog stava o ratu u Ukrajini.

On je 6. jula nakon obilaska Ivanjičkog okruga u centralnoj Srbiji poručio i da će zvanični Beograd i dalje nastaviti da se ponaša u skladu sa interesima države.

"Bilo je pokušaja pojedinih poslanika u EP da se izglasa prekid pregovora sa Srbijom. Nama je drago što to nije izglasano, jer bi bilo pogrešno, i hvala većini u EP koja to nije prihvatila... Ali ja sam jednom rekao - svako neka radi svoj posao.

Ako misle da treba nekoga da molimo za nešto - nećemo", rekao je Vučić novinarima u Ivanjici.

Evropski parliament (EP) je 6. jula usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti "zasnovan na međusobnom priznanju", što je prvi put da zvaničan dokument jedne evropske institucije spominje međusobno priznanje.

Pored toga, usvojenom rezolucijom, evropski zastupinici pozivaju vlasti u Srbiji "da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima EU i da se usklade sa odlukama i pozicijama EU u spoljnoj politici i bezbednosti , uključujući sankcije Rusiji".

Autor nacrta rezolucije, Vladimir Bilčik, napomenuo je da napredak Srbije ka EU zavisi od tri ključna stuba: domaćih refomi koje su veoma spore; posvećenosti dijalogu sa Prištinom ali i odluka o restriktivnim merama protiv Rusije.

Vučič je novinarima rekao da je veoma važno da Srbija bude na evropskom putu, ali da je takođe važno da ima slobodu i pravo da razmišlja o svojim interesima.

Vučić je rekao da mu je sve teže da razgovara sa mnogim ljudima na svetskoj političkoj sceni jer mnogi od njih smatraju da su u ratu i da nema razgovora čak ni o nekim očiglednim stvarima.

Vučić negirao da će se sastati sa Kurtijem u Briselu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je navode kosovskih zvaničnika da bi uskoro trebalo u Briselu da se sastane sa premijerom Kosova Aljbinom (Albin) Kurtijem.

On je rekao da poruke koje stižu iz Prištine o mogućem sastanku sa Kurtijem nisu tačne.

"To uopšte nije tačno. Niko me nije ni pitao za razgovor. Ja ne bežim ni od jednog sastanka, uglavnom je on bežao sa sastanaka i od sastanaka", rekao je Vučić.

Kako je naveo, Srbija je posvećena miru, ali neće zaboraviti svoj narod na Kosovu.

"Čitam u prištinskoj štampi da Vučić preti. Čime? Srbiji je potreban mir, nisu joj potrebni sukobi, potreban joj je razvoj. A ne da na bilo koji način razmišljamo da je moguće ratnim ili vojnim sredstvima nešto postići, što ne znači da ćemo dozvoliti progon i ubijanje našeg naroda (na Kosovu), ali naše je opredeljenje mir", rekao je on.

Vučić nije pružio više detalja o kakvom progonu i ubijanju naroda je reč.

Novi sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine, pomenula je predsednica Kosova Vjosa Osmani na konferenciji za novinare 4. jula.

"Što se tiče dijaloga sa Srbijom, proces se nastavlja, bilo je sastanaka na nivou glavnih pregovarača i uskoro, verujem tokom jula, to zavisi od evropskih posrednika, imaćemo i sastanak na nivou lidera", rekla je kosovska predsednica.

Gde je Radoičić, to je njegova privatna stvar

Vučić je na konferenciji za medije komentarisao i video koji je 5. jula objavio Milan Radoičić, potpredsednik Srpske liste, vodeće partije Srba na severu Kosova koja ima podršku zvaničnog Beograda.

On je u svom videu dan ranije naveo da "teror nad srpskim narodom tek počinje".

"Mom narodu na severu Kosova, i onima drugima, samo da kažem, tu sam, vratio sam se, a vi znate šta to znači, odavde nazad nema", poručio je Radoičić u kratkom videu.

Milan Radoičić se nalazi na crnoj listi SAD zbog sumnje da, sa biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem i još desetak drugih Srba, pripada koruptivnim mrežama povezanim sa međunarodnim organizovanim kriminalom.

Upitan da prokomentariše šta bi ovakva izjava trebalo da znači, predsednik Srbije rekao je da "svaki Srbin ima pravo da živi gde želi".

"A gde bi to trebalo da bude Milan Radoičić, koji je inače sa Kosova. Ili bi više želeli da povučemo i naredimo ljudima sa Severa da se povuku u Centralnu Srbiju. Gde je on to je njegova privatna stvar, sa državom to nema nikakave veze. Jel vama smeta što je neko u svojoj kući, na svom ognjištu, hoćete da ga proterate. Jel smisao i ideja da se proteraju Srbi sa Kosova", odgovorio je Vučić.

"Šta me briga kakva je poruka videa, šta je on hteo pitajte njega", kazao je predsednik Srbije.

Tužilac Osnovnog tužilaštva u Uroševcu, Rasim Maljoku (Maloku), potvrdio je za Radio Slobodna Evropa 6. jula da bi policija Kosova trebala da uhapsi Milana Radoičića ukoliko kroči na teritoriju Kosova, jer je za njim trenutno na snazi poternica zbog umešanosti u slučaj "Brezovica".

Odnosi Beograda i Prištine dodatno su se zaoštrili nakon što je Vlada Kosova 29. juna uvela Srbiji recipročne mere oko ličnih dokumenata, kao i odluku o preregistraciji automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije – na RKS (Republika Kosovo) tablice.

Te tablice, koje su se uglavnom koristile na severu Kosova, zvanična Priština godinama je smatrala nelegalnim, ali ih je do prošle godine tolerisala.

Državni vrh Srbije je oštro je reagovao na ovu odluku Kosova, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da neće dopustiti progon Srba.