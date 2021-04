Brnabić: Odazvaću se na svaki poziv da dam izjavu u slučaju Palma

Premijerka Ana Brnabić izjavila je u ponedeljak, 26. aprila, povodom optužbi da je Dragan Marković Palma, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine, u centralnoj Srbiji, podvodio maloletnice, da su to "užasne i strašne stvari" i zamolila sve koji imaju bilo kakve informacije o ovim, ali i svim ostalim slučajevima, da ih prijave nadležnim organima.



„To je izuzetno važna tema za naše društvo i ne bi trebalo da se politizuje. Mislim da su to užasne i strašne optužbe, ne samo na račun Dragana Markovića, već bilo koje, a tiču se zlostavljanja žena i maloletnih lica. To nije domen politike i ne bi trebalo da ga svodimo na to“, rekla je Brnabić novinarima na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ prilikom dočeka novog kontingenta kineske vakcine „Sinofarm“.



Dodala je da je spremna da odmah da iskaz ako neko smatra da ima informacije o slučaju Palma, ali ih nema, i navela da od tog slučaja ne treba praviti "političku temu".



"Dobila sam jedan poziv za neku žurku, ja ne znam da poziv na žurku bilo šta govori o nekoj nezakonitoj radnji. Ako treba da dam svoj iskaz, evo odmah ću odavde da to učinim", rekla je Brnabić, upitana da li je svojevremeno rekla da je dobila od Dragama Markovića poziv za žurku.

Takođe je rekla i da "ne zna ni jednu osobu da tako nešto radi, da podvodi žene i maloletnice, ali da zna, odmah bi prijavila".



Ona je za optužbe protiv Markovića rekla da to "nisu tračevi, zabavne vesti i ovaj mi je rekao, već ozbiljne optužbe".



"Ako bilo ko ima bilo koju informaciju mora da je kaže nadležnim organima, ali i oni da je traže", rekla je Brnabić.



Dragan Marković Palma, predsednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik, nedavno je javno optužen da je organizovao zatvorene žurke na kojima su podvođenje devojke stare od 15 do 18 godina.



Potpredsednica opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je na konferenciji za novinare 19. aprila emitovala video svedočenje anonimnog bivšeg radnika hotela "Alfa" u Končarevu kod Jagodine, koji je navodno prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka od, kako je rekao, 15, 16 i 17 godina starosti.



Funkcionerka SSP je na konferenciji za novinare u prostorijama te stranke u Beogradu izjavila da je takve žurke organizovao Dragan Marković Palma, a da su nekim žurkama prisustvovali i funkcioneri Socijalističke partije Srbije (SPS).



Dragan Marković je izjavio 20. aprila da se samoinicijativno javio u Više tužilaštvo u Jagodini, gde je demantovao optužbe o podvođenju maloletnica i zatražio "da se ispitaju svi navodi" potpredsednice SSP Marinike Tepić.



Marković je dva dana kasnije, 22. aprila, rekao da ako žrtve postoje treba da idu u policiju.



"Ako te žrtve postoje, neka idu u policiju i tužilaštvo i neka prijave - nama se desilo to i to. Naravno da ne postoje", rekao je Marković za TV Hepi.



Marinika Tepić je pre dva dana izjavila je da su neki od svedoka spremni da govore u policiji ili pred tužilaštvom ako im se pruži zaštita.



"Potrebna je zaštita svedoka i zatvorenost za javnost. Dakle, da bude kompletna zaštita", rekla je Tepić za portal Nova.rs.



Ona je potvrdila da će 26. aprila dati iskaz u policiji u Jagodini.



Apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu odlučilo je 23. aprila da za postupanje u predmetu povodom navoda Marinike Tepić protiv Dragana Markovća Palme ovlasti Više javno tužilaštvo u Kraljevu.