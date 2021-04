Srbija: Frilenseri tražili od Dačića da se obrate poslanicima

Udruženje radnika na internetu saopštilo je u ponedeljak, 19. aprila, da je poslalo zahtev predsedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću da prisustvuju predstojećoj sednici parlamenta na kojoj će se raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju, po Predlogu Vlade Srbije, jer se izmene odnose na “frilensere”.



Udruženje, koje sebe smatra jedinim legitimnim i reprezentativnim udruženjem “frilensera” u Srbiji, tražilo je u pismu da se obrati poslanicima Skupštine Srbije.



U pismu Dačiću Udruženje je navelo da je cilј izmena zakona koje je predložila Vlada regulisanje poreskih obaveza za osobe koje prihode dobijaju iz inostranstva, za "frilensere", za period od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021, kao i utvrđivanje poreske obaveze za period od 1. oktobra 2021. do donošenja Zakona o fleksibilnim oblicima rada, koji će ubuduće regulisati prava i obaveze tih osoba.



"Dozvolite nam da obraćanjem Skupštini pojasnimo koji je put rešenja. Želimo da damo priliku poslanicima da prepoznaju vrednost ovih mladih ljudi i pomognu da opstane jedna od retkih zdravih grana privrede koja se razvila bez ikakve pomoći države i kojoj treba omogućiti da se održi u životu", navodi se u saopštenju.



To se, kako je navedeno, može učiniti samo pravilnom i dobrom analizom prirode posla i nalaženjem adekvatnog poreskog tretmana za tu vrstu radnika, kao što su to već učinile zemlјe u okruženju.



"Smatramo da je prisustvo sednici i obraćanje poslanicima Narodne skupštine neophodno u demokratskom društvu kao što je naše i da se na taj način uvažava svrha zbog koje Narodna skupština kao zakonodavna institucija postoji", naveli su u zahtevu Dačiću.



Oni su dodali da žele da poslanicima ukažu kako se tim izmenama i dopunama po predlogu Vlade, navedeni problem ne rešava - već samo uvećava.



Udruženje je dodalo da bi predložene izmene zakona ”frilensere” dovele u tešku situaciju jer tvrde da će i posle izmena zakona dug koji imaju ostati "nerazumno visok", dok reprogram koji je Vlada ponudila nazivaju "dužničkim ropstvom".



U pismu Dačiću Udruženje radnika na internetu navodi da prema Predlogu zakona koji je sačinila Vlada, neko ko je u proseku zarađivao 1000 evra mesečno, dugovaće državi 11.500 evra, „frilenser“ koji je ostvarivao honorar od 1500 evra dugovaće 22.500 evra, a dug osobe koja je zarađivala 2000 evra iznosiće astronomskih 33.000 evra.



“Uz ove visine duga, Vladino rešenje izmena koje predlaže jeste reprogram koji predstavlja dužničko ropstvo. Vlada produžava reprogram sa zakonskih pet na deset godina, ali upravo taj postupak govori da I država shvata da su iznosi duga ogromni I da ih je teško otplatiti u nekom razumnom roku”, stoji u pismu Udruženja radnika na internetu predsedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću.



Predlog izmena propisa, koje Udruženje ne prihvata, napravila je i u skupštinsku procedure poslala Vlada Srbije, a tim izmenama se od “frilensera” traži da plate porez za prethodnih pet godina, od 2015. godine do oktobra ove godine, uz neoporezivi deo od 32.000 mesečno i povećanje neoporezivih troškova sa 20 na 43 odsto. Dug bi se otplaćivao u mesečnim ratama 10 godina.



Predlog previđa da od 1. oktobra neoporezivi iznos bude 18.300 dinara, a ne pominju se normirani troškovi.



Na drugoj strani, “frilenseri”, kojih prema procenama u Srbiji ima oko 100 000, odgovaraju da Vladin Predlog zakona nije pravedno rešenje pitanja “navodnog” duga, tvrdeći da bi istovremeno namirenje duga i tekućih obaveza te radnike oteralo u dužničko ropstvo.



Smatraju, takođe, da Predlog zakona ne sadrži prihvatljiv i održiv model oporezivanja “frilensera” za budući period, od 1. oktobra ove godine.



Oni su predložili da se porez do oktobra prošle godine otpiše jer, kako navode, nisu krivi što država nije na vreme propisala kako da se oporezuju radnici na internetu nego to sada čini retroaktivno.



Predsednik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar rekao je za agenciju Beta 14 aprila da je uputio poziv Vladi Srbije i Ministarstvu finansija za novi razgovor o načinu oporezivanja prihoda “frilensera” i da očekuje da bude povučen Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana koji je poslat u Skupštinu na usvajanje.

Premijerka Ana Brnabić je 8. aprila, kada su “frilenseri” protestovali ispred Skupštine Srbije, rekla da je spremna za nastavak razgovora, ali „bez ultimatuma“.