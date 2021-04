Dodik: Nisam za rat već za mirni razlaz

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Milorad Dodik na vanrednoj konferenciji za novinare, u utorak 13. aprila u Istočnom Sarajevu kazao je da odbacuje svaku mogućnost rata, ali da će raditi na mirnom razilaženju države BiH.

“Razgovor sa Pahorom (Borut Pahor predsjednik Slovenije) koji je naveo gospodin Komšić (Željko Komšić član Predsjedništva BiH). Oni se hvale da su odgovorili mogućnošću rata, ali kome je danas do rata. Opcija o mirnom razlazu je jedna od i o njoj se može pričati. Dok ja sjedim ovdje neću dopustiti da dođe do mogućnosti rata ", kazao je Dodik.

Drugi član Predsjedništva BiH Željko Komšić saopštio je da je kako je predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor, prilikom posjete BiH, 5. marta, pitao "je li moguć miran razlaz u BiH". O tome je u ponedjeljak 12. aprila razgovarao sa slovenskom ambasadorkom u BiH.

Dodik je na kolnferenciji za novinare najavio kako će Predsjedništvo BiH u srijedu 14. aprila usvojiti budžet i uputiti ga Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Kazao je da mu je drago što je u budžetu planirano 21 milion konvertibilnih maraka (oko 10,5 miliona eura) za saniranje posljedica pandemije.

Ponovio je kako je državni nivo vlasti u BiH neupješan i trom i da je dominantna priča o izmjeni Izbornog zakona.

"Republika Srpska (RS) je izvan tog procesa, jer mi imamo spreman odgovor na to pitanje. Nemogućnost iznalaženja dogovora u Federaciji BiH dovodi do pojava tipa Komšić u Predsjedništvu, a nema niti jedan Bošnjak koji može reći da je to dobro. Deprimirajuća vijest da se tamo ništa ne dešava i da se ne može formirati vlast u FBiH", izjavio je Dodik.

'Stranci da se udalje iz procesa pregovora o Izbornom zakonu'

Kazao je da tek onda kada i ako Bošnjaci i Hrvati dođu do rješenja vezano za presudu “Sejdić i Finci”, odnosno izbor člana Predsjedništva BiH koji bude za njih zadovoljavajući, RS će se uključiti u raspravu o izbornom zakonodavstvu.



Istakao je kako stranci iz tog procesa “trebaju da nestaju i da se udalje”, te da se prepusti domaćim akterima da uređuju izborni okvir.

“Vidimo od Amerikanaca, Engleza i Evropljana ovih dana da uporno inzisiraju da član Komisije za reformu izbornog zakonodavstva mora obavezno da bude i član Centralne izborne komisije. To se neće desiti. CIK ostaje nelegitimna i nelegalna i mora biti promijenjena. To je dio uslova za uopšte uključivanje nas iz RS u reformu izbornog zakonodavstva, rekao je Dodik.



Dodao je kako RS nema namjeru da se miješa u unutrašnje stvari u Federaciji BiH, ali da taj bosanskohercegovački entitet ima institucionalnu obavezu da zaštiti konstitutivnost Srba na prostoru Federacije.

“Nastavićemo da insistiramo na promjenama Ustava u nekim kantonima gdje konstitutivnost nije ni formalno obezbijeđena”, navoe je Dodik

Situacija sa BiH nije dobra, kazao je on I dodao da nikada nije ni bila dobra.

“Farsa je priča oko evropskog puta. Evropska unija (EU) nema jasnu perspektivu sa zamljama Zapadnog Balkana", rekao je Dodik.

Dodao je da većina članica EU ne bi danas ispunila kriterije koji se traže od zemalja Zapadnog Balkana, te kazao kako je pismo američkog sekretara Blinkenovo uravnoteženo.

"Ja bih se složio s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država da entiteti nemaju perspektive mimo BiH jer da nema BiH entiteti više ne bi bili entiteti već samostalne države”, kazao je Dodik.

Ploča na Vijećnici u Sarajevu

Milorad Dodik je kazao kako podržava gradonačelnika tog grada u zahtjevu da se zamijeni natpis na ploči na ulazu u sarajevsku Vijećnicu.

"Želim da podržim gradonačelnika Ljubišu Ćosića da se izmijeni natpis na tabli na Vijećnici. Ne može se graditi BiH s takvim tablama. Kakva je to poruka meni, da se osjećam agresorom? Zašti ću ja onda dolaziti u Sarajevo, da gledam tu tablu? Da se to smatra normalnim", kazao je on.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva prošle sedmice je uputio zahtjev Gradu Sarajevu i opštini Stari Grad za uklanjanje tabli na gradskoj Vijećnici i u ulici Ferhadija kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski.

Na to je već odgovorila nova gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić kazavši da od promjene natpisa na ploči neće biti ništa.

Nove vakcine u četvrtak 15. aprila

Dodik je najavio je da će u četvrtak, 15. aprila, sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, preuzeti 20.000 jedinica vakcina protiv virusa korona za Republiku Srpsku.

"To će omogućiti spoj između onoga što očekujemo iz programa "Sputnjik", kineskog programa i ovog iskompromitovanog programa "Fajzer"“, rekao je Dodik na konferenciji za novinare i podsjetio da jeu prošloj godini kroz Covax program uplaćeno 400.000 doza "Fajzer" vakcina za 200.000 stanovnika.

On je precizirao da RS u programu "Sputnjik" ima rezervisano 1,1 miliona doza vakcine protiv korona virusa za 550.000 svojih stanovnika.



"To je ukupno 770 hiljada stanovnika od 1,2 miliona koliko ima Republika Srpska", naveo je Dodik.

O ekonomskim štetama je kazao kako će tek kasnije prave posljedice pandemije biti uočene.

"Poslije Srbije RS je imala najmanje ekonomski pad na Balkanu, manji od BiH i Federacije BiH", kazao je on.

Republika Srpska, prema njegovim riječima ima dobra kretanja, pa će u maju izaći sa povećanjem plata u zdravstvu, prosvjeti, policiji, što će prema njegovom mišljenju staviti pritisak na reali sektor da i on ide ka povećanju plata.