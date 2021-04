Putin pozvao Erdogana da sačuva status kvo u pristupu Crnom moru

Ruski predsednik Vladimir Putin zatražio je danas od turskog kolege Redžepa Tajipa Erdogana da sačuva postojeći ugovor koji se smatra povoljnijim za prolazak ruskih ratnih brodova kroz turske moreuze na Crnom moru.



Zahtev je upućen pošto je Erdogan izrazio želju da izgradi novi kanal u Istanbulu da bi rasteretio Bofsor, jedan od najprometnijih moreuza u svetu.



Ali taj projekat bi, prema protivnicima, mogao da ugrozi Konvenciju iz 1936. godine, koja garantuje slobodan prolazak civilnih brodova u Bosforskom i Dardanelskom moreuzu, u doba mira i rata.



Za Moskvu je konvencija važna jer postavlja manja ograničenja za prolazak ratnih brodova zemalja koje se graniče sa Crnim morem, među kojima je Rusija.



Posmatrači smatraju da bi moguće revidiranje konvencije olakšalo pristup Crnom moru ratnim brodovima iz drugih zemalja, kao što su SAD ili članice NATO-a, čemu bi se Moskva protivila.



"U vezi sa turskim projektom izgradnje Istanbulskog kanala, ruska strana je naglasila važnost očuvanja konvencije, kako bi se osigurala regionalna stabilnost i bezbednost", navodi se u saopštenju Kremlja.

TASS: Ankara obavestila da će američki ratni brodovi uploviti u Crno more 15. aprila





Ankara je obavestila članice konvencije iz Montrea da će američki ratni bordovi uploviti iz Mediterana u Crno more, prolazeći kroz Bosfor, 15. aprila, obavestila je ruska ambasada u glavnom gradu Turske, a prenosi agencija Tass."U skladu sa konvencijom, Turska je poslala obaveštenje članicama da će američki ratni brodovi iz Mediterana 14. aprila proći kroz Bosfor i 15. aprila ući u Crno more", saopštila je ambasada.



Agenciji je ranije u petak neimenovani izvor iz turskog ministarstva inostranih poslova potvrdio da će dva američka ratna broda ostati u Crnom moru do 4. ili 5. maja.



Mreža CNN je u četvrtak citirala američkog oficira kojije izjavio da slanje američkih vojnih brodova u Crno more podrška Ukrajini i da je to "specifična poruka" Moskvi, zbog pojačanog prisustva ruskih snaga na ukrajinskoj istočnoj granici.

Stejt department nije Tass-u potvrdio ove informacije.