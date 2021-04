Nastavljeno suđenje premijeru FBiH u predmetu 'respiratori'

U Sudu Bosne i Hercegovine je 2. aprila nastavljeno suđenje u predmetu "Respiratori" u kojem su optuženi premijer Federacije BiH Fadil Novalić, dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.



Osim njih sudi se i suspendovanom direktoru Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudinu Solaku i vlasniku firme "Srebrna malina" Fikretu Hodžiću koji je za potrebe Federacije u vrijeme pandemije korona virusa nabavio sporne respiratore.

Prema optužnici koja je podignuta 18. januara, ova udružena skupina se tereti da je nabavila stotinu komada respiratora iz Kine po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni – za potrebe liječenja bolesti COVID-19.



Zbog toga je, kako se navodi, oštećen je budžet i omogućeno sticanje protupravne imovinske koristi koja bi bila podijeljena između pripadnika ove skupine.

Suđenje je obilježila rasprava između Tužilaštva BiH i odbrane optuženih koja je tvrdila da dokazi prezentirani 2. aprila, nisu dostavljeni odbrani u okviru optužnice te da su time prekršeni zakoni koji propisuju pravo na pravičnu odbranu.

Advokatica Fadila Novalića, prvoosmunjičenog u predmetu "Respiratori", kazala je novinarima nakon ročišta da se "radi o totolano nelegitmnom vođenju postupka od Tužilaštva" koje nije dostavilo sve dokaze, odnosno CD-ove koji su prezentirani.



"Ovo je nešto što prvi put u svojoj karijeri vidim, da se upotrebljavaju dokazi koje odbarana nikada nije vidjela do današnjeg ročišta. To nije fer suđenje, to nije sudska praksa, Ustavni sud i Evropski sud su to zabranili. Mi ćemo naravno podnijeti pismeni podnesak uz prezentiranje detaljne dokumentacije iz koje će se vidjeti da nam nisu dostavili ovaj dokaz", kazala je Vidović.



Sutkinja Džemila Begović kazala je da će o svakom od dokaza suditi kako oni budu dospijevali, ali su tužioci Džermin Pašić i Mirza Hukeljić najavili da će predočiti materijalne dokaze koji govore o tome da su advokatima odbrane dostavljeni svi dokazi.



Svjedokinja koja radi u Uredu premijera Federacije na administrativno-tehničkim poslovima Bahra Džaka nije završila svjedočenje koje će biti nastavljeno 7. aprila, jer je rasprava između tužioca i advokata odbrane trajala većinu ročišta.



Džaka je na početku zatražila da joj Sud dodijeli mjere zaštite kako bi, kaže, zaštitila zdravlje svoje porodice, zatraživši da se njeno ime ne spominje na suđenju. Međutim, sutkinja je kazala da Džaka iznosi svoje želje te da zbog nepostojanja dovoljno dokaza ne može udovoljiti njenom zahtjevu.

Najviše pitanja tužioca, koji nije završio ispitivanje svjedoka, odnosilo se na rad Džake s premijerom i o njenoj komunikaciji sa Hodžićem, ali je ona ponovila da nikada nije učestvovala u procesu javnih nabavki.



Ona je rekla da je premijera obavještavala o svemu što je znala u vezi s ponudom koju je na službenu e-mail adresu dostavio Hodžić, no podvukla je da se ta ponuda mijenjala iz časa u čas budući da je na svjetskom tržištu vladao sveopći haos kada je u pitanju nabavka respiratora.



Iz jedne od komunikacija koje je tužilac prezentirao vidljivo je da je Džaka tražila od Hodžića specifikaciju respiratora, ali je u svjedočenju rekla da je to zatražila kako bi mogla ponuditi više informacija premijeru Novaliću, ali da to nije nikome proslijedila.

Novalića, Solaka i Hodžića optužnica tereti za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi s djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.



Oni su optuženi i za pranje novca, falsificiranje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, falsificiranje službene isprave i povredu obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsificiranje ili uništavanje.



Ministrica Milićević je optužena za nesavjestan rad u službi.

Na prvom glavnom pretresu 24. februara Tužiteljstvo BiH je u uvodnoj riječi navelo da su "radnje koje su prethodile nabavci respiratora iz Kine bile prethodno osmišljene i dogovorene sa ciljem protivpravne koristi".



Nasuprot Tužilaštvu, odbrana optuženih smatra kako dokazi Tužilaštva ne utvrđuju krivnju optuženih.