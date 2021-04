Dačić: Neću da čekam, razgovaraću sa strankama i bez predstavnika EP

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je 2. aprila da će sa političkim strankama početi da razgovara "i bez predstavnika Evropskog parlamenta".



“Ne možemo da čekamo da nam oni donesu rešenje na poslužavniku rekao je Dačić” za Radio-televiziju Srbije (RTS), navodeći kako više stranaka želi da direktno predstavnicima vlasti da svoje predloge.



"Ne pada mi na pamet da čekam dva meseca da vidim šta će se neko dogovoriti", rekao je Dačić, navodeći da je predložio da se 15. marta svi okupe, ali to nije učinjeno jer su predstavnici Evropskog parlamenta ušli u pripremnu fazu koja će trajati dva meseca.



"Ja sam tu i dijalog može da počne sutra, ali oni hoće da se obavi pripremna faza", rekao je Dačić i naveo da su u pripremnu fazu ušli 1. marta.



Dačić je ocenio da se "od ponedeljka (5. aprila) ništa neće dešavati", a da će predstavnici Evropskog parlamenta onlajn razgovarati pojedinačno sa predstavnicima partija u naredna dva meseca.



"To je besmisleno šta se radi. Trebalo je da se svi okupimo, da svako iznese svoje platformu i da se tu traži kompromisna rešenja", ocenio je Dačić.



On je rekao da portparoli "Evropskog parlamenta u Beogradu" stalno govore o tome da vlast neće dijalog, da mi nešto kočimo, usporavamo".



Upitan da li on hoće dijalog, Dačić je odgovorio: "Što bi se baktao sa njima ako neću dijalog?", navodeći da je on "inicirao sve ovo što se do sada dešavalo".



On je ocenio da predstavnici Evropskog parlamenta žele da komuniciraju sa strankama iz opozicije koje njih interesuju.



Dačić je rekao da su predstavnici EP rekli da će posle pripremne faze od dva meseca da predlože kako će da izgleda međustranački dijalog.



"Oni bi hteli da učestvuju samo Đilas i ta ekipa i Vučić. Njih ostali ne interesuju uopšte", ocenio je Dačić, naglasivši kako je normalno da učestvuju sve stranke vlasti i opozicije.



"Oni hoće da sada obave razgovore sa svim parlamentarnim strankama, sa predstavnicima Vlade I, kako oni kažu, predstavnicima proevropske opozicije i da onda nakon toga ponovo sednemo i vidimo kako će to da izgleda", rekao je Dačić i naveo da, na primer, lider Dveri Boško Obradović ne spada u proevropsku opoziciju.



Dačić je ocenio da će "ovo potrajati" a vlasti u Srbiji je u interesu da se što pre postignu određena rešenja koja mogu da poboljšaju izborne uslove.



Na pitanje da li je moguć dijalog na dva koloseka, jedan kolosek pod posredstvom Evropske unije, a drugi za one stranke koje ne žele posrednike i da li će to da unese zabunu, Dačić je naglasio da nema razloga unositi bilo kakvu zabunu "zato što svako ima pravo da predloži određena rešenja, niti pak neka rešenja koja neko drugi predlaže treba da budu sveto pismo".



On je ocenio da o svemu treba da se razgovara, ali veoma konkretno.



"Suština je u tome što su neke političke stanke mislile da će Evropski parlament da im donese povlašćen status i pobedu na izborima. Od toga nema ništa. Treba da se razgovara konkretno, na pojedine tema i da se pronalaze održiva, realna rešenja, a ne da se predlažu neka rešenja koja nigde na svetu ne postoje", ocenio je Dačić.



O međupartijskom dijalogu izjasnio se i predsednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić.



On je 31. marta izjavio je da je moguće da će učestvovati u međustranačkom dijalogu, ali sa onim strankama koje ne žele da se taj dijalog održava pod okriljem Evropske unije (EU), jer onda se podrazumeva da unutar Srbije mi odlučujemo kakvu budućnost i političke odnose hoćemo“.



Vučić je tokom otvaranja radova na deonici Novi Beograd – Surčin rekao da je trenutno značajno veći broj stranaka koje ne žele bilo kakvo prisustvo stranih faktora.



„Ali će, naravno, pošto se nalazimo na evropskom putu, stranka, koju još neko vreme vodim, učestvovati i u ovom drugom delu i oni će razgovarati sa predstavnicima EU i nekoliko političkih stranaka koje su bojkotovale izbore“, izjavio je Vučić.



Druga faza međupartijskog dijaloga o izbornim uslovima u Srbiji, uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta, pokrenuta je 1. marta video-konferencijom kojom su predsedavali Dejvid Mekalister (David McAllister), predsednik Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije.



Poslanici Evropskog parlamenta (EP) i učesnici Međustranačkog dijaloga sa Skupštinom Srbije Vladimir Bilčik, Tanja Fajon i bivši poslanici Knut Flekenštajn i Eduard Kukan saopštili su 30. marta da su završili interne pripreme za fazu konsultacija u procesu međustranačkog dijaloga.