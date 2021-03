U Srbiji tržni centri i ugostiteljski objekti ostaju zaključani

Vlada Srbije saopštila je da od ponedeljka, 22. marta, u 6 ujutro ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti – kafići, restorani, noćni klubovi i barovi, kao i tržni centri.



Objekti prodaje hrane i ustanove kulture - bioskopi, pozorišta, galerije i biblioteke) mogu da rade do 21 čas, a svi ostali objekti do 20 časova, uz poštovanje propisanih mera, pod sledećim uslovima:



"Svi objekti koji budu otvoreni moraju obezbediti poštovanje mere od minimum devet kvadratnih metara po osobi ili posetiocu. Izuzetak su fitnes klubovi, spa centri, teretane i slično, gde mora biti obezbeđeno šesnaest kvadratnih metara po osobi", navodi se u saopštenju.



To znači, kako se precizira, da ukoliko prodavnica ili frizerski salon ima 90 kvadratnih metara, unutar tog objekta može boraviti istovremeno najviše 10 osoba.



Isto pravilo se primenjuje na teretane - unutar fitnes centra od 160 kvadratnih metara ne sme boraviti više od 10 osoba. U broj prisutnih osoba u objektu ulaze i zaposleni (frizer, prodavac, fitnes instruktor).



Ugostiteljskim objektima dozvoljena je šalterska prodaja hrane i pića, a dostava se može vršiti 24 sata dnevno.



Hotelski restorani i kafei mogu usluživati samo i isključivo goste hotela sa prijavljenim boravkom do 21 sat.



Vlada Srbije napominje da će od ponedeljka, 22. marta, ujutru biti pojačan inspekcijski nadzor poštovanja upravo ove mere - poštovanja dozvoljenog prostora po osobi unutar objekta, kao i postojanja kovid redara u datom objektu.



Vakcinacija protiv zarazne bolesti COVID-19 odvijaće se bez prekida po unapred utvrđenom planu i u narednim danima.



U Srbiji su do sada date 2.169.862 doze vakcina protiv koronavirusa, a 861.826 osoba primilo je i drugu dozu, po čemu smo među vodećim zemljama Evrope i sveta.



U Srbiji je od početka pandemije koronavirusa obolelo 551.128 osoba, a preminulo je 4.934 pacijenata, ‬pokazuju podaci sa zvaničnog sajta covid19.rs.