Kon: U Srbiji zatvoriti sve osim apoteka

Medicinski deo Kriznog štaba predložio je vanredno stanje i zatvaranje svega osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon za Radio-televiziju Srbije (RTS).

„Ovakve mere koje su bile preko vikenda nisu ono što je medicinski deo Kriznog štaba tražio, daleko oštrije smo tražili, da sve bude zatvoreno osim prehrane, apoteka i pumpi, da bi se shvatila situacija, ne samo radi shvatanja, već i radi toga da se prekine lanac transmisije", rekao je Kon.

Kon je dodao da vanredno stanje nema alternativu i da medicinski deo Kriznog štaba zna da je ovakva mera ekonomski udar.

„Bez obzira na to, to je mera koja štiti živote, i to moramo otvoreno i javno da kažemo. Predlog je da mora da se zabrane nezaštićeni kontakti”, ističe Kon.

Kon navodi da nije bilo reči o tome koliko bi trajao policijski čas, već, kako navodi, „veoma značajna je odluka da li će biti vanrednog stanja ili ne“.

Kon objašnjava i da je zbog širenja virusa ugrožena vakcinacija.

„Isti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na vakcinaciji, ne možete jedno i drugo, iscrpljenost je izvan svih granica, ne može to više da se toleriše", navodi on.

Kon je rekao da je prisustvo britanskog soja virusa dokazano u Srbiji i da će uz iste mere ovaj soj virusa efikasnije da se prenosi.

Medicinski deo Kriznog štaba Vlade Srbije predložio je 1. marta uvođenje policijskog časa i uvođenje vanrednog stanja kako bi se smanjio broj zaraženih u zemlji, rekao je na konferenciji za novinare član Kriznog štaba i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

Medicinski deo Kriznog štaba predlaže policijski čas u Srbiji

Tokom prethodnog vikenda u Srbiji bilo je skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata.

U poslednja 24 sata u Srbiji je još 16 osoba umrlo od posledica zarazne bolesti COVID-19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U istom periodu registrovano je 3.469 slučajeva infekcije korona virusom među 13.286 testiranih osoba.

Vesić: Glasaću protiv bilo kakvih restrikcija, policijski čas bi bio kontraproduktivan

Stav Grada Beograda na sledećoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa biće protiv bilo kakvih restrikcija jer je suština u poštovanju mera, a ne u skraćivanju radnog vremena ili policijskom času, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.



Vesić je za televiziju Prva rekao da će uvek glasati protiv novih restrikcija, jer su one "kontraproduktivne".



"Mere kao što je potpuno zaključavanje, ne donose rezultate, one su kontraproduktivne, a to smo mogli da vidimo i prošlog vikenda ogromne gužve u tržnim centrima, jer je sve radilo do 14 časova", rekao je on.



Vesić je napomenuo da je suština predlaganja mera da se ostvari distanca kako se ljudi ne bi zarazili.



"Stav grada Beograda je poštovanje postojećih mera bez novih restrikcija, vakcinacija i revakcinacija", rekao je on.



Vesić smatra da bi svako pooštravanje mera i policijski čas, imali poguban uticaj na privredu, jer samo u sektoru ugostiteljstva ima skoro 40.000 ljudi, "što bi značilo da bi oni ostali bez posla".