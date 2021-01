U Srbiju sutra stiže i kineska vakcina, još 21 preminuli od korone

U Srbiju, pored američko-nemačke vakcine Phizer/BioNTech i ruske Sputnjik V, sutra, 16. januara, stiže i kineska vakcina, a imunizacija građana tim cepivom mogla bi startovati početkom iduće nedelje, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković na popodnevnoj konferenciji za medije Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv COVID-a 19.



On je podsetio da je u avgustu započeta procedura analize da li ta vakcina zadovoljava sve standarde koji proizilaze iz zakona Srbije, koji su u striktnoj vezi sa evropskim.



Gojković je, na konfreneciji za štampu, ukazao da je to treća vakcina u Srbiji.



"Srbija je jedina država koja je u kratkom roku uspela da od tri proizvođača nabavi tri vakcine. To je veliki uspeh naše zemlje", naglasio je on.



‘Fajzerova’ vakcina je dobila trajnu dozvolu u Srbiji, ruska je pod privremenom dozvolom, u toku je postupak za dobijanje trajne dozvole, a kineska vakcija će po istom principu najpre dobiti privremenu, a nakon toga i trajnu dozvolu, rekao je Gojković.



Prioritetna potreba je da se što više građana vakciniše, kako bi se što brže stvorio kolektivni imunitet, rekao je on.



Svaka vakcina registrovana u Srbiji je apsolutno bezbedna i za nju garantuje Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALMS), rekao je i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.



“Sasvim je svejedno koja se vakcina prima”, rekao je i član Kriznog štaba Predrag Kon.



Ako se vakcina da u samom početku inkubacije bolesti COVID-19, tada ona ne može da utiče na tok bolesti, dodao je Kon.



Što se tiče nadzora nad vakcinisanim osobama, odnosno, nad neželjenim reakcijama, to će evidentirati epidemiološke službe, koje takve prijave dobijaju od ustanove primarne zdravstvene zaštite.

Postoji poseban stručni tim za kontraindikacije i posebne teške reakcije, po okruzima, kao i poseban nacionalni tim, rekao je Kon i dodao da svako ko ima neželjene reakcije treba da se obrati izabranom lekaru.



U prvoj fazi će se vakcinacija obavljati u domovima zdravlja, gde je već obučeno osoblje za imunizaciji, rekao je Zoran Gojković.



Članovi Kriznog štaba su saopštili da se Izlazi iz vanredne situacije, ali da neće biti ublažavanja mera, s obzirom da su brojke zaraženih korona virusom i dalje visoke.



"Ono što se uočava jeste da nije došlo do porasta posle božićnih i novogodišnjih praznika, što ohrabruje. Još uvek može da dođe do povećanja broja zaraženih ukoliko se ne čuvamo i ne poštujemo predviđenje mere. To je još uvek jedna stagnacija. U situaciji kada mi imamo vakcinu i očekujemo je da ih još stigne, to treba da nas drži da izdržimo ovaj period. Dakle, izašli smo iz ove vanredne situacije, ali brojke su i dalje velike", rekao je Predrag Kon.



Maske ćemo moći da skinemo tek kad se brojke novozaraženih spuste ispod dvocifrenih brojeva, a prilično smo daleko od toga, rekao je on.



Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković saopštio je i zvanične podatke o preminulima i novozaraženima u zemlji u poslednja 24 časa.



U tom periodu je od posledica korona virusa u Srbiji preminula 21 osoba, što je broj smrtnih slučajeva povećalo na 3708, saopštio je na konferenciji za medije pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.



Procenat smrtnosti je jedan odsto.



U istom periodu registrovan je 1.751 slučaj novozaraženih.



Na bolničkom lečenju je 5.409 osoba, a na respiratorima 196 pacijenata.



Ukupan broj registrovanih slučajeva od početka epidemije u Srbiji je 369.823.



U poslednja 24 sata na COVID-19 testirano je 10.961 osoba, a ukupno 2.459.722.



Kako je rekao Zoran Gojković, Beograd i dalje ima manje od 500 zaraženih (473). U Novom Sadu je takođe zabeležen pad (90). Treći na listi je Niš (56), a slede Šabac (50), Kragujevac (47), Kruševac (46), Kraljevo (40), Užice (36), Jagodina (36), Subotica (31), Pančevo (28), Loznica (25), Požarevac (22), Sremska Mitrovica (21), Paraćin (21), Čačak (21), Vranje (20), Zrenjanin (20) i Priboj (20).



Ostali gradovi i opštine u prethodnih 24 sata imali su ispod 20 novozaraženih.



U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starijih COVID-om 19 ,kako je saopšteno na konferenciji za medije Kriznog štaba, zaraženo je 1186 korisnika i 608 zaposlеnih.