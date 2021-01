Sveštenici zabranili N1 da uđe u portu gde je služen parastos žrtvama Racije

Ekipi televizije N1 crkveni velikodostojnici nisu dozvolili da uđe u portu crkve u Srbobranu, gde je održan parastos povodom godišnjice Racije u Bačkoj, kada su, 1942 godine, mađarski fašisti ubili oko 4.500 ljudi - Srba, Jevreja i Roma, izvestila je televizija N1.



"TV N1 nema šta da traži u portama Srpske pravoslavne crkve (SPC) na teritoriji Eparhije Bačke, tačka", rekao je sekretar Eparhije Bačke Vladan Simić, a prenosi N1.



Parastosu i obeležavanju godišnjice u Crkvi Svetog Bogojavljenja Gospodnjeg u Srbobranu, oko 120 kilometara severno od Beograda, prisustvovali su i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović.

Međutim, ekipa televizije N1 bila je sprečena da uđe u crkvenu portu.



Starešina Hrama Jovan Kezan je rekao da N1 ne može u portu.



Sekretar Eparhije Bačke Vladan Simić je na pitanje zašto ekipa televizije N1 nije mogla da uđe u dvorište crkve rekao: „Zato što se samo vi ponašate na način na koji se ponašate.“



Upitan kako se to N1 ponaša, on je odgovorio: „Pa pogledajte vi vaše objave o SPC i dovoljno je da sagledate vaše ponašanje“, prenosi N1.



„Vama ako nije po volji ovo što vam nije dozvoljen ulazak u hram, izvolite se obratiti pismenim putem i dobićete rešenje, u redu“, rekao je, na insistiranje novinarke da odgovori kakve su objave N1 prema SPC.



On nije sporio da je događaj od javnog interesa, ali je rekao da smatra da N1 ne radi u javnom ineteresu. Tvrdi da Eparhija ne pravi razliku među medijima, iako ostalima nije bio zabranjen ulazak.



„Ne pravimo razliku, mi samo želimo da sve protekne u miru, a vaša televizija do sad nikada nijedan naš događaj koji smo organizovali nije prikazala na taj način da je on protekao u miru…. TV N1 nema šta da traži u portama SPC na teritoriji Eparhije Bačke, tačka“, prenela je televizija N1 Simićev odgovor.