Krivokapić: Srbija mnogo više od političke destinacije, voleo bih da stigne poziv za posetu

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je da neće stajati na putu najboljih mogućih odnosa sa Crne Gore i Srbije i da rekao da bi voleo da stigne poziv za prvu posetu.



"Srbija je za Crnu Goru mnogo više od političke destinacije u koju treba otići", kazao je Krivokapić u intervjuu za novi broj nedeljnika NIN.



Na pitanje da li će prvo posetiti Beograd ili Prištini u najavljenoj turneji po regionu, Krivokapić je ponovio da bi voleo da poziv za posetu stigne iz Beograda, jer ne vidi "u regionu važnije mesto od Srbije za razgovor, dogovor, za sporazume koje Crna Gora treba da napravi".



Krivokapić je rekao da nema nikakav odnos sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem s kojim se, kako je naveo, video dva puta i to na sahranama.



"Nisu to bila ni mesta ni prilika za bilo kakav razgovor. Nadam se da ćemo institucionalno izgraditi odnose između Srbije i Crne Gore koji će oslikavati realne potrebe naših građana", kazao je Krivokapić.



Govoreći o svojoj izjavi da su se predsednik Crne Gore Milo Đukanović i Vučić češće sretali nego on sa svojim kumom, Krivokapić je naglasio da je zbog toga preživeo medijski linč.



"Naravno da sam govorio o njihovim javnim susretima, koji nisu pratili odnosi Crne Gore i Srbije i to se mora menjati. Koliko sam uspeo da pratim iz medija, Vučić nikada nije govorio o Đukanoviću, koga je poznavao toliko godina, onako kako govori o meni, a da sa mnom nije progovorio ni reč", istakao je on.



Na pitanje o vezi borbe protiv korupcije i kriminala, koja je najavljena kao prioritet nove vlade Crne Gore i Mila Đukanovića, Krivokapić je kazao da će Đukanović biti procesuiran po zakonu ako se "nađe u materijalima do kojih će se pre ili kasnije doći".



"Namera ove vlade nije revanšizam niti lov na ljude. Naš cilj je pravna država u kojoj će svi biti jednaki pred zakonom i za koje će važiti zakoni", istakao je on.



Na pitanje o njegovim ranijim izjavama da Crna Gora neće preispitivati odluke o priznanju Kosova i uvođenju sankcija Rusiji, Krivokapić je odgovorio da je to politička realnost, a ne njegove političke želje.



"U Parlamentu Crne Gore danas nema dovoljno ruku ni za jednu odluku o kojoj govorite. I to nema veze sa mojom karijerom. Čak i da se ona danas završi, Crna Gora ni sutra neće imati potreban broj ruku za odluku o Kosovu ili o Rusiji", naglasio je on.



Krivokapić je rekao da Crna Gora ima ambiciju da postane 28. članica Evropske unije i dodao da je nova vlada sprema na tome da radi koliko god je potrebno.



"Da otklonimo se nedostatke koji nas dele od velike evropske porodice. EU poslednjih godina ima svoje probleme, koji nisu povezani sa regionom Zapadnog Balkana i to sigurno utiče i na politiku proširenja", dodao je on.