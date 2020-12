Ekonomista Milanović: Ne vidim smisao u Malom Šengenu

Svetski poznati ekonomista Branko Milanović izjavio je da ne vidi smisao u "malom Šengenu", ocenjujući da je u Srbiji stalno prisutna tendencija da se sa nekim ujedinjuje i kasnije kroz ratove razjedinjuje.



Milanović je za novi broj nedeljnika Vreme rekao da trgovina jeste važna i da nju treba osloboditi carina, ali je dodao da je "situacija potpuno nesređena da bi mogla dovesti do normalizacije cirkulacije radne snage".



Prema njegovim rečima, Srbija nema previše izbora, a "strategije sedenja na četiri stolice možda bi se držao i neko drugi ko bi bio na vlasti".



Kako je ocenio, članstvo Srbije u Evropskoj uniji je iluzija, navodeći da do članstva "neće doći u bližoj budućnost, a da je pitanje i da li će se bilo kada i desiti".



"To znači da ne možete da se orijentišete samo na tu stranu, već morate i prema drugima, uključujući Kinu koja postaje sve značajniji investitor, Rusiju zbog nekih drugih interesa kao što su Kosovo i energija, ili Ameriku koja je najveća svetska sila", kazao je Milanović.



Prema njegovim rečima, jedina balkanska zemlja koja "u narednih 20 ili 30 godina" može da se nađe među članicama EU je Crna Gora "zato što je mala, u sastavu je NATO".



Milanović je rekao da se usled pandemije korona virusa ubrzava tehnološki razvoj, "imamo vakcinu do koje se najbrže došlo u ljudskoj istoriji" i dodao je da do nekih stvari ne bi došlo da nije bilo pandemije.



"Ako želimo da budemo sasvim korektni, dobar efekat svega ovoga je globalizacija rada, jer ona omogućava da čovek može da radi sa bilo kog mesta u svetu. Globalizacija rada samo se nadovezala na globalizaciju kapitalizma, koja je već odavno uzela maha", kazao je Milanović.



Prema njegovim rečima, globalizacija rada može imati dobre efekte jer Srbija ima kvalifikovanu radnu snagu.



"To što je Srbija iskoristila u IT sektoru moglo bi da se proširi i na druge oblasti, tako da će se povećavati broj ljudi koji rade za strane kompanije a ne prelaze granice zemlje, što će biti dodatak i za mnoge druge zemlje sa kvalifikovanom, jeftinom radnom snagom", ocenio je ekonomista.