Zaev: Na Balkanu imamo slične probleme, moramo zajedno da ih rešavamo

Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev rekao je u ponedeljak da je kriza izazvana pandemijom korona virusa pokazala da je Balkan "mali, da imamo slične probleme, pa nam trebaju i slična rešenja, te u tom smeru moramo da nastavimo da radimo".



Na video-panelu Evropskog pokreta u Srbiji "Povezivanje u vreme pandemije: pretnje i mogućnosti", Zaev je rekao da vlasti u Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji svakodnevno sarađuju da bi zajedno rešavale probleme.



"Ova kriza izazvana pandemijom korona virusa nam je pokazala da su bolja povezanost i veće poverenje uvek korisni za naše zemlje", rekao je Zaev i istakao da uskoro očekuje otvaranje granica između te tri zemlje, te da će građani moći da ih prelaze bez PCR testova.



Severnu Makedoniju Zaev za pet godina vidi u okviru zajedničkog regionalnog tržišta, a možda i kao punopravnu članicu EU i smatra da su "mladi ljudi najvažnija alatka za buduću saradnju u regionu".



"Cilj nam je da u regionu uspostavimo četiri slobode (kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala) i evropske vrednosti kako bi mladi ovde dolazili iz drugih regiona da nađu benefite i dobar kvalitet zivota, a ne da migriraju odavde u druge zemlje u Evropi", rekao je Zaev.

Rama: Zemlje u regionu ne mogu da čekaju na posredništvo

Albanski premijer Edi Rama je danas rekao da iz inicijative Mali Šengen mogu da proisteknu samo dobre stvari te da zemlje u regionu ne mogu da čekaju na posredništvo, a da pritom same ne sarađuju.



"Dovoljno smo odrasli da sednemo i da nam ne trebaju Evropljani i Amerikanci da bismo razgovarali jedni sa drugima. Berlinski proces je dobar jer nas je spojio, ali ne možemo da čekamo da oni rade sa nama i za nas, a da mi sami ne sarađujemo. Iz ovoga mogu da proisteknu samo dobre, nikako loše stvari", rekao je Rama na istom skupu.

On je dodao da je cilj zemalja regiona ulazak u EU, ali je istakao da nordijske ;zemlje ili zemlje višegradske grupe imaju vrhunsku regionalnu saradnju uprkos članstvu u EU.



"Mislite li da su nordijske zemlje glupe? Da li mislite da su zemlje Višegradske grupe glupe? Oni su u EU, zašto bi im bila potrebna regionalna saradnja, a oni je ističu kao sve bitniju za njih. Zašto onda mi ovde u regionu, koji nismo u EU, ne bismo implementirali nešto što će se od nas zahtevati da implementiramo kada uđemo u Uniju", rekao je Rama.



Dodao je da za pet godina Albaniju vidi na boljem mestu nego sada.



"Uveren sam da je to bolje mesto pre svega bolji region zahvaljujući boljoj saradnji", rekao je on.



Vučić: Balkan kao pokretač evropskog rasta ali samo uz saradnju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da region Balkana vidi kao snažan pokretač budućeg evropskog rasta ali i dodao da Balkan može biti značajan faktor samo uz saradnju."Ako ne radimo zajedno, previše smo mali... , ako radimo zajedno tri puta smo jači, možemo donositi i bolje političke odluke za svoje zemlje kada razgovaramo sa EU i drugim akterima sa strane", rekao je Vučić.



On je istakao da region Balkana ima velike mogućnosti i može postati jedan od regiona sa najvećim BDP u Evropi.



Dodao je da treba koristiti prednosti koje pruža region poput zajedničkog tržišta i predložio pokretanje zajedničkih inicijativa za privlačenje stranih investicija.



"Ako sarađujemo, ako radimo zajedno, ako se trudimo... možemo mnogo toga da uradimo. Ekonomija je nešto što nas povezuje i što pre to shvatimo moći ćemo da pokažmo veću snagu...", rekao je Vučić.



Vučić je ukazao i na neophodnost saradnje u drugim oblastima, poput zdravstva i izrazio nadu da će, posle dogovora o saradnji u borbi protiv Covida-19, pre Samita EU i Zapadnog Balkana u Sofiji biti postignut sporazum o zdravstvenoj saradnji koji bi građanima Srbije, Albanije i Severne Makedonije omogućio da putuju bez PCR testa.



Takođe, dodao je, ta saradnja podrazumeva i razmenu medicinske opreme i drugog što je potrebno u borbi protiv Covida 19.



Ukazao je i na potrebu saradnje u oblasti obrazovanja, ; razvoju infrastrukture i trgovini, kao i podsticanju preduzetništva mladih.



Govoreći o evrointegracijama Vučić je rekao da su sve tri zemlje na evropskom putu, a da su dogovorene četiri slobode, dogovorene u okviru mini Šengena, osnova na kojima počiva Unija.



Ukazao je da u regionu postoji navika da se evropski put koristi kao izgovor za izbegavanje regionalne saradnje, ali i da je neophodno da se, i pored tog puta, radi na boljem životu, a najbolji način za podsticanje ekonomije i političke saradnje su, prema njegovim rečima, inicijative kao što je mini Šengen.



"Ako sami zakucamo na vrata EU oni ne moraju da ih otvore, ali ako više nas zakuca onda je to drugačije", rekao je Vučić.



Na panelu je bio najavljen i predsednik Crne Gore Milo Đukanović, ali je njegovo učešće otkazano.