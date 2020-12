Dio nove vlasti traži da se poništi opoziv srpskog ambasadora Božovića

Novi ministar vanjskih poslova Crne Gore Đorđe Radulović je izjavio da je uskraćivanje gostoprimstva ambasadorima ishitren čin, ali i da je nakon isteka 72 sata od kada je ono uskraćeno doskorašnjem ambasadoru Srbije u Crnoj Gori Vladimiru Božoviću, bespovratno ukinut njegov agreman.



"Uskraćivanje gostoprimstva ambasadorima zasigurno nije mjera dobrosusjedskih odnosa, već ishitren čin. Nova crnogorska vlada će odnose sa Srbijom graditi na principu uzajamnog uvažavanja, kako i priliči dobrim susjedima", kazao je za “Dan” Radulović, koji je za ministra vanjskih poslova Crne Gore izabran 4. decembra, kao jedan od 12 ministara nove Vlade premijera Zdravka Krivokapića.



Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Crne Gore, u mandatu prethodne Vlade Demokratske partije socijalista, je 28. novembra od ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića zatražilo da napusti zemlju, zbog, kako je saopšteno, dužeg, kontinuiranog miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore, ponašanja i izjava nespojivih sa standardima obavljanja diplomatske funkcije.

Jedan od razloga je i što je Podgoričku skupštinu 1918. nazvao 'oslobođenjem' i 'slobodnom voljom crnogorskog naroda'". Božović je time, konstatuje MVP, unizio Skupštinu Crne Gore, koja je prije dvije godine usvojila Rezoluciju o poništenju odluka Podgoričke skupštine. Naime 1918 odlukama Podgoričke skupštine je ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore a njena teritorija prisajedinjena Kraljevini Srbiji.



Reagujući na izjavu ministra Radulovića, iz nove vladajuće većine su zatražili da poništi odluku o protjerivanju srpskog ambasadora.



Milan Knežević iz Demokratskog fronta (DF), koji je dio vladajuće koalicije, koja je podržala izbor nove vlade Zdravka Krivokapića, pozvao je Radulovića da poništi odluku o protjerivanju Božovića.



"Pozivam ministra vanjskih poslova Radulovića, da umjesto što za državne sekretare postavlja DPS barjaktare (bivšeg ministra vanjskih poslova) Srđe Darmanovića, već danas poništi političku odluku o protjerivanju ambasadora Srbije. Ako ne zna kako, neka me pozove, ja ću mu pokazati kako se to radi", poručio je Knežević na Tviteru.



I iz Socijalističke narodne partije koja je takođe dio vladajuće koalicije, su pozvali novog šefa diplomatije Radulovića da poništi odluku o proglašenju ambasadora Srbije Vladimira Božovića personom non grata i dodali da bi se time “dao podstrek jačanju i stabilizovanju vjekovnih bratskih odnosa naroda Srbije i Crne Gore”.



Iz opozicionih partija, ukljućujući DPS za čije vladavine je Božović protjeran, međutim, oštro su kritikovali izjavu Radulovića.



Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić je ocijenio da je izjava Đorđa Radulovića nedostojna funkcije ministra vanjskih poslova.



“Ključno pravilo diplomatije je suzdržavanje od izjava i ocjena koje vrijeđaju građane i zemlju domaćina. Slavljenje Podgoričke skupštine u današnjem vremenu, novi je poziv na ukidanje Crne Gore", napisao je Nikolić na Tviteru.



Iz Socijaldemokratske partije (SDP) su poručili da proglašavanje Vladimira Božovića personom non grata nije ishitren, već zakasnio čin, jer se bivši ambasador, umjesto diplomatskim, više bavio političkim stvarima i miješanjem u unutrašnja pitanja Crne Gore.



Ovo nije prvi put da je izjava novog ministra Đorđa Radulovića izazvala oštre reakcije.



Nakon imenovanja za ministra vanjskih poslova, on je na Tviteru saopštio da je “ponosan što je dio prve demokratske vlade u Crnog Gori”, iako je već deceniju radio u Ministarstvu vanjskih poslova.



“Novi ministar vanjskih poslova u prvoj izjavi saopštava javnosti da je Vlada u kojoj je radio 10 godina bila nedemokratska. “Dobar” primjer kredibiliteta i principijelnosti za ministra na samom početku mandata”, bio je komentar portparola SDP-a Mirka Stanića.



Nova Vlada premijera Zdravka Krivokapića izabrana je 4. decembra glasovima tri koalicije. Krivokapić je na predlog SPC bio na čelu liste “Za budućnost Crne Gore”, u kojoj dominira prosrpski Demokratski front. Sa druge dvije građanske koalicije predvođene Aleksom Bečićem iz Demokrata i Dritanom Abazovićem iz Građanskog pokreta URA (Ujedinjena reformska akcija) na avgustovskim izborima osvojili su tijesnu većinu od 41 poslanika od 81 u crnogorskom parlamentu.



Time je nakon tri decenije , na izborima 30. avgusta, smijenjena vlast Demokratske partije socijalista.