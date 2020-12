Vanredna sjednica VSTV-a zbog prijave, Tegeltija negira navode

Na vanrednoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH koja se održava u četvrtak, o prijavi koja je podnesena Tužilaštvu BiH protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije, on je negirao navode prijave.



Na početku sjednice, Tegeltija je izjavio da je tema ‘objava snimka u medijima i nezakonito snimanje’, te kako je u dvije izjave rekao 'da se radi o montiranom audio koji nije zakonit ni vjerodostojan'.

‘’Jedina stvar koju sam rekao Buhi je da je to sukob interesa. Imaju tri činjenice koje idu u prilog da je ovo montirano i da je nazakonito. Prva je da Sanja Čegar i danas radi kao stručni saradnik u Okružnom tužilaštvu u Banjaluci, druga da Sanju Čegar nije nikada pominjao članovima VSTV-a, a treća da su pojedini segmenti iz snimka potpuno neizvodivi u vezi prebacivanja sa jednog suda u drugi’’, kazao je Tegeltija u svom obraćanju na početku vanredne sjednice VSTV-a.



On je dodao da on sam ne može imenovati tužitelja ni sudiju, te da imenovanja vrši VSTV.



‘’Imam da kažem o tom montiranom audio sadržaju, da je to po mom mišljenju važnije pitanje sigurnosti članova VSTV-a, da oni ne mogu raditi svoj posao bez ucjene. Apsolutno je jasno da se radi o nezakonitosti. Definitivno ovo uliva strah u ljude’’, kazao je Tegeltija.



Duška Bogojević, članica VSTV ponovila je da Tegeltija ne može sam odlučiti koga imenovati na pravosudne funkcije, nego da to rade svi članovi VSTV.

Ona je predložila da se Tegeltijina ostavka ostavi po strani te da se na ovoj sjednici utvrdi šta je urađeno u vrijeme njegovog mandata.



Članica VSTV-a Berina Alihodžić pozvala je Tegeltiju da podnese ostavku jer smatra da je važnije povjerenje građana u pravosuđe ali i povjerenje kolega, te je dodala da je spremna da i sama podnese ostavku.

Pitala je Tegeltiju zašto nije prijavio ako je znao da je praćen i prisluškivan.

"Ja vjerujem u ovaj snimak. Vjerujem jer je Mirjana Buha 4 godine u VSTV-u i ona zna šta je sukob interesa", kazala je Alihodžić.



Ona je rekla da iako je nezakonit snimak mogao bi se koristiti kao dokaz pred sudom u specifičnim slučajevima.



Na sjednici prisustvuje 14 od 15 članova VSTV-a.



Sjednica je sazvana nakon što je Ured disciplinskog tužioca VSTV BiH 26. novembra zaprimio prijavu protiv Milana Tegeltije, predsjednika VSTV, koji se našao u središtu nove afere kada je portal Istraga.ba objavio audio snimak navodnog razgovora Tegeltije i bivše članice VSTV-a Milijane Buhe o imenovanju njne sestre na jednu od pravosudnih funkcija.



„U smislu člana 70. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine u ovom trenutku ne možemo dati više informacija o postupanju Ureda,“ navela je Marjana Popović, glasnogovornica Ureda disciplinskog tužioca, u pisanoj izjavi za RSE datoj 26. novembra.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija negirao je izvještaje medija u kojima se navodi da je potvrdio autentičnost snimka objavljenog na portalu Istraga.ba, saopšteno je 30. novembra iz VSTV.



„Netačno je da sam bilo kada potvrdio autentičnost audio sadržaja objavljenog na portalu Istraga.ba“, rekao je Tegeltija u saopštenju.



Tegeltija je naglasio da je u više navrata razgovarao s Buha o njenom sukobu interesa u slučaju konkurisanja njene sestre na poziciju nosioca pravosudne funkcije, ali da to nije taj razgovor, koji je objavljen na portalu Istraga.ba.

U tom se audio sadržaju radi o „nezakonitoj montaži koju ne želim da komentarišem“, kazao je Tegeltija.

Iz Ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH je pozvan da podnese ostavku.



"Kako bi se vratio integritet ovoj istaknutoj pravosudnoj funkciji, gospodin Tegeltija treba pokazati profesionalnu i ličnu čestitost i preduzeti korak koji se očekuje nakon kontinuirano neadekvatnog obavljanja svojih dužnosti", navedeno je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) iz OHR-a.



I Evropska komisija u BiH sugerirala je povlačenje Tegeltije sa funkcije predsjednika VSTV-a.



U saopštenju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu poručeno je da se mora Tužilaštvo BiH ozbiljno pozabaviti korupcijom u pravosuđu.



"Integritet i profesionalizam Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i svih sudskih institucija su važni. Sve relevantne institucije, posebno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, mora se ozbiljno posvetiti i istražiti navode o koruptivnim radnjama u sudstvu", saopšteno je.



Na vijest o prijavi protiv Tegeltije reagovao je i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik koji je naglasio da je ‘’potpuno nevjerovatno da se predsjednik VSTS-a, kao neko ko je na čelu pravosudnog sistema bez ikakvog pravnog osnova ili sudske naredbe, kontinuirano, sistemski i nezakonito prati, snima, prisluškuje s ciljem montiranja nekih sadržaja koji služe za to da se on ukloni sa pozicije, jer ne odgovara nekim politikama.’’



Za istraživanje rada u pravosuđu u Parlamentu BiH je formirana Privremena istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH.

Komisija je formirana u maju 2019. godine, nakon afere u pravosuđu "Potkivanje". U središtu afere je bio Milan Tegeltija.

Tegeltija se u tom slučaju na video snimku dovodio u vezu s koruptivnim radnjama, odnosno da je preko posrednika, inače službenika SIPA BiH, ugovarao klijente kojima je trebalo "ubrzati" predmete u BiH pravosuđu.

Tužilaštvo BiH kasnije je podiglo optužnicu protiv aktera, Tegeltija je oslobođen sumnji, a u slučaju se pojavio kao svjedok.

Afera nazvana "Potkivanje" i pored protesta u Sarajevu, te brojnih zahtjeva opozicije za smjenu Tegeltije, uz osudu međunarodne zajednice, nije imala negativne posljedice po predsjednika VSTV-a.