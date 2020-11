Dačić: Nastavak međustranačkog dijaloga sledeće godine

Međustranački dijalog biće nastavljen sledeće godine kada se budu stekli uslovi za to, izjavio je predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić na sednici srpskog parlamenta.



"Dogovoreno je da se druga faza dijaloga obavi posle izbora (21. juna 2020), sa ciljem da on posluži kao priprema za održavanje sledećih izbora", rekao je Dačić i ponovio da će se vanredni parlamentarni izbori održati najkasnije do aprila 2022. godine.



Dačić je dodao da je Skupština imala obavezu da donese rebalans budžeta, da treba da usvoji budžet za sledeću godinu i da on ne vidi raskorak sa predstavnicima Evropskog parlamenta koji kažu da je sledeća godina predviđena za međustranački dijalog.



Dačić je tako odgovorio na pitanje poslanika Socijalističke partije Srbije Đorđa Milićevića koji se osvrnuo na prošlogodišnji dijalog vlasti i opozicije na beogradskom Fakultetu političkih nauka (FPN), rekavši da takve razgovore treba voditi u Skupštini.



Milićević je pitao da li vladajuća većina sada ima obavezu da razgovara i sa vanparlamentarnim strankama i kojim, kao i da li je Evropski parlament tražio neki rok za takav dijalog.



Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju, rekao je 9. novembra za Radio Slobodna Evropa da još čeka poziv predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića za nastavak dijaloga vlasti i opozicije.



Poslanici Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, predsednica Odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju I pridruživanje Srbije EU, poslali su krajem oktobra pisma Dačiću u kojima su izrazili nadu da će se s njim uskoro sastati, kako bi razgovarali o narednim koracima i ponovnom pokretanju međustranačkog dijaloga između vlasti i opozicije o izbornim uslovima.



Dačić, koji je i lider Socijalističke partije Srbije (SPS), koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), poručio je 4. novembra, tokom Kolegijuma sa potpredsednicima Parlamenta I šefovima poslaničkih grupa da to nije hitno pošto su vanredni parlamentarni izbori najavljeni za dve godine.