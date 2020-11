Varheji i Brnabić: Članstvo u EU znači dugoročni mir i prosperitet

Komesar za proširenje Evropske unije (EU) Oliver Varheji (Varheyi) i premijerka Srbije Ana Brnabić ocenili su na online Beogradskom ekonomskom forumu da bi članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji celom regionu donelo dugoročni mir i prosperitet, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.



Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji rekao je da region koji je okružen članicama nema drugu budućnost nego da postane deo EU, njenog tržišta i demokratskog sistema.



"Iz tog razloga smo posvećeni bezbednosti i prosperitetu celog regiona. Ubrzanje procesa proširenja je, mislim, u obostranom interesu svih aktera u regionu, a možda pre svih Srbije jer ima jako puno da ponudi", rekao je on.



Evropski komesara za proširenje rekao je i da je dijalog Beograda i Prištine još jedna stvar koja "mora da se sredi" pre pristupanja.



"Sve će morati da se bazira na rezultatima i objektivnim kriterijumima koje primenjujemo na sve zemlje kandidate, ali je jako važno ko može da ostvari sve uslove na način koji je opipljiv, dugoročan i koji će stabilizovati region", istakao je.



Članstvo Srbije, ističe on, osiguralo bi bezbednost i prosperitet, a donosi i osam miliona ljudi koji su posvećeni i rade ka zajedničkom cilju kroz zajedničke principe.



"To bi značilo da ćemo imati veliki region gde možemo putovati, razmenjivati dobra i usluge koje se kreću slobodno, gde su investicije moguće. To bi otvorilo ogromne potencijale i mogućnosti za ljude sa Balkana da žive bolji život u budućnosti", zaključio je on.

Tokom foruma premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da je "EU bila i danas je projekat mira i u tom smislu najuspešniji projekat u istoriji čovečanstva".

"Time je osigurano sedam decenija mira na kontinentu, a sa mirom dolazi prosperitet, bolji kvalitet života i stabilnost", rekla je Brnabić i dodala da bi Zapadni Balkan kao deo tog mirovnog projekta osigurao "dugoročan mir u regionu koji je bio u nevoljama, a članstvo bi nam pružilo mogućnost da ostavimo prošlost iza sebe i ostvarimo prosperitet".



Ona je dodala da je cilj da Srbija sve ključne reforme sprovede do 2024. godine kako bi se 2025. pridružila EU.



"To zvuči ambiciozno, ali mislim da možemo dostići taj cilj. Za Srbiju nema plana B, želimo da budemo deo EU zato što je to u našem interesu, zato što delimo te standarde, sistem vrednosti i već smo ekonomski i geografski deo Unije", rekla je premijerka.



EU ima, istakla je, i unutrašnje izazove, te Vlada Srbije može da utiče na brzinu sprovođenja reformi, ali ne i na odluke EU i njenih članica.



Brnabić je, kako se navodi na internet stranci Vlade Srbije, dodala da će nova vlada više nego ikada biti fokusirana na vladavinu prava, a druge dve bitne oblasti su ekonomija i javna uprava.