Varaždinski župan o korona mjerama: Alibija više nema, mi smo najgori u Europi

Iako u hrvatskoj Vladi priznaju da je situacija sa koronom ozbiljna, ne planira se uvođenje nekih oštrijih mjera. Dvije sjeverne hrvatske županije – Varaždinska i Međimurska u samom su europskom vrhu po broju novozaraženih i inzistiraju da se oštre mjere uvedu što prije.

Hrvatska je u četvrtak (19. studenog) imala najveći broj preminulih u jednom danu od početka pandemije, njih 49, a Varaždinska i Međimurska županija su dvije od tri europske regije sa najvećim brojem novozaraženih na 100.000 stanovnika unutar sedam dana.

Varaždinski župan Radimir Čačić u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) proziva Vladu što odbija desetak dana stara traženja njegove županije za oštrijim mjerama – potpunom zabranom rada ugostiteljskih objekata, zabranom održavanja svih kulturnih i vjerskih manifestacija u zatvorenom, zabranom treninga i rekreativno-kontaktnih sportova u dvoranama i ograničavanje svih okupljanja na otvorenom na maksimum 20 ljudi.

To, komentira Čačić, "nije nikakav lockdown!"

"Lockdown je kada ne rade tvornice, trgovine i državna uprava. Ovo je jedan mali segment koji je točka širenja virusa. Virus se ovog trenutka širi u populaciji od 20 do 40 godina – to je ta populacija – a onda se to dalje reflektira u najugroženijim skupinama sa visokom smrtnošću. To nije moja tvrdnja, već tvrdnja ljudi koji to analiziraju na znanstvenoj bazi”, upozorava varaždinski župan.

U kojem će smjeru mjere ići?

Iz Vlade najavljuju početak brzog testiranja i novi set ne tako oštrih mjera početkom sljedećeg tjedna.

“Ograničavanje broja ljudi koji mogu biti na društvenim okupljanjima, ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, vjerojatno obveza rada od kuće i uvođenje smjenskog rada”, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o tome u kojem će smjeru mjere ići.

Druge evropske zemlje sa bitno jačim mjerama

Inače, u više hrvatskih županija te se mjere već provode. Čačić s time nije zadovoljan.

“Sada imate situaciju da mi tražimo oštrije mjere – alibija više nema, mi smo najgori u Europi. Nema gorih pa da se možemo na njih izvlačiti. Ta prodaja priče da navodno restriktivne mjere ne daju rezultate je jedna bezočna laž", tvrdi Čačić.

"Sve zemlje u Europi koje imaju bitno bolje brojeve od nas", podsjeća," donijele su bitno jače mjere".

"Dakle, mi tražimo mjere, a Vlada mjere odbacuje, osim 'kamilice' - da se ne radi do 24 sata, nego do 22 – možete si misliti velikog rješenja! To nije nikakva mjera”, poručuje Čačić.

Što je najgori scenarij, liječnički gledano?

Podjednako dramatičnu priču ima liječnica u bolnici u Čakovcu u Međimurskoj županiji i predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić.

“Problem je u tome što se više pacijenata prima u bolnicu nego što ih se otpušta, problem je u tome što je od planiranih 102 kreveta 97 već popunjeno. U planu je osiguravanje dodatnih kreveta u bolnici, međutim, ne možemo cijelu bolnicu pretvoriti u kovid-bolnicu”, kaže liječnica za RSE.

Liječnička udruga kojoj je na čelu, zajedno sa svim drugim liječničkim udrugama u Hrvatskoj još početkom mjeseca predložila uvođenje oštrijih mjera – uvođenje online nastave, kažnjavanje nenošenja maske, striktnu kontrolu ulaženja u šoping-centre i dućane kao što je bila u proljeće.

“Liječničke udruge ne zazivaju i ne traže lockdown ni policijski sat, ali tražimo striktnu kontrolu pridržavanja mjera, jer sve više liječnika obolijeva, i više neće imati tko liječiti ljude”, izričita je doktorica Čulinović Čaić.

“Bojimo se", konstatira, "da nam se ne dogodi da više neće imati tko liječiti visoki tlak, inzulte i infarkte, bojimo se da možda neće imati tko operirati slijepo crijevo".

"To je najgori scenarij koji mi po svaku cijenu želimo izbjeći. Želimo da nama korona ne uvede lockdown. Zato se moramo striktno pridržavati svih mjera i kontrolirati njihovo pridržavanje”, poručuje liječnica Renata Čulinović Čaić..

Iz županijskog stožera u Međimurju najavili su da prihvaćaju ove prijedloge i da će s njima ići prema nacionalnoj razini.