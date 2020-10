EEA: Neće biti ispunjen ključni cilj zaštite biodiverziteta

Neodrživa poljoprivreda, šumarstvo i širenje urbanizacije ugrožavaju zdravlje životinja i prirodnih staništa u Evropi, što znači da Evropska unija neće ispuniti ključne ciljeve zaštite biodiverziteta, saopštila je Agencija EU za zaštitu životne sredine (EEA).



U izveštaju Agencije navodi se da većina zaštićenih staništa i vrsta u Evropi imaju loš status čuvanja.



Cilj EU bio je da se poveća broj staništa i životinjskih vrsta dobrim ili unapređenim statusom čuvanja za 100 i 50 odsto u 2020. u poređenju sa periodom od 2001. do 2006. godine.



Međutim, EU ide ka tome da promaši zacrtani cilj za 12 odsto kada se radi o staništima i za dva odsto kada je reč o životinjskim vrstama. Unija nije uspela da ispuni ni cilj povećanja broja vrsta ptica dobrim ili unapređenim populacionim statusom do 2020. godine.



"To jasno pokazuje da i dalje gubimo naš vitalni sistem podrške", izjavio je evropski komesar za životnu sredinu Virginijus Sinkevičijus.



EU, zajedno sa zemljama kao što su Kanada i Velika Britanija, pokušava da uhvati zamah pred globalni samit o biodiverzitetu u Kini sledeće godine, usled pogoršanja krize u vezi sa klimatskim promenama i gubitka životinja. Na samitu će učestvovati skoro 200 zemalja i pregovaraće se o novom sporazumu za zaštitu životne sredine.



Evropska komisija predstavila je u maju plan za smanjenje upotrebe pesticida za 50 odsto i da se organski obrađuje 25 odsto zemlje do 2030. godine, a poljoprivredne grupe smatraju da bi to moglo da ugrozi useve.



Članice EU će ove sedmice pokušati da postignu sporazum o reformama koje bi mogle da učine poljoprivrednu politiku više ekološkom.