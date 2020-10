Indija počinje odabir 300 miliona ljudi za vakcinu protiv korona virusa

Infekcije korona virusom u Indiji porasle su za još 62.212 slučajeva tokom prethodnog dana, a lokalni mediji izvještavaju u subotu da je vlada započela evidentiranje oko 300 miliona ljudi kojima će vakcina prvo biti dana kad bude spremna za upotrebu.



Zdravstveni i sanitarni djelatnici, policijski službenici i starije osobe s popratnim bolestima imaće prioritet u vakcinisanju.



Planom, koji je još u fazi izrade, cilj je obuhvatiti 23 posto stanovništva u prvoj fazi. Konačni plan vjerojatno će biti gotov do kraja oktobra ili novembra, navodi se u izvještaju.



Planirano je da bude dato 600 miliona doza.

Ranije ovog mjeseca, ministar zdravstva Harsh Vardhan rekao je da se Indija nada da će dobiti do 500 miliona doza vakcine protiv koronavirusa do jula sljedeće godine kako bi bilo vakcinisano oko 250 miliona ljudi.



Dužnosnici su rekli da će davanje vakcina u Indiji za 1,3 milijarde stanovnika biti ogroman posao koja će se vjerojatno proširiti i do 2022. godine.



Indijanski kumulativni zbroj zaraza korona virusom iznosio je u subotu 7,43 miliona, povećavši se za 62.212 u posljednja 24 sata, pokazuju podaci ministarstva zdravstva.



No, broj aktivnih infekcija prvi je put u toku 1,5 mjeseca pao ispod 800.000, što je ministarstvo nazvalo značajnim postignućem, prenosi Reuters.



Indija je zabilježila drugi najveći broj slučajeva na svijetu nakon Sjedinjenih Država i velika je zabrinutost da bi tokom sezone festivala moglo doći do dodatnih skokova.