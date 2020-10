Džonson: Britanija može dobro da živi i bez dogovora sa EU

Britanski premijer Boris Džonson (Johnson) izjavio je da bi Velika Britanija mogla "vrlo dobro da živi" i bez sporazuma sa Evropskom unjiom (EU) ukoliko njeni trgovinski pregovori ne dovedu do sporazuma pre kraja prelaznog perioda.

Britanija je zvanično napustila EU 31. januara, ali i dalje primenjuje evropske propise do 31. decembra i za to vreme treba da se usaglasi sporazum o budućim trgovinskim odnosima sa EU. Ukoliko ne bude dogovora do tog datuma, počinju da se primenjuju propisi Svetske trgovinske organizacije (STO) i njene visoke carine, sa mogućim posledicama po britansku privredu koja je trenutno oslabljenu i zbog posledica pandemije korona virusa.

"Ne želim posebno da završimo sa trgovinskim odnosima kao sa Australijom ili zasnovanim na propisima STO, ali mi možemo vrlo dobro da živimo sa tim", ocenio je Džonson za Bi-Bi-Si (BBC).

"Mislim da možemo snažno da uspemo u tim okolnostima", dodao je britanski premijer.

Džonson je to izjavio iako se u subotu uveče u razgovoru sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen saglasio da pregovori Londona i Brisela, koji su u blokadi posle devete runde, treba da se intenziviraju.

Džonson je dao rok da bi na sledećem evropskom samitu 15. oktobra trebalo da se dođe do sporazuma koji bi mogao da se sprovede do kraja godine, dok Evropljani daju do kraja meseca vreme za postizanje dogovora.

Britanski premijer ocenjuje da je još moguće da dve strane postignu kompromis ali je i istakao da ostaju "razni problemi da se reše".

"EU treba da razume da smo potpuno ozbiljni o potrebi da kontrolišemo svoje zakone i propise", rekao je Džonson. On je bio čvrst o suverenitetu nad britanskim ribarskim zonama, što je kamen spoticanja u pregovorima.

Datum nastavka pregovora je i dalje neodređen, britanski pregovarač Dejvid Frost je u subotu na Tviteru samo napisao da će se nastaviti "što je pre moguće iduće nedelje".