Komšić i Džaferović glasali za priznanje Kosova, Dodik protiv

Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne u Hercegovini na vanrednoj sjednici u Sarajevu, 17. septembra, glasali su za priznanje Kosova, dok je treći član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik bio protiv.

Ova tačka dnevnog reda razmatrana je na vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH na osnovu zahtjeva Željka Komšića, koju je uputio 8. septembra.

“Priznanje Kosova kao nezavisne države Dodik nije prihvatio i to će biti tema narednih sedmica. Za očekivati je da će Dodik tražiti sjednicu Narodne Skupštine Republike Srpske (NSRS) i iznositi one teme gdje se povezuje Kosovo i Republiku Srpsku”, izjavio je Komšić nakon sjednice Predsjedništva BiH, navodeći da je to rizična priča koja može eskalirati u priču o secesiji.

Komšić je kazao da se Dodik pozvao na sporazum u Washingtonu, kojeg su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić I premijer Kosova, Avdulah Hoti.

"Kosovo je realnost, Kosovo je nezavisna država i svi mi to znamo. Svako ko se plaši odluka poput priznanja Kosova ne treba da sjedi u Predsjedništvu BiH, ocijenio je Komšić.

Ambasada ostaje u Tel Avivu

Na drugoj vanrednoj sjednici nije usvojen zahtjev Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH, o izmiještanju ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalem.

"Nismo to podržali, jer bi to bilo, između ostalog, protiv rezolucije UN-a koju je BiH podržala. Premještanjem ambasade BiH bi prekršila tu istu rezoluciju i moli bi da imamo posljedice na na međunaronom planu ukoliko bi prihvatili ovakav prijedlog”, kazao je Komšić.

Inače, u Sarajevu su u četvrtak, 17. septembra održane tri sjednice Predsjedništva BiH, jedna redovna i dvije vanredne.

Na redovnoj sjednici je razmatran prijedlog o pristupanje Bosne i Hercegovine “Malom šengenu. Ovaj prijedlog je poslan Vijeću Ministara BiH na razmatranje. Inicijativu “Mali Šengen” inicirao je član Predsjedništva Milorad Dodik.

“Zadužili smo Vijeće ministara BiH da napravi analizu svih sporazuma koje BiH ima sa EU i u regionu, da se napravi analiza šta to znači za BiH, koje su štete, koristi i eventualne opasnosti. Ta analiza će biti dostavljena u roku od 30 dana do danas. Gospodin Dodik je predlagao da već danas pristupimo Mini Šengenu, ali to nismo usvojili već smo zatražili kompletnu analizu i to je na kraju jednoglasna odluka sva tri člana Predsjedništva BiH", kazao je Džaferović.

Članovi Predsjedništva usvojili su i dva zaključka, koja se tiču borbe protiv pandemije, a govore o intenziviraju aktivnosti Vijeća ministara BiH, posebno u zdravstvenom sektoru i na svim nivoima vlasti, posebno Koordinacionog tijela pri Vijeću ministara BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je rekao da su on i Komšić bili protiv Dodikove inicijative da se u Predsjedništvu održi minuta šutnje povodom smrti Momčila Krajišnika.

Haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuo je 15. septembra od posljedica zaraze korona virusom.