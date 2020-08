Potraga za naftom u blizini parka prirode na severu Vojvodine

Pojedini meštani sela Šupljak, u blizini Subotice, na severu Vojvodine, navode da ih radnici Naftne industrije Srbije (NIS) obilaze ovih dana tražeći u zakup zemljište zbog budućih probnih bušenja nafte na tom području.

“Nas koji ovde stanujemo niko o tome nije pitao”, rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) meštanka Šupljaka Tereza Vašarheđi.

Prema njenim rečima, prošle nedelje je primila poziv iz NIS-a, a predstavnici kompanije su joj rekli da žele da dođu kod nje i zatraže u zakup jedno parče njene zemlje, navodeći da i bez njenog potpisa neće biti prepreka za probna bušenja na tom delu.

Iz kompanije NIS su potvrdili za RSE da vode pregovore sa lokalnim stanovništvom oko rešavanja imovinskih pitanja za potrebe geoloških istraživanja. U toj kompaniji navode da su dosadašnji pregovori sa građanima bili uspešni.

Na ovoj lokaciji NIS od ranije obavlja probna bušenja, a poslednji pokušaj razgovora sa meštanima bio je krajem januara ove godine kada su politička partija koja predstavlja mađarsku nacionalnu zajednicu, Savez vojvođanskih Mađara (SVM), i Javno preduzeće “Palić-Ludaš” podržali građane i sprečili planirane istražne radnje koje se obavljaju u neposrednoj blizini zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode Ludaško jezero.

U očuvanje zaštićenog područja, kako je tada isticano, uložena su značajna sredstva.

Ludaško jezero zaštićeno prirodno dobro

Šupljak (mađ. Ludaš) se nalazi 10 kilometara od Subotice, na zapadnoj obali Ludaškog jezera koje je deo posebnog ptičjeg rezervata, zaštićeno kao prirodno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju.

Kako se navodi na sajtu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Ludaško jezero pripada malobrojnim očuvanim stepskim jezerima Panonske regije.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, većinsko stanovništvo u ovom području, njih oko 1.100, čine Mađari.

'Zašto niko neće da nas zaštiti?'

Prema rečima Tereze Vašarheđi, meštanke mesne zajednice Šupljak, niko nije prethodno obavestio o namerama kompanije NIS, niti je bilo ko zatražio njihovo mišljenje vezano za radove koji bi se odvijali neposredno u blizini njihovih kuća i zaštićene zone.

“Ludaško jezero je na listi Ramsarske konvencije, i kada hoćemo čamcima na jezero - ne smemo. Ne smemo ovo, ne smemo ono. Ne smemo prskati kukuruz pored jezera – ne smemo ništa. A, sad – oni (NIS) to smeju? Gde su stručnjaci? Zašto niko neće da nas zaštiti?”, rekla je ona.

Prema njenim rečima, predstavnici NIS-a su već obavili razgovore sa nekim od njenih komšija, te da su pojedini pristali da daju u zakup svoje zemljište. Kako je rekla, većina njih koji su pristali na ovom području ne živi, već samo ima vikendice.

Ona je takođe rekla i da je Šupljak nastarije selo na teritoriji Subotice i u okolini.

“Znači, uvek pričaju o Šupljaku kao o nekom, turističkom naselju. Sada sam shvatila kako smo mali, da ništa ne vredimo. Jako se plašim...”, kaže Vašarheđi.

Šta su odgovorili u NIS-u?

U odgovoru kompanija NIS za RSE navodi se da kompanija obavlja pregovore za nove lokacije rudarskih objekata sa vlasnicima nekretnina radi pribavljanja dokaza o rešenim imovinsko-pravnim odnosima.

Kako se ocenjuje, dosadašnji pregovori pretežno su bili uspešni, odnosno kompanija je sa vlasnicima uspevala da usaglasi bitne elemente pravnih poslova na osnovu kojih je stekla dokaze o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za potrebe geoloških istraživanja.

“Broj titulara stvarnih prava na nepokretnostima, među kojima ima i lica sa prebivalištem ili boravištem u naseljenom mestu Šupljak, a sa kojima se pregovara radi pribavljanja poseda za potrebe geoloških istraživanja, zavisi od broja katastarskih parcela koje su potrebne za transport radnih mašina, opreme i ljudstva prilikom izvođenja istražnih radova i izgradnje rudarskih objekata”, navode u NIS-u.

Iz ove kompanije dodaju da procedura javnih rasprava o projektima bušenja nije predviđena zakonom, ali da bez obzira na to, “rukovodstvo NIS-a je uvek spremno za uspostavljanje komunikacije sa lokalnim vlastima po pitanju planova za izvođenje geološko-istražnih radova u datom području”.

Podsetimo, 51 odsto akcija srpske državne naftne kompanije NIS prodato je ruskoj kompaniji Gaspromnjeft 2008. godine bez tendera, za 400 miliona evra, u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske Federacije koji su 2008. godine sklopili tadašnji predsednici dve zemlje, Boris Tadić i Dmitrij Medvedev.

SVM: Meštani da ne ustupaju parcele NIS-u

Predsednik Saveta Mesne zajednice Šupljak Tibor Aladžić rekao je za RSE da mesna zajednica uopšte nije obaveštena o planovima za probna bušenja nafte, a da su im se meštani sela žalili da ih obilaze radnici NIS-a.

“Mi znamo iz prethodnih slučajeva ono što se desilo na Paliću, na dva mesta, upoznati smo sa tim stvarima, koje probleme su imali tamo ljudi. Pa, zato se unapred plašimo”, rekao je Aladžić.

Prema njegovim rečima, građani se pribojavaju kako će izgledati bušenje udaljeno nekoliko metara od kuća.

“I zato mi onda kao mesna zajednica, pokušavamo da branimo naše građane, ali ne možemo ništa”, kaže Aladžić.

Balint Pastor, visoki funkcioner Saveza Vojvođanskih Mađara je u razgovoru za RSE potvrdio da je pre nekoliko dana dobio informaciju da je NIS ponovo počeo da kontaktira meštane kako bi kompanija došla u posed parcela i podsetio da su predstavnici SVM u junu razgovarali sa meštanima Šupljaka gde su ih zamolili da ne ustupaju svoje parcele NIS-u.

“Tu je situacija veoma jednostavna: ako nemaju gde da buše, onda jednostavno ne mogu to da čine”, rekao je Pastor.

On je ocenio i da jedina garancija da do probnih bušenja ne dođe jeste da građani ne ustupaju svoje parcele kompaniji.

“Čak smo i upoređivali situaciju na Paliću sa situacijom na Šupljaku. Razlika je ogromna i tiče se toga da su na Paliću vlasnici tih parcela ustupili pravo korišćenja ili pravo svojine NIS-u, a u Šupljaku su ljudi bili složni i odbili to da učine”, rekao je Pastor.

On je podsetio da NIS ima dozvolu od Pokrajinskog sekretarijata za obavljanje probnih bušenja, ali da to još nije dozvola za eksploataciju, a da je problem u tome što je to mesto u blizini zaštićenog područja. On je ocenio da iz ugla građana to “nije u redu” i dodao da SVM to ne podržava.

Sekretarijat: NIS ima sve dozvole za istražne radnje u Šupljaku

Na pitanja u vezi sa probnim bušenjima na Šupljaku, u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, navode za RSE da se shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima ta institucija ne izdaje odobrenja za probna bušenja nafte na mikrolokacijama unutar odobrenog istražnog prostora.

Kako se objašnjava, NIS je odobrenje za to dobio rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike koje je izdato 26. juna 2013. godine, a kojim je NIS-u odobren nastavak izvođenja istraživanja nafte i gasa na prostoru Severne Bačke.

Pokrajinski sekretarijat, međutim, odobrio je nastavak istraživanja na tom prostoru osnovnim rešenjem donetim oktobra 2004. godine.

Palić: Inspekcija utvrdila nepravilnosti

Probna bušenja NIS-a na području Palića, udaljenog pet kilometara od Šupljaka, na koja su se građani žalili zbog velike buke, a o čemu je RSE već pisao, završavaju se 21. avgusta.

Kako u toj kompaniji za RSE objašnjavaju, još uvek se ne zna da li će u budućnosti kompanija nameravati da na toj lokaciji pristupi eksploataciji nafte.

U odgovoru Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj navodi se za RSE da je na području Palića rudarski inspektor izvršio vanredni inspekcijski nadzor 11. maja i tom prilikom sačinio zapisnik i rešenje, takođe izvršio je dopunski inspekcijski nadzor 8. juna.

Geološki inspektor, dodaje se, izvršio je dva redovna nadzora 4. juna i 22. jula, o čemu su takođe sačinjeni zapisnici.

Rudarski inspektor je naložio da se NIS-u zabranjuje izvođenje rudarskih radova dok ne dostave nedostajuću dokumentaciju, što je NIS i uradio u roku.

Nakon postupanja po nalogu i otklanjanja nedostataka, navode u Sekretarijatu, radovi su nastavljeni.

Prodata i nalazišta

Prodajom većinskog udela NIS-a-2008. godine, Srbija je Rusiji prodala i nalazišta nafte u Vojvodini, kao i prava na istraživanja nafte i gasa.

NIS je, inače, Rusima prodat po ceni od 400 miliona evra.

Zauzvrat, Rusi su preuzeli obavezu da investiraju u tu kompaniju najmanje 500 miliona evra do 2012. godine. Još jedna od obaveza bila je i realizacija projekta Južni tok, a od kojeg su Rusi odustali 2014. godine.