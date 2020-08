Rusija i Nemačka naglasile zajedničke interese uprkos trvenju

Ministar spoljnih poslova Nemačke je tokom posete Moskvi naglasio globalnu ulogu Rusije, ne skrivajući trvenja koja opterećuju odnose.



Posle razgovora s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, njegov gost iz Nemačke Hajko Mas je Rusiju opisao kao suštinskog partnera u rešavanju "mnogih sukoba i kriza u svetu" i istakao da je "važno da bilateralno dobro komuniciramo".



Mas je rekao da Berlin i Moskva moraju biti sposobni da razgovaraju i o pitanjima kao što su optužnice u Nemačkoj protiv Rusa optuženog za ubistvo jednog Gruzijca u Berlinu pre godinu dana, i protiv drugog Rusa zbog njegove navodne uloge u hakovanju Parlamenta Nemačke za račun ruske vojne obaveštajne službe GRU.



"Kad god je potrebno, važno je da razgovaramo otvoreno. Tako smo radili i ranije", rekao je Mas, ali i dodao da će "Nemačka beskompromisno štititi sigurnost ljudi na mreži i van nje".



Mas je istakao i da "mi nemamo nikakvog interesa da nemačko-ruski odnosi postanu burni, to ne želimo".



Moskva je ranije odbacila navode Nemačke o umešanosti ruske obaveštajne službe u napad na nemački Bundestag kao "apsurdne" i "neosnovane".



Uprkos trvenjima, i Mas i Lavrov su danas istakli zajedničke interese svojih država, uključujući izgradnju gasovoda "Severni tok" za transport ruskog prirodnog gasa do Nemačke po dnu Baltičkog mora.

Sjedinjene Države snažno se protive tom projektu i prete sankcijama, tvrdeći da će on povećati ionako veliku zavisnost Nemačke od ruskih energenata.



Mas je pomenuo važnost čvrstih veza Nemačke sa Sjedinjenim Državama, ali je kritikovao taj pristup Vašingtona kao neprikladan.



"To (transatlantski odnos) je dublje od dnevnih događaja, ali ipak moramo jasno reći da su sankcije među partnerima definitivno pogrešan put, i, na kraju krajeva, naša je suverena odluka odakle dobijamo energente", rekao je nemački ministar.



"Nijedna država nema pravo da Evropi diktira energetsku politiku i to pretnjama, to neće raditi", ukazao je on.

Lavrov je rekao da će taj gasovod biti završen ove godine, uprkos američkim naporima da zaustavi izgradnju.